Ngày 14/7, Công an quận Thanh Khê (TP.Đà Nẵng) cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Kông Hiếu (SN 1994, trú xã Hòa Ninh, huyện Hòa Vang) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Trước đó, ngày 9/7, Công an quận đã thi hành lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Kông Hiếu về cùng tội danh nêu trên.

Theo kết quả điều tra, vào ngày 25/6/2022, Nguyễn Kông Hiếu đã đưa ra thông tin gian dối về việc mình đã từng làm rất nhiều hồ sơ tách thửa và có quan hệ, quen biết với nhiều lãnh đạo cơ quan Nhà nước tại Đà Nẵng để nhận các giấy tờ đất bản chính và hứa làm hồ sơ tách thửa cho ông N.V.T (SN 1982), trú tại phường Hòa An, quận Cẩm Lệ.

Đối tượng Nguyễn Kông Hiếu tại cơ quan điều tra. Ảnh: CACC

Để "tách thửa" Hiếu đề nghị ông T chuyển vào tài khoản của mình 107 triệu đồng để làm "lộ phí". Tin vào lời nói của Hiếu, ông T đã đến ngân hàng thực hiện chuyển khoản mà không mảy may nghi ngờ. Chỉ đến khi phát hiện Hiếu bỏ trốn khỏi địa phương thì ông T mới tá hỏa biết mình đã bị lừa. Đáng nói hơn, các giấy tờ liên quan đến thửa đất của ông T, Hiếu khai đã làm thất lạc ở đâu không rõ.

Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Khê thông báo ai nhặt được hoặc đang cất giữ 1 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CH774852 của thửa đất số 128, tờ bản đồ số 27 thuộc tổ 21, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng; 1 giấy đăng ký kết hôn số 37, quyển số 01/2009 do UBND TP.Đông Hà, Quảng Trị cấp; 1 giấy phép xây dựng do UBND Q.Cẩm Lệ cấp để xây nhà tại thửa đất trên, đồng thời, ai là bị hại của hành vi tương tự như trên do Nguyễn Kông Hiếu thực hiện thì liên hệ Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Khê qua số điện thoại: 0902.39.52.63.