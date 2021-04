Những xe Dream Thái đắt nhất Việt Nam: 1,2 tỉ chưa phải kỷ lục

Xe Honda Dream Thái ngũ quý 9 giá hơn 300 triệu

Vào năm 2019, cộng đồng mạng xôn xao về một người đàn ông đã mua lại chiếc Dream biển "ngũ quý 9" với mức giá trên trời 320 triệu đồng. Những tấm hình chụp lại buổi "giao dịch" đã được chia sẻ.

Từ bức hình chụp buổi giao dịch có thể thấy chủ nhân mới của chiếc Honda Dream “ngũ quý” 9 trông khá giản dị với bộ quần áo cũ cùng dép tổ ong, tuy nhiên bên cạnh anh là là những cục tiền với giá trị lớn.

Xe Honda Dream Thái biển ngũ quý 8 giá 600 triệu

Chiếc xe Honda Dream biển ngũ quý 8 là Dream Việt đời 2013 vừa được sang tên cho chủ mới với giá “giật mình” lên đến 600 triệu đồng. Chiếc xe này được cho là của một cô gái ở Hà Nội và được mệnh danh là “bàn tay vàng” trong làng bốc biển. Dãy số ngũ quý 8 được tin là mang lại nhiều tài lộc may mắn cho người sở hữu.

Vào thời điểm đó nhiều người cho rằng nếu chủ xe bán chiếc Dream này đi thì có thể tậu ngay được ô tô. Mới đây, một dân chơi sưu tầm xe được cho là đã tậu chiếc Dream biển ngũ quý 8 này với giá cao ngất ngưởng lên tới 600 triệu đồng.

Theo một số nguồn tin cho biết, chiếc Honda Dream biển Hà Nội ngũ quý 8 trên không phải là Dream Thái mới mà là dòng Dream đời cuối năm 2013 tại Việt Nam. Chiếc xe có ngoại hình còn mới, phần yên xe vẫn còn bọc nilon nguyên vẹn.

Dàn Honda Dream biển "tứ quý 9999" giá 1,13 tỷ đồng

Năm 2018, anh Hoàng Đình Tiến đã rao bán 5 chiếc xe Honda Dream biển tứ quý 6, tứ quý 8 và tứ quý 9 với mức giá 50.000 USD (khoảng 1,13 tỷ đồng). Chủ nhân của dàn xe Dream biển tứ quý cho biết đã có rất nhiều khách hàng muốn mua lẻ từng chiếc Honda Dream nên đã trả giá rất cao. Tuy nhiên, anh Tiến muốn dành cả một bộ Honda Dream độc lạ này cho ai thực sự có điều kiện và đam mê sưu tầm.

Theo đánh giá của nhiều người quan tâm đến dòng xe này, mức giá do Đình Tiến đưa ra khá hợp lý. Xe mang biển Hà Nội (đầu số 29) nên dễ bán với mức giá cao. Tứ quý 9999 có ý nghĩa tài lộc, may mắn hay tứ quý 6666 biểu trưng cho toàn lộc, toàn sinh. Do đó, những chiếc xe sở hữu biển số đẹp bao giờ cũng có mức giá đắt đỏ.

Honda Dream II Thái Lan 2002 giá 1,8 tỉ đồng

Chiếc Honda Dream II Thái Lan đời 2002, đầu máy 51 được cho là vừa về tay chơi xe ở Cần Thơ với giá chốt gây choáng váng lên tới 1,8 tỷ đồng.

Bỏ ra 1,8 tỷ đồng mua chiếc Honda Dream II Thái Lan đời 2002 khiến nhiều người thực sự thấy sốc. Có người nói số tiền đó sao không mua ô tô sang mà chạy, người thì lại cho rằng trong “cơn lốc” địa ốc như bây giờ số tiền lớn như vậy đầu tư vào nhà đất là lời nhất.

Chiếc Honda Dream II Thái Lan đời 2002 nhưng chưa đổ xăng, còn nguyên đai nguyên kiện này vốn do một dân chơi ở Sài Gòn sưu tầm được vào năm 2017. Mới đây chiếc xe này được rao bán với giá lên tới 2 tỷ đồng và cuối cùng đã “ngã giá” với người mua ở Cần Thơ tại mức giá bán 1,8 tỷ đồng.

Trước đó vào năm 2018, chiếc xe máy này được rao bán với giá 1,2 tỷ đồng, tức là thấp hơn giá bán hiện tại tới 600 triệu đồng và thấp hơn mức rao bán gần đây nhất tới 800 triệu đồng. Sự tăng giá như vậy quả thực rất đáng ngạc nhiên.