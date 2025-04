Những tín hiệu vui từ chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương" ở Lai Châu

Sau 5 năm thực hiện, chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương" do Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Lai Châu và Hội LHPN tỉnh Phú Thọ phối hợp thực hiện mang đến những tin hiệu rất tích cực, có ý nghĩa to lớn; chương trình góp phần nâng cao đời sống kinh tế, xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng vùng biên giới.