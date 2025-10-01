Ninh Bình: Mục tiêu là một trong 10 tỉnh, thành phố có chỉ số phát triển con người cao nhất cả nước

Khai mạc Đại hội Đảng bộ Ninh Bình và sự tham dự của lãnh đạo cấp cao

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ I là sự kiện chính trị quan trọng, quy tụ 500 đại biểu chính thức, đại diện tiêu biểu cho trí tuệ, sức mạnh đoàn kết, ý chí và nguyện vọng của hơn 240.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh.

Tham dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương. Ảnh: VT

Cùng dự còn có các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội và các Bộ, ngành Trung ương, như: Đồng chí Nguyễn Văn An, nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội; Đại tướng Ngô Xuân Lịch, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng;

Ngoài ra, còn có ông Phạm Quang Nghị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội; Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình; cùng đại diện các Ban, Ủy ban, Bộ, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các Đoàn thể Trung ương, Quân khu 3, Quân đoàn 12.



Đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: VT

Phát biểu khai mạc Đại hội, ông Trương Quốc Huy, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, nhấn mạnh: Đại hội có nhiệm vụ thẳng thắn kiểm điểm, đánh giá toàn diện, khách quan các mục tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2020-2025, rút ra những bài học kinh nghiệm. Từ đó, Đại hội sẽ đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp xây dựng, phát triển tỉnh Ninh Bình trong nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Trương Quốc Huy, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình, nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: V T

Đại hội cũng thể hiện trách nhiệm, ý chí, nguyện vọng của Đảng bộ, quân và dân Ninh Bình trong việc nghiêm túc thảo luận dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, hướng đến 100 năm thành lập Đảng (cuối nhiệm kỳ) và đặt nền móng cho tầm nhìn dài hạn đến năm 2045 - khi nước ta kỷ niệm 100 năm thành lập nước.

Với tinh thần “Đoàn kết - Trách nhiệm - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”, Bí thư Tỉnh ủy Trương Quốc Huy tin tưởng rằng, Đại hội sẽ thành công tốt đẹp, tiếp tục mở ra chặng đường phát triển mới, toàn diện, bền vững cho tỉnh nhà.

Kết quả nổi bật nhiệm kỳ 2020-2025: Hoàn thành tỉnh nông thôn mới, đặt nền tảng Thành phố trực thuộc Trung ương.

Ông Phạm Quang Ngọc, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình. Ảnh: VT

Trình bày báo cáo chính trị tại Đại hội, ông Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình cho biết: Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Chấp hành đã lãnh đạo, chỉ đạo Đảng bộ đạt nhiều kết quả nổi bật. Các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra đã cơ bản hoàn thành, hoàn thành vượt mức. Tỉnh đã giữ vững địa bàn an toàn, kiểm soát tốt dịch bệnh Covid-19, nhanh chóng phục hồi và tăng tốc phát triển kinh tế - xã hội.

Cụ thể, về Xây dựng Đảng và Hệ thống chính trị, công tác được tiến hành đồng bộ, toàn diện, nổi bật là việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, hợp nhất đơn vị hành chính và tổ chức lại không gian phát triển.

Tỉnh Ninh Bình đã hoàn thành xây dựng tỉnh nông thôn mới. Ảnh: VT

Về Kinh tế - Xã hội đã tạo chuyển biến mạnh mẽ trong tái cơ cấu nền kinh tế, khởi tạo các ngành kinh tế mới nổi dựa vào khoa học công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh. Đặc biệt, tỉnh Ninh Bình đã hoàn thành xây dựng tỉnh nông thôn mới và đẩy mạnh đô thị hóa. Diện mạo đô thị hiện đại từng bước được hình thành, tạo nền tảng quan trọng cho việc xây dựng thành phố trực thuộc Trung ương.

Đảm bảo an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, phát triển giáo dục - đào tạo, y tế, văn hóa. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm kỳ 2025-2030 tại Ninh Bình

Trong nhiệm kỳ 2025-2030, Ninh Bình xác định mục tiêu lớn nhất là: Phát huy tiềm năng, lợi thế, nguồn lực, động lực, tăng tốc bứt phá theo mô hình tăng trưởng mới; phấn đấu đến năm 2030, Ninh Bình trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Phấn đấu đến năm 2030, Ninh Bình trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Ảnh: VT

Ninh Bình sẽ phát triển với đặc trưng gồm: Có công nghiệp hiện đại, dịch vụ du lịch chất lượng cao; Đô thị xanh gắn với di sản; Nằm trong nhóm các địa phương dẫn đầu cả nước về tốc độ tăng trưởng, thu nhập bình quân đầu người;

Xác lập vị thế, vai trò của trung tâm du lịch quốc gia, quốc tế; trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; trung tâm y tế và chăm sóc sức khỏe; trung tâm công nghiệp công nghệ cao quan trọng.

Các chỉ tiêu chủ yếu (gồm 22 chỉ tiêu): Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm (GRDP) bình quân giai đoạn 2025-2030, đạt tối thiểu 11%/năm; Tổng sản phẩm bình quân đầu người đến năm 2030, đạt tối thiểu 180 triệu đồng;

Ninh Bình đa dạng sản phẩm OCOP. Ảnh: VT

Kinh tế số chiếm tối thiểu 30% trong cơ cấu kinh tế; Thu ngân sách trên địa bàn trên 110 nghìn tỷ đồng; Số lượt khách đến Ninh Bình đạt trên 30 triệu lượt, doanh thu đạt trên 45 nghìn tỷ đồng; Phấn đấu là một trong 10 tỉnh, thành phố có chỉ số phát triển con người cao nhất cả nước.

Để hiện thực hóa mục tiêu trở thành Thành phố trực thuộc Trung ương, Đại hội đã xác định ba khâu đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ 2025-2030:

Đổi mới mạnh mẽ tư duy và hành động; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp; đột phá phát triển khoa học công nghệ và chuyển đổi số.

Cầu vượt sông Hồng nối hai tỉnh Hưng Yên và Ninh Bình. Ảnh: VT

Tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; đẩy mạnh thu hút, trọng dụng nhân tài. Đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ. Huy động, tập trung nguồn lực, hoàn thiện hệ thống hạ tầng đồng bộ, hiện đại, ưu tiên các công trình giao thông trọng điểm, các dự án kết nối liên vùng.