Những tin tức HOT nhất của Apple trong tuần qua

AirPods thế hệ thứ ba, AirPods Pro thế hệ thứ hai và AirPods Studio được cho là có thể xuất hiện vào năm sau. Trước đây đã có tin đồn rằng tai nghe over-ear AirPods Studio sẽ ra mắt trong năm nay. Bên cạnh đó, chúng ta cũng thấy Apple trượt khỏi Top 3 nhà sản xuất smartphone hàng đầu trên toàn cầu, gợi ý về một số phần cứng sắp ra mắt, trên tay iPhone 12 mini chưa lên kệ cũng như công cụ tìm kiếm của Apple…

Dưới đây là tổng hợp tin tức liên quan đến Apple trong tuần qua mà mọi người có thể không nắm bắt:

- Có lẽ không có AirPods mới trong năm nay: Nếu đang mong chờ có được một mẫu AirPods mới trong năm nay, người dùng có thể không gặp may khi Bloomberg cho biết sẽ không có bất kỳ AirPods hoặc AirPods Pro mới nào cho đến năm 2021. Đối với tai nghe over-ear AirPods Studio được đồn đại từ lâu, chúng có thể được công bố vào tháng 11, nhưng ngay cả khi điều này xảy ra thì người dùng phải chờ đến năm sau mới có thể mua nó.

- iMac với Apple Silicon xuất hiện trong nửa đầu năm sau: Theo báo cáo từ The China Times, người dùng sẽ cần đợi đến năm 2021 để thấy chiếc iMac đầu tiên được trang bị chip do Apple sản xuất. Con chip này được gọi là A14T - có thể thay đổi đáng kể cuộc chơi cho người dùng máy tính Apple. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng chiếc MacBook đầu tiên sử dụng bộ xử lý do Apple sản xuất có thể sẽ ra mắt trước khi kết thúc năm 2020.

- Tim Cook gợi ý về một lần ra mắt phần cứng khác: Trong báo cáo thu nhập hàng quý gần đây của Apple, CEO Tim Cook đã ám chỉ rằng sẽ có ít nhất một lần ra mắt phần cứng nữa của Apple trước khi kết thúc năm 2020. Đây không phải là điều bất ngờ, nhưng đó là tuyên bố chính thức đầu tiên liên quan đến kế hoạch ra mắt của công ty. Nó có thể sẽ xảy ra vào tháng 11 trước kỳ nghỉ lễ Tạ ơn của Mỹ.

- Video trên iPhone 12 mini xuất hiện nhưng nhanh chóng biến mất: Đoạn video trên tay của bên thứ ba đầu tiên về iPhone 12 Mini đã xuất hiện trên YouTube vào đầu tuần này. Video của Rumani cho thấy iPhone 12 mini so sánh với các iPhone khác ra sao. Tuy nhiên, không lâu sau đó, video đã biến mất khỏi nền tảng.

- Apple tụt xuống vị trí thứ tư: Từ lâu 3 nhà sản xuất smartphone hàng đầu trên toàn cầu là Samsung, Huawei và Apple. Samsung và Huawei đã hoán đổi vị trí một cách ngắn gọn trong quý trước, nhưng công ty Hàn Quốc đã giành lại vị trí dẫn đầu trong quý 3/2020. Tuy nhiên, Apple thực sự đã tụt hạng từ thứ ba xuống thứ tư khi Xiaomi đánh chiếm vị trí thứ 3.

- Bộ sạc MagSafe không như kỳ vọng: Theo thử nghiệm của MacRumors, việc sử dụng bộ sạc MagSafe để sạc không dây cho các thiết bị iPhone 12 chỉ hoạt động ở mức cao nhất trong một số điều kiện nhất định. Sử dụng các bộ sạc gắn tường khác nhau, tốc độ sạc có thể ở bất kỳ đâu từ 6W cho đến 13W. Cách duy nhất để có được tốc độ 15W trong quảng cáo là gì? Đó chính là sử dụng bộ sạc 20W độc quyền của Apple, vốn không đi kèm trong iPhone mới nhất.

- Công cụ tìm kiếm của Apple đang hoạt động: Một phần do các vấn đề về cáo buộc chống độc quyền hiện tại liên quan đến Google, Apple có thể đang phát triển công cụ tìm kiếm của riêng mình. Một báo cáo gần đây nêu bật các bước mà Apple đang thực hiện trong lĩnh vực này khi công ty có thể thay thế trình tìm kiếm mặc định của Google bằng của riêng mình trong tương lai.