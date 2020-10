Những thông tin mới nhất về iPhone 12 trước giờ G

Cuối cùng cũng đã đến ngày diễn ra sự kiện quan trọng nhất trong năm của Apple - ngày 13/10, nơi iPhone 12 sẽ được chính thức "trình làng". Bất chấp việc ra mắt chậm hơn một tháng so với mọi năm, sự hào hứng về “gia đình” iPhone 12 vẫn không hề giảm nhiệt.

Kích cỡ của dòng iPhone 12 so với những mẫu iPhone trước đây.

Với vô số những thay đổi trong phiên bản hệ điều hành mới nhất - iOS 14, khả năng kết nối 5G, thiết kế thay đổi, hiệu năng/ camera/ dung lượng pin được nâng cấp cũng như nhiều phân khúc giá bán đã khiến dòng iPhone 12 là tâm điểm công nghệ.

Thiết kế và kích cỡ màn hình thay đổi

Mỗi năm, Apple thường thực hiện những thay đổi thẩm mỹ đáng chú ý cho iPhone của mình để làm mới diện mạo. Và năm nay, dòng iPhone 12 sẽ trông giống với iPhone 11, sự khác biệt duy nhất có lẽ là những cạnh cong sẽ chuyển thành phẳng.

Ảnh concept iPhone 12.

Các nguồn tin đều đồng thuận là dòng iPhone 12 sẽ có 4 phiên bản, bao gồm: iPhone 12 Mini ( màn hình 5,4 inch), iPhone 12 (màn hình 6,1 inch), iPhone 12 Pro (màn hình 6,1 inch) và iPhone 12 Pro Max (màn hình 6,7 inch). Dự kiến, iPhone 12 sẽ là phiên bản bán “chạy” nhất trong bộ tứ thay vì iPhone 12 Mini (có màn hình quá nhỏ).

Theo các tin đồn mới nhất, vì để dành không gian cho các kết nối 5G nên dòng iPhone 12 sẽ không có sản phẩm nào hỗ trợ tốc độ làm mới màn hình 120Hz như các nguồn tin đã đưa.

Thêm nữa, cả bốn điện thoại mới sẽ có màn hình OLED. Đồng thời, các điện thoại mới sẽ có màn hình Super Retina XDR, không chỉ các mẫu cao cấp hơn như iPhone 11 Pro và iPhone 11 Pro Max của năm ngoái.

Bộ xử lý: A14 Bionic

Con chip A14 Bionic mang lại hiệu năng mạnh mẽ.

Kế nhiệm bộ xử lý A13 Bionic, con chip độc quyền tiếp theo là A14 Bionic. Và giống như mọi năm, phiên bản này sẽ nhanh hơn và hiệu quả hơn so với phiên bản tiền nhiệm. Theo rò rỉ trước đó, con chip A14 sẽ có mức tăng CPU là 40% và mức tăng GPU là 50% so với A13.

Khả năng kết nối 5G

Loạt iPhone 12 sẽ có khả năng kết nối 5G.

Đây được xem là tính năng được kỳ vọng rất lâu trên iPhone vì smartphone Android đã hỗ trợ 5G từ năm ngoái. Theo các nguồn tin, bộ tứ iPhone 12 sẽ đều được tích hợp khả năng này nhưng chỉ có cặp iPhone 12 Pro/ iPhone 12 Pro Max mới có khả năng kết nối 5G tần số cực cao mmWave, cặp iPhone 12 còn lại chỉ hỗ trợ kết nối 5G tần số dưới 6Ghz với phạm vi hoạt động xa hơn và rộng rãi hơn.

Màu sắc: iPhone 12 Pro sẽ có màu xanh đậm

Năm ngoái, Apple đã giới thiệu màu xanh Midnight trên iPhone 11 Pro và iPhone 11 Pro Max. Năm nay, có khả năng Apple sẽ tung ra một màu mới khác là xanh hải quân trên iPhone 12 Pro. Đây là màu xu hướng của năm 2020.

Các tùy chọn màu dự kiến trên iPhone 12.

Cụ thể, iPhone 12 mini và iPhone 12 sẽ có đến 5 tuỳ chọn màu sắc gồm: Đen, Trắng, Đỏ, Cam và Xanh lá. Trong khi đó, iPhone 12 Pro và iPhone 12 Pro Max sẽ có 4 tuỳ chọn màu sắc, gồm: Vàng, Bạc, Đen và Xanh dương.

Những cải tiến về camera

Kể từ iPhone X, các iPhone mới hơn đều tích hợp Face ID vào hệ thống camera selfie. Tính năng này quét khuôn mặt để mở khóa điện thoại và cho phép thanh toán kỹ thuật số. Và có thể khẳng định chắc chắn Apple có thể nâng cấp nó trong thế hệ iPhone 12 năm nay.

Ba kích cỡ màn hình của dòng iPhone 12 năm nay.

Trong khi cặp iPhone 12 giá phải chăng chỉ có camera sau kép thì cặp iPhone 12 Pro còn lại sẽ nâng cấp cụm 3 camera sau của iPhone 11 Pro. Theo nhà phân tích lâu năm của Apple, Ming-Chi Kuo, hai trong số các mẫu iPhone 2020 sẽ có một ống kính Time of Flight (ToF) mới ở mặt sau của điện thoại để cải thiện đáng kể các ứng dụng thực tế tăng cường và đưa các tính năng máy ảnh nhất định như Chế độ chân dung lên một tầm cao mới.

Phụ kiện: iPhone 12 sẽ không đi kèm với EarPods hoặc sạc tường

Trong một trong những tin đồn khiến iFan quan tâm khác là iPhone 12 có thể không đi kèm sạc tường và tai nghe có dây EarPod trong hộp. Đây được xem là một động thái để khuyến khích mọi người mua tai nghe AirPods không dây của công ty thay thế. Mặt khác, theo nhà phân tích Ming-Chi Kuo, việc iPhone 12 không có bộ bộ sạc tường là để tiết kiệm chi phí vì kích thước của bao bì sẽ thu nhỏ.

Giá bán thấp hơn iPhone 11

Những tin đồn về giá bán dự kiến của dòng sản phẩm này không đồng nhất với nhau. Có nguồn tin khẳng định iPhone 12 Mini sẽ có giá bán từ 649 USD (tương đương 15,03 triệu đồng) nhưng cũng có nguồn tin cho rằng chúng sẽ có giá bán từ 699 USD (khoảng 16,2 triệu đồng).

Giá bán dự kiến của các phiên bản iPhone 12.

Về mặt bằng chung, giá bán của “gia đình” iPhone 12 năm nay sẽ không tăng nhiều so với thế hệ iPhone 11 năm ngoái. Tuy nhiên, do tình hình kinh tế thế giới khó khăn chung nên nhiều khả năng doanh số cặp iPhone 12 Pro sẽ thấp hơn so với thế hệ tiền nhiệm.

Thời gian bán ra dự kiến

Với 4 phiên bản khác nhau, các nguồn tin đều cho rằng “Nhà Táo” sẽ chia thời gian bán ra của dòng iPhone 12 thánh hai đợt tách biệt. Nhiều khả năng, cặp iPhone 12 Mini và iPhone 12 giá phải chăng sẽ được “lên kệ” trước vào khoảng cuối tháng này, hai bản Pro còn lại sẽ được bán ra vào đầu tháng 11 tới.

Sự kiện sẽ diễn ra vào nửa đêm nay.

Cùng hồi hộp chờ đón những giây phút Apple công bố chính thức iPhone 12 vào đêm nay, rạng sáng ngày 14/10. Chúng tôi sẽ tường thuật trực tiếp sự kiện quan trọng này. Mời quý độc giả đón đọc.