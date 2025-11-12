Ninh Bình: Tìm thấy thi thể chú rể nghi nhảy cầu mất tích ngay trong ngày cưới

Sáng 12/11, trao đổi với PV Dân Việt, ông Trần Ngọc Hợp – Chủ tịch UBND xã Nam Trực xác nhận thông tin: “Đã tìm thấy thi thể chú rể nhảy cầu Đò Quan người địa phương, cơ quan chức năng đã khám nghiệm và gia đình đã làm thủ tục để đưa đi mai táng”.

Phát hiện thi thể sau gần 2 ngày tìm kiếm

Thông tin ban đầu cho biết, vào khoảng 22 giờ ngày 11/11, sau gần 2 ngày tích cực tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã phát hiện thi thể của chú rể Đ.Q.H (SN 2002, trú tại xã Nam Trực, tỉnh Ninh Bình).

Gần 2 ngày tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể chú rể 23 tuổi ở Ninh Bình. Ảnh: TT

Vị trí tìm thấy thi thể là tại khu vực sông Đào, cách cầu Đò Quan (thuộc địa phận phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình) khoảng 1km.

Công tác tìm kiếm được triển khai liên tục từ sáng 10/11 với sự tham gia của hàng chục cán bộ, chiến sĩ cùng người dân địa phương và 6 xuồng máy.



Trước đó, vào khoảng 4 giờ 35 phút ngày 10/11, người dân phát hiện anh H. điều khiển xe máy BKS 18KA 03xxx đi đến khu vực cầu Đò Quan. Anh này sau đó bỏ lại xe máy tại khu vực giữa cầu rồi nghi ngờ nhảy xuống sông.

Cầu Đò Quan (phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình) nơi phát hiện xe anh H để trên cầu. Ảnh: TT

Được biết, đám cưới của anh H. được tổ chức trong hai ngày 9-10/11, trong đó ngày 10/11 chính là ngày đón dâu. Anh H. là con trai duy nhất trong gia đình có ba chị em, vốn được biết đến là người chăm chỉ và hiền lành.

Trước khi xảy ra sự việc, anh H. không có mâu thuẫn với ai và cũng không có biểu hiện bất thường nào.

Rất đông người dân theo dõi vụ việc. Ảnh: TT

Thi thể chú rể đã được cơ quan chức năng khám nghiệm và bàn giao cho gia đình để lo hậu sự. Vụ việc thương tâm này đang khiến dư luận địa phương bàng hoàng, xót xa.