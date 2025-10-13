Nỗ lực gìn giữ món ăn trăm tuổi từ "con không chân"

Nhà hàng Ser Wong Fun được thành lập vào năm 1895 tại khu Central Hong Kong. Sau hơn 130 năm hoạt động, nơi này vẫn giữ được danh tiếng nhờ món súp rắn được chế biến theo công thức gia truyền. Món ăn được xem là một loại "thuốc bổ" theo quan niệm Đông y, thường được người dân địa phương sử dụng vào mùa đông để làm ấm cơ thể và bồi bổ sức khỏe.

Công thức của món súp rắn không đơn giản. Các đầu bếp phải hầm năm loại rắn khác nhau trong suốt 24 giờ liên tục cùng với xương gà, xương heo, trần bì và mía. Quá trình này tạo ra một loại nước dùng có hương vị đặc trưng, đậm đà và ngọt thanh. Khi phục vụ, nhà hàng thường rắc thêm lá chanh thái chỉ và hoa cúc để tăng mùi thơm và làm dịu vị. Một bát súp có giá khoảng 140 đôla Hong Kong, tương đương 420.000 đồng. Đây là mức giá không rẻ trong thời điểm người dân ngày càng cẩn trọng hơn trong chi tiêu.

Thực khách chính của Ser Wong Fun là người dân địa phương trung niên, những người đã ăn món này từ thời thơ ấu. Ngoài ra, nhà hàng cũng thu hút một lượng nhỏ khách du lịch, trong đó nhiều người đến chỉ để quan sát, chụp hình vì tò mò. Bà Gigi Ng, người hiện điều hành nhà hàng, chia sẻ rằng bà không buồn nếu có khách không dám ăn vì hiểu rằng khẩu vị và niềm tin của mỗi người là khác nhau.





Bát súp rắn trị giá 400 nghìn đồng. SCMP.

Bà Gigi là thế hệ thứ tư trong gia đình sáng lập nhà hàng. Bà từng học ngành kỹ thuật tại Canada, lấy bằng MBA rồi trở về Hong Kong tiếp quản cơ nghiệp từ năm 2000. Dù vẫn duy trì được lượng khách ổn định, bà thừa nhận kinh doanh ngày càng khó. Một phần vì chi phí vận hành tăng cao, một phần vì thời tiết Hong Kong ấm dần lên khiến món súp rắn không còn được ưa chuộng như trước. Bên cạnh đó, số lượng nhà cung cấp thịt rắn được cấp phép tại Hong Kong cũng giảm mạnh từ 25 xuống còn 9 đơn vị kể từ năm 2013, gây áp lực lớn cho nguồn nguyên liệu.



Trước thực tế khó khăn, bà Gigi không chọn cách cố thủ trong truyền thống mà chủ động tìm đường đi mới cho món ăn gia đình. Bà từng hợp tác với chuỗi Pizza Hut để cho ra đời món pizza thịt rắn gây chú ý vào năm 2023. Gần đây hơn, bà cùng đầu bếp Roberta de Sario từ Ý sáng tạo món pizza kiểu Naples với nhân rắn, đánh dấu sự kết hợp Đông Tây táo bạo trong ẩm thực.

Không dừng lại ở đó, bà còn mở thêm nhà hàng mới mang tên Four Seasons Fun Fong với thực đơn chuyên về các món ăn hiện đại biến tấu từ súp rắn truyền thống. Những sáng tạo này nhằm tiếp cận thực khách trẻ, giúp họ dần làm quen với món ăn vốn bị xem là "kén người". Theo bà Gigi, việc thay đổi không có nghĩa là từ bỏ truyền thống mà là một cách để giữ truyền thống tồn tại lâu hơn trong thời đại mới.

Ngoài hoạt động kinh doanh, bà cùng một số chủ nhà hàng khác đã gửi hồ sơ đề nghị công nhận súp rắn là di sản văn hóa phi vật thể. Đây là một bước đi quan trọng để nâng cao nhận thức cộng đồng và góp phần gìn giữ món ăn truyền thống đang dần mai một.

Nhân dịp kỷ niệm 130 năm thành lập, Ser Wong Fun hiện phục vụ một thực đơn đặc biệt gồm 8 món, trong đó có món súp rắn Tai See nổi tiếng, sườn heo sốt vải và mận, càng cua chiên giòn chấm sốt chanh. Nhà hàng còn tổ chức các buổi biểu diễn âm nhạc đường phố và phục vụ cocktail lấy cảm hứng từ các vị thuốc Đông y, tạo trải nghiệm ẩm thực tổng thể cho thực khách.

