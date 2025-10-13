Chủ đề nóng

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Vỡ đập thủy điện Bắc Khê, Lạng Sơn
Mưa trên diện rộng ở các tỉnh miền Bắc
Hà Nội mưa ngập kinh hoàng sau bão số 10
Thái Nguyên ngập lụt lịch sử
Cơn bão số 11 - Bão Matmo
Những cánh rừng bị bức tử ở Lạng Sơn
95 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2025)
Bão số 10 (Bualoi)
Đại hội Đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhiệm kì 2025-2030
Xã hội
Thứ hai, ngày 13/10/2025 18:06 GMT+7

Nỗ lực gìn giữ món ăn trăm tuổi từ "con không chân"

+ aA -
Quang Thanh (Theo SCMP) Thứ hai, ngày 13/10/2025 18:06 GMT+7
Một bát súp rắn nấu từ năm loại rắn với công thức cổ truyền đang được bán với giá hơn 400.000 đồng tại nhà hàng Ser Wong Fun ở Hong Kong (Trung Quốc).
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Nhà hàng Ser Wong Fun được thành lập vào năm 1895 tại khu Central Hong Kong. Sau hơn 130 năm hoạt động, nơi này vẫn giữ được danh tiếng nhờ món súp rắn được chế biến theo công thức gia truyền. Món ăn được xem là một loại "thuốc bổ" theo quan niệm Đông y, thường được người dân địa phương sử dụng vào mùa đông để làm ấm cơ thể và bồi bổ sức khỏe.

Công thức của món súp rắn không đơn giản. Các đầu bếp phải hầm năm loại rắn khác nhau trong suốt 24 giờ liên tục cùng với xương gà, xương heo, trần bì và mía. Quá trình này tạo ra một loại nước dùng có hương vị đặc trưng, đậm đà và ngọt thanh. Khi phục vụ, nhà hàng thường rắc thêm lá chanh thái chỉ và hoa cúc để tăng mùi thơm và làm dịu vị. Một bát súp có giá khoảng 140 đôla Hong Kong, tương đương 420.000 đồng. Đây là mức giá không rẻ trong thời điểm người dân ngày càng cẩn trọng hơn trong chi tiêu.

Thực khách chính của Ser Wong Fun là người dân địa phương trung niên, những người đã ăn món này từ thời thơ ấu. Ngoài ra, nhà hàng cũng thu hút một lượng nhỏ khách du lịch, trong đó nhiều người đến chỉ để quan sát, chụp hình vì tò mò. Bà Gigi Ng, người hiện điều hành nhà hàng, chia sẻ rằng bà không buồn nếu có khách không dám ăn vì hiểu rằng khẩu vị và niềm tin của mỗi người là khác nhau.

Bát súp rắn trị giá 400 nghìn đồng. SCMP.

Bà Gigi là thế hệ thứ tư trong gia đình sáng lập nhà hàng. Bà từng học ngành kỹ thuật tại Canada, lấy bằng MBA rồi trở về Hong Kong tiếp quản cơ nghiệp từ năm 2000. Dù vẫn duy trì được lượng khách ổn định, bà thừa nhận kinh doanh ngày càng khó. Một phần vì chi phí vận hành tăng cao, một phần vì thời tiết Hong Kong ấm dần lên khiến món súp rắn không còn được ưa chuộng như trước. Bên cạnh đó, số lượng nhà cung cấp thịt rắn được cấp phép tại Hong Kong cũng giảm mạnh từ 25 xuống còn 9 đơn vị kể từ năm 2013, gây áp lực lớn cho nguồn nguyên liệu.

Trước thực tế khó khăn, bà Gigi không chọn cách cố thủ trong truyền thống mà chủ động tìm đường đi mới cho món ăn gia đình. Bà từng hợp tác với chuỗi Pizza Hut để cho ra đời món pizza thịt rắn gây chú ý vào năm 2023. Gần đây hơn, bà cùng đầu bếp Roberta de Sario từ Ý sáng tạo món pizza kiểu Naples với nhân rắn, đánh dấu sự kết hợp Đông Tây táo bạo trong ẩm thực.

Không dừng lại ở đó, bà còn mở thêm nhà hàng mới mang tên Four Seasons Fun Fong với thực đơn chuyên về các món ăn hiện đại biến tấu từ súp rắn truyền thống. Những sáng tạo này nhằm tiếp cận thực khách trẻ, giúp họ dần làm quen với món ăn vốn bị xem là "kén người". Theo bà Gigi, việc thay đổi không có nghĩa là từ bỏ truyền thống mà là một cách để giữ truyền thống tồn tại lâu hơn trong thời đại mới.

Ngoài hoạt động kinh doanh, bà cùng một số chủ nhà hàng khác đã gửi hồ sơ đề nghị công nhận súp rắn là di sản văn hóa phi vật thể. Đây là một bước đi quan trọng để nâng cao nhận thức cộng đồng và góp phần gìn giữ món ăn truyền thống đang dần mai một.

Nhân dịp kỷ niệm 130 năm thành lập, Ser Wong Fun hiện phục vụ một thực đơn đặc biệt gồm 8 món, trong đó có món súp rắn Tai See nổi tiếng, sườn heo sốt vải và mận, càng cua chiên giòn chấm sốt chanh. Nhà hàng còn tổ chức các buổi biểu diễn âm nhạc đường phố và phục vụ cocktail lấy cảm hứng từ các vị thuốc Đông y, tạo trải nghiệm ẩm thực tổng thể cho thực khách.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Việt Nam sẽ tăng lương công chức năm 2026?

Nhiều ý kiến cho rằng Việt Nam sẽ tăng lương công chức năm 2026. Tuy nhiên, đây là thông tin chưa chính xác, mới chỉ dựa trên các hoạt động nhằm hướng tới mục tiêu cải cách tiền lương mà Bộ Nội vụ đưa ra thời gian qua.

Nhiều tuyến phố Hà Nội sau mùa Trung thu: Bánh “bốc hơi”, rác ngổn ngang ở lại

Xã hội
Nhiều tuyến phố Hà Nội sau mùa Trung thu: Bánh “bốc hơi”, rác ngổn ngang ở lại

Bác sĩ thành thiên tài piano sau khi bị "tử thần" viếng thăm

Xã hội
Bác sĩ thành thiên tài piano sau khi bị 'tử thần' viếng thăm

Chất cấm sibutramine và phenolphthalein có trong sản phẩm giảm cân của Ngân 98 nguy hiểm như thế nào?

Xã hội
Chất cấm sibutramine và phenolphthalein có trong sản phẩm giảm cân của Ngân 98 nguy hiểm như thế nào?

GS Nguyễn Anh Trí nói gì trước đề xuất đình chỉ hành nghề bác sĩ tiết lộ giới tính thai nhi?

Xã hội
GS Nguyễn Anh Trí nói gì trước đề xuất đình chỉ hành nghề bác sĩ tiết lộ giới tính thai nhi?

Đọc thêm

Ngân 98: Từng dương tính với chất cấm, bị cấm diễn, tự cho mình là nạn nhân
Văn hóa - Giải trí

Ngân 98: Từng dương tính với chất cấm, bị cấm diễn, tự cho mình là nạn nhân

Văn hóa - Giải trí

Trước khi bị bắt giam, Ngân 98 có cuộc sống đầy thị phi với hàng loạt phát ngôn, hình ảnh gây sốc.

Đà Nẵng thêm dự án nhà ở xã hội quy mô lớn, cung cấp gần 1.000 căn hộ cho người dân
Nhà đất

Đà Nẵng thêm dự án nhà ở xã hội quy mô lớn, cung cấp gần 1.000 căn hộ cho người dân

Nhà đất

UBND TP. Đà Nẵng vừa chấp thuận chủ trương đầu tư dự án nhà ở xã hội hơn 1.300 tỷ đồng tại khu chung cư Hòa Minh, do Công ty CP Phát triển Đầu tư Hà Nội Sunrise làm chủ đầu tư, với quy mô gần 1.000 căn hộ phục vụ người thu nhập thấp.

Ấm áp tình người Đà Nẵng, hỗ trợ Tuyên Quang 1 tỷ đồng khắc phục bão lũ
Tuyên Quang thi đua yêu nước

Ấm áp tình người Đà Nẵng, hỗ trợ Tuyên Quang 1 tỷ đồng khắc phục bão lũ

Tuyên Quang thi đua yêu nước

Với tinh thần "tương thân tương ái", "lá lành đùm lá rách", đoàn công tác của thành phố Đà Nẵng đã đến thăm và trao tặng 1 tỷ đồng, sẻ chia khó khăn, giúp tỉnh Tuyên Quang khắc phục những thiệt hại nặng nề do bão lũ gây ra.

Khẩn trương khắc phục sự cố vỡ hồ điều hòa Nhà máy Luyện gang thép của công ty CP Luyện kim đen Thái Nguyên
Bạn đọc

Khẩn trương khắc phục sự cố vỡ hồ điều hòa Nhà máy Luyện gang thép của công ty CP Luyện kim đen Thái Nguyên
6

Bạn đọc

Ngay sau khi xảy ra sự cố vỡ hồ điều hòa của Nhà máy Luyện gang thép thuộc Công ty Cổ phần Luyện kim đen Thái Nguyên (xã Nam Hòa, tỉnh Thái Nguyên) gây ảnh hưởng đến nhiều hộ dân sinh sống quanh khu vực, chính quyền xã đã phối hợp cùng phía công ty khẩn trương triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả.

Đà Nẵng yêu cầu kiểm tra, xử lý nghiêm hành vi thao túng giá trong đấu giá quyền sử dụng đất
Nhà đất

Đà Nẵng yêu cầu kiểm tra, xử lý nghiêm hành vi thao túng giá trong đấu giá quyền sử dụng đất

Nhà đất

UBND TP. Đà Nẵng vừa yêu cầu các sở, ngành và địa phương thanh, kiểm tra việc định giá đất, xây dựng và ban hành bảng giá đất hằng năm; việc tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại các khu vực, dự án có dấu hiệu biến động giá bất thường.

Tiến Linh đưa ra lời khuyên cho đàn em ở ĐT Việt Nam
Thể thao

Tiến Linh đưa ra lời khuyên cho đàn em ở ĐT Việt Nam

Thể thao

Tiền đạo Nguyễn Tiến Linh cho biết mình và các đồng đội quyết tâm giành chiến thắng đẹp trước ĐT Nepal tối 14/10 trên sân Thống Nhất để làm quà cho người hâm mộ.

Phân cấp thẩm quyền của Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an trong phê duyệt quy hoạch
Tin tức

Phân cấp thẩm quyền của Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an trong phê duyệt quy hoạch

Tin tức

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn phân cấp thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch cho UBND cấp tỉnh; Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an đối với dự án quốc phòng, an ninh cần bảo đảm bí mật nhà nước.

Tiếp tục tổ chức Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân Việt Nam năm 2025
Nhà nông

Tiếp tục tổ chức Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân Việt Nam năm 2025

Nhà nông

Ngày 13/10/2025, Văn phòng Chính phủ có công văn truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về việc chuẩn bị Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân Việt Nam năm 2025 (sau đây gọi tắt là Hội nghị).

Chính phủ đề nghị thu thuế với giao dịch chuyển nhượng vàng miếng
Tin tức

Chính phủ đề nghị thu thuế với giao dịch chuyển nhượng vàng miếng

Tin tức

Chính phủ đề nghị thu thuế với giao dịch chuyển nhượng vàng miếng trong Luật. Trong khi đó, Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội đề nghị cân nhắc thoả đáng quy định này để tránh bất cập cho người dân có hoạt động chuyển nhượng vàng không vì mục đích đầu cơ, kinh doanh.

Vụ xe khách lật khiến 3 người tử vong, 5 người bị thương: Nhân chứng kể lại giây phút kinh hoàng
Tin tức

Vụ xe khách lật khiến 3 người tử vong, 5 người bị thương: Nhân chứng kể lại giây phút kinh hoàng

Tin tức

Vụ tai nạn xe khách đang lưu thông trên tuyến đường tỉnh 172, đoạn qua thôn 8, xã Việt Hồng, tỉnh Lào Cai bất ngờ bị mất lái, lật nhào đã khiến 3 nạn nhân tử vong tại chỗ, 5 người khác bị thương. Lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra nhanh nồng độ cồn và ma túy đối với lái xe, kết quả đều âm tính.

Những 'tinh hoa' của nông nghiệp Việt Nam hội tụ tại Hà Nội, sẵn sàng cho đêm tôn vinh
Ảnh

Những "tinh hoa" của nông nghiệp Việt Nam hội tụ tại Hà Nội, sẵn sàng cho đêm tôn vinh

Ảnh

Trưa nay (13/10), không khí tại Thủ đô Hà Nội trở nên đặc biệt hơn khi chào đón những "tinh hoa" của nông nghiệp nước nhà. 63 "Nông dân Việt Nam xuất sắc" và 32 "Nhà khoa học của Nhà nông" năm 2025 đã chính thức hội tụ tại Hà Nội để chuẩn bị cho Lễ tôn vinh "Tự hào Nông dân Việt Nam 2025".

HLV Kim Sang-sik muốn Tiến Linh ghi nhiều bàn, tìm người thay Bùi Tiến Dũng
Thể thao

HLV Kim Sang-sik muốn Tiến Linh ghi nhiều bàn, tìm người thay Bùi Tiến Dũng

Thể thao

HLV Kim Sang-sik cho biết ông muốn Tiến Linh ghi nhiều bàn để thắng đậm ĐT Nepal, bên cạnh đó ông sẽ tìm người thay Bùi Tiến Dũng không thể ra sân.

Nga gặp họa ở Pokrovsk, xe tăng bốc cháy hàng loạt vì 'thần chết trên không' của Ukraine
Thế giới

Nga gặp họa ở Pokrovsk, xe tăng bốc cháy hàng loạt vì "thần chết trên không" của Ukraine

Thế giới

Sau gần một năm dồn hàng trăm xe tăng và xe bọc thép nhằm chuẩn bị cho một cuộc tấn công quy mô lớn vào pháo đài Pokrovsk ở tỉnh Donetsk, Nga cuối cùng cũng đã tung đòn chủ lực nhưng vấp phải đòn phản công dữ dội của Ukraine. Các UAV của Ukraine được mệnh danh là "thần chết trên không" đã thiêu rụi hàng loạt xe tăng Nga, theo Euromaidanpress.

Nông thôn Tây Bắc: Thanh niên Lai Châu mạnh dạn đổi mới sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm
Lai Châu Ngày Mới

Nông thôn Tây Bắc: Thanh niên Lai Châu mạnh dạn đổi mới sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm

Lai Châu Ngày Mới

Với chủ đề “Đổi mới, sáng tạo, làm chủ tương lai số”, diễn đàn thanh niên khởi nghiệp năm 2025 do Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Lai Châu vừa tổ chức, đã thu hút hơn 500 đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh tham gia.

Zubu, công ty của Ngân 98 chỉ là địa chỉ thuê, không có hoạt động sản xuất, mua bán sản phẩm
Chuyển động Sài Gòn

Zubu, công ty của Ngân 98 chỉ là địa chỉ thuê, không có hoạt động sản xuất, mua bán sản phẩm

Chuyển động Sài Gòn

Địa chỉ mà Công ty Zubu của Ngân 98 đặt trụ sở là tòa nhà HB Building, theo doanh nghiệp này, Công ty Zubu không có hoạt động sản xuất, mua bán sản phẩm.

Kỹ nữ nào có một đời chồng nhưng vẫn trở thành hoàng hậu trong lịch sử Trung Hoa?
Đông Tây - Kim Cổ

Kỹ nữ nào có một đời chồng nhưng vẫn trở thành hoàng hậu trong lịch sử Trung Hoa?

Đông Tây - Kim Cổ

Lịch sử Trung Hoa hiếm có hoàng hậu nào có thể lũng đoạn triều chính, độc chiếm ngôi vương như Võ Tắc Thiên thời nhà Đường. Đến thời Tống, cũng có một hoàng hậu như vậy và điều đáng nói là hoàng hậu này xuất thân là kỹ nữ và từng có chồng.

Những vườn đào chìm theo dòng nước lũ: Người Nhật Tân “quyết” không buông gốc đào
Hà Nội hôm nay

Những vườn đào chìm theo dòng nước lũ: Người Nhật Tân “quyết” không buông gốc đào

Hà Nội hôm nay

Sau nhiều ngày mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng hoàn lưu bão, hàng loạt vườn đào ở Nhật Tân (Hà Nội) chìm trong nước. Hàng trăm gốc đào và luống hoa bị úng thối, gây thiệt hại nặng nề cho người trồng. Theo ước tính của các hộ dân, nguồn cung hoa và đào Tết năm nay có thể giảm mạnh, kéo giá bán tăng cao.

95 nông dân xuất sắc, nhà khoa học của nhà nông háo hức được diện kiến lãnh đạo Đảng, Nhà nước
Video

95 nông dân xuất sắc, nhà khoa học của nhà nông háo hức được diện kiến lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Video

63 nông dân Việt Nam xuất sắc 2025 và 32 nhà khoa học của nhà nông tại các tỉnh, thành đã tề tựu về Thủ đô Hà Nội để chuẩn bị tham dự chuỗi sự kiện Chương trình Tự hào nông dân Việt Nam 2025. Nhiều nông dân và nhà khoa học bày tỏ sự phấn khởi và niềm vinh dự, cảm giác háo hức khi sẽ được diện kiến lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Trung Quốc gửi tối hậu thư sắc lạnh tới Mỹ, cảnh báo về đòn trả đũa đau đớn toàn diện
Thế giới

Trung Quốc gửi tối hậu thư sắc lạnh tới Mỹ, cảnh báo về đòn trả đũa đau đớn toàn diện

Thế giới

Trung Quốc yêu cầu Mỹ chấm dứt việc “đe dọa bằng thuế quan” và kêu gọi nối lại đàm phán nhằm giải quyết các bất đồng thương mại. Bắc Kinh cảnh báo sẽ không ngần ngại tung đòn trả đũa toàn diện nếu Washington tiếp tục thực thi các biện pháp chống lại Trung Quốc.

Nguyên văn bức thư ông Nguyễn Văn Được gửi doanh nhân TP.HCM ngày Doanh nhân Việt Nam
Chuyển động Sài Gòn

Nguyên văn bức thư ông Nguyễn Văn Được gửi doanh nhân TP.HCM ngày Doanh nhân Việt Nam

Chuyển động Sài Gòn

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được đã viết một bức thư riêng gửi cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp đã cùng đồng hành với TP.HCM trong 50 năm xây dựng và phát triển, nhân dịp ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10.

Không ai quản lý các cụm công nghiệp ở TP.Cần Thơ
Kinh tế

Không ai quản lý các cụm công nghiệp ở TP.Cần Thơ

Kinh tế

Hiện nay, Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ thực hiện chức năng quản lý nhà nước trực tiếp đối với các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố, nhưng không có chức năng quản lý nhà nước đối với các cụm công nghiệp tập trung.

Hồ thủy điện lớn nhất miền Nam tiếp tục điều chỉnh xả lũ, vùng hạ du Đồng Nai, ven sông TP.HCM được cảnh báo
Nhà nông

Hồ thủy điện lớn nhất miền Nam tiếp tục điều chỉnh xả lũ, vùng hạ du Đồng Nai, ven sông TP.HCM được cảnh báo

Nhà nông

Công ty Thủy điện Trị An vừa tiếp tục điều chỉnh lưu lượng xả lũ nhằm bảo đảm an toàn hồ chứa và hạ du trong bối cảnh thời tiết khu vực Đông Nam Bộ xuất hiện mưa lớn diện rộng.

Mã VIC của tỷ phú Phạm Nhật Vượng vượt mốc 200.000 đồng, cổ phiếu bất động sản dẫn dắt VN-Index
Nhà đất

Mã VIC của tỷ phú Phạm Nhật Vượng vượt mốc 200.000 đồng, cổ phiếu bất động sản dẫn dắt VN-Index

Nhà đất

Nhóm cổ phiếu bất động sản khởi sắc mạnh trong phiên giao dịch đầu tuần (13/10), dẫn dắt bởi “họ Vingroup” khi VIC tăng trần lên 205.400 đồng/cổ phiếu, giúp vốn hóa toàn nhóm vượt 1,5 triệu tỷ đồng.

Loại rau rừng đặc sản, hương vị thơm lạ, ngọt lịm, dưỡng ruột, bổ mắt, xào trứng cực thơm
Gia đình

Loại rau rừng đặc sản, hương vị thơm lạ, ngọt lịm, dưỡng ruột, bổ mắt, xào trứng cực thơm

Gia đình

Loại rau rừng này có hương thơm đặc trưng, ​​giàu dinh dưỡng, vị ngọt thanh mát được nhiều người yêu thích, là nguồn dinh dưỡng tuyệt vời cho đường ruột vào mùa thu.

Clip vụ bắt Ngân 98: Thủ đoạn tinh vi, doanh thu hàng trăm tỷ
Video

Clip vụ bắt Ngân 98: Thủ đoạn tinh vi, doanh thu hàng trăm tỷ

Video

Với cáo buộc bán ra thị trường các sản phẩm giảm cân chứa Sibutramin và Phenolphthalein – những hoạt chất có nguy cơ gây rối loạn tim mạch và ung thư, "Ngân 98" đang đối mặt với khung hình phạt cao nhất lên đến tù chung thân. Vụ án là hồi chuông cảnh tỉnh đanh thép về tình trạng thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả đang tràn lan trên mạng xã hội, đe dọa trực tiếp đến tính mạng người tiêu dùng.

Lật xe khách ở Lào Cai, 2 người tử vong, nhiều người bị thương
Tin tức

Lật xe khách ở Lào Cai, 2 người tử vong, nhiều người bị thương

Tin tức

Tại Tỉnh lộ 172 ( thuộc địa phận xã Việt Hồng, tỉnh Lào Cai) vừa xảy ra vụ lật xe khách thông khiến 2 người tử vong và nhiều người bị thương.

Điều tra nhóm thanh, thiếu niên ở Tuyên Quang vô cớ dùng dao, vỏ chai bia đuổi chém người đi đường
Pháp luật

Điều tra nhóm thanh, thiếu niên ở Tuyên Quang vô cớ dùng dao, vỏ chai bia đuổi chém người đi đường

Pháp luật

Cơ quan công an tỉnh Tuyên Quang đã nhanh chóng xác định và làm rõ nhóm 6 thanh, thiếu niên có hành vi dùng hung khí nguy hiểm gây náo loạn trên đường phố, gây hoang mang cho người dân.

Từ vụ Ngân 98 bị bắt: 'Chiến thần livestream' sụp đổ, cơn sốt chốt đơn ảo đã hết thời?
Kinh tế

Từ vụ Ngân 98 bị bắt: "Chiến thần livestream" sụp đổ, cơn sốt chốt đơn ảo đã hết thời?

Kinh tế

Từ hiện tượng mạng đến vòng lao lý, vụ Ngân 98 bị bắt cho thấy một xu hướng không thể đảo ngược: Thị trường đang bước vào giai đoạn "thanh lọc", nơi minh bạch và giá trị thật dần thay thế hào quang ảo.

Chuyện chưa kể về cựu binh Trường Sa trở thành doanh nhân và tấm bảng đặc biệt khắc ghi dấu mốc cuộc đời
Doanh nghiệp

Chuyện chưa kể về cựu binh Trường Sa trở thành doanh nhân và tấm bảng đặc biệt khắc ghi dấu mốc cuộc đời
8

Doanh nghiệp

Doanh nhân Trần Quang Bảo, một cựu binh từng chiến đấu bảo vệ quần đảo Trường Sa, sau hơn 30 năm ở nước Nga đã về Việt Nam đầu tư. Đối với ông dù rời quân ngũ, nhưng ông xem vẫn như đang chiến đấu, chiến đấu bằng kinh doanh, bằng đầu tư, bằng những việc làm thiết thực để góp phần xây dựng quê hương

Hamas thả những con tin Israel đầu tiên sau 2 năm giam giữ
Thế giới

Hamas thả những con tin Israel đầu tiên sau 2 năm giam giữ

Thế giới

Hamas đã trao trả bảy con tin người Israel cho Ủy ban Chữ thập đỏ Quốc tế (ICRC), mở màn cho giai đoạn đầu tiên được mong đợi từ lâu của thỏa thuận ngừng bắn nhằm chấm dứt chiến tranh ở Gaza.

Tin đọc nhiều

1

Đoàn Văn Hậu tái xuất, CLB CAHN thảm bại 1-6 trước Hà Nội FC

Đoàn Văn Hậu tái xuất, CLB CAHN thảm bại 1-6 trước Hà Nội FC

2

Người xưa dặn: "Không chặt 2 cây, rủi ro không vào, đói nghèo không đến", đó là cây gì?

Người xưa dặn: 'Không chặt 2 cây, rủi ro không vào, đói nghèo không đến', đó là cây gì?

3

Cựu Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn Thái Hồng Công nhận tiền, quà của người thân tử tù án ma túy

Cựu Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn Thái Hồng Công nhận tiền, quà của người thân tử tù án ma túy

4

Việt Nam sẽ tăng lương công chức năm 2026?

Việt Nam sẽ tăng lương công chức năm 2026?

5

Nguyễn Xuân Son tái xuất sân cỏ, đá 5 phút ở trận thắng của Thép xanh Nam Định

Nguyễn Xuân Son tái xuất sân cỏ, đá 5 phút ở trận thắng của Thép xanh Nam Định