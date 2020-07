Những tính năng này của iPhone SE khiến người dùng iPhone 8 phải “thèm khát”

Hãy xem sự khác biệt về các tính năng chính giữa một sản phẩm 5,85 triệu đồng so với 10,99 triệu đồng sẽ chênh lệch ra sao, từ đó người dùng có thể suy nghĩ việc có nên chi gần gấp đôi số tiền để mua iPhone SE mới hay chỉ 5,85 triệu đồng là quá đủ rồi.

1. Camera

iPhone SE thế hệ thứ hai có thiết lập camera chính giống như iPhone 8. Trên cả hai điện thoại, người dùng đều nhận được cảm biến 12 MP với khẩu độ f/1.8, hỗ trợ tự động lấy nét theo pha và ổn định hình ảnh quang học.

Nhưng nếu đang tự hỏi cấu hình như vậy khiến iPhone SE mới ngang ngửa về sức mạnh chụp ảnh với sản phẩm cũ đã ra mắt 3 năm thì người dùng hoàn toàn sai lầm. Nhờ những tiến bộ trong chụp ảnh tính toán và xử lý tín hiệu của chip A13 Bionic, iPhone SE dễ dàng đánh bại iPhone 8 về mặt nhiếp ảnh.

Chế độ chân dung

Với hệ thống camera đơn và ma thuật phần mềm hỗ trợ bởi chip thần kinh của Apple, iPhone SE có chế độ chân dung, nếu không sẽ cần phần cứng chuyên dụng như camera kép để lập bản đồ độ sâu. Nhưng nếu đã học được bất cứ điều gì từ loạt Google Pixel thì người dùng cần biết rằng một camera cũng có thể làm nên điều kỳ diệu.

Mặt khác, iPhone 8 hoàn toàn không có khả năng chụp ảnh ở chế độ chân dung. Thực tế, chế độ chân dung của iPhone SE mới cũng vượt trội so với chế độ chân dung được cung cấp trên iPhone 8 Plus - chiếc điện thoại có camera kép. Điều đó khá ấn tượng.

Như những gì hiển thị, iPhone SE mang đến mức độ mờ hậu cảnh cao hơn và sắc nét hơn so với iPhone 8 Plus. Camera trước 7 MP trên iPhone SE cũng có chế độ chân dung hỗ trợ làm mờ. Tuy nhiên, nó không đáng chú ý như camera phía sau.

Điều đó cho thấy sự khác biệt trong chế độ chân dung trên iPhone 8 Plus so với iPhone SE chỉ thể hiện khi nhấp vào người. iPhone SE không thể chụp ảnh chân dung các vật thể hoặc động vật như iPhone 8 Plus, và điều đó hơi thất vọng.

Thêm tính năng bổ sung

Vì iPhone SE là điện thoại năm 2020 nên nó đã đi kèm một loạt tính năng camera từ các điện thoại cao cấp mới nhất của Apple.

Người dùng nhận được 6 hiệu ứng ánh sáng chân dung trên iPhone SE: Natural, Studio, Contour, Stage, Stage Mono và High-Key Mono (được giới thiệu với iPhone X). Không có chế độ chân dung trên iPhone 8 nên nó không có bất kỳ hiệu ứng ánh sáng nào.

iPhone SE cũng bổ sung Smart HDR giúp phục hồi ảnh tốt hơn. Ngoài ra còn có HDR, OIS và ghi âm thanh stereo cho video. Nó thậm chí còn có chế độ QuickTake của iPhone 11 để quay video từ trong chế độ chụp ảnh.

2. Kích thước

Về kích thước, iPhone 8 và iPhone SE giống hệt nhau. Người dùng có cùng màn hình IPS LCD True Tone 4,7 inch nhỏ gọn trên cả hai điện thoại, với độ phân giải 1334 x 750. Các mức độ sáng điển hình và gam màu rộng cũng không thay đổi trên sản phẩm mới hơn.

Trên thực tế, kích thước của iPhone SE so với iPhone 8 hoàn toàn giống nhau: 138,5 x 67,3 x 7,3 mm. Cả hai điện thoại thậm chí còn cùng cân nặng 148 gram.

Trong một thế giới nơi các thiết bị cầm tay tiến dần đến kích thước 7 inch, hai chiếc iPhone này thực sự là những ngoại lệ đáng chú ý. Người dùng sẽ ngạc nhiên về sự thoải mái bất ngờ khi sử dụng một tay từ điện thoại có màn hình lớn sang iPhone SE hoặc iPhone 8.

3. Giá bán

iPhone SE có mức giá 10,99 triệu đồng tại Việt Nam cho bản phân phối mã VN/A mà nhiều cửa hàng đang áp dụng - một điều rất hiếm hoi cho một điện thoại mới toanh của Apple đi kèm chip xử lý hàng đầu. Điều này thực sự làm khuấy động phân khúc smartphone tầm trung. Apple rõ ràng đã nhắm đến thị trường điện thoại có giá dưới 13 triệu đồng, và với iPhone SE mới, nó đe dọa ngay cả điện thoại Android trong phân khúc đó.

Để so sánh, Apple đã chính thức ngừng cung cấp iPhone 8. Tuy nhiên, điện thoại vẫn có sẵn trên một số cửa hàng tại Việt Nam với mức giá khoảng từ 5,85 triệu đồng đối với các bản likenew. Mức giá đó, đối với một chiếc điện thoại đã ra mắt ba năm tuổi và không thể nhận được sự hỗ trợ phần mềm lâu như iPhone SE mới, sự lựa chọn của mọi người càng trở nên rõ ràng hơn.

Nếu đang xem xét nâng cấp từ dòng iPhone 6/6S/7, tốt nhất là người dùng hãy tiến thẳng đến iPhone SE mới. Và nếu là người dùng iPhone 8, thậm chí hoàn toàn có lý do nâng cấp lên iPhone SE để nhận được hiệu năng nhanh hơn, trải nghiệm camera cải thiện hơn và cập nhật phần mềm lâu hơn.

Trong khi đó, người dùng cũng có được sự thoải mái khi sử dụng, nút Home vật lý với Touch ID yêu thích, sạc không dây, xếp hạng IP67, hoàn toàn mới và mạnh mẽ hơn.

Xét cho cùng, nếu đang quyết định mua một iPhone mới mà không làm tốn kém quá nhiều ngân sách, iPhone SE là con đường để mọi người tiến tới.