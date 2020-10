Nơi ghi dấu các “anh hùng nông dân” miền Trung - Tây Nguyên

Nơi đây, ngày 14/4/1961, Liên khu ủy Trung Bộ Tây Nguyên chỉ đạo triệu tập đại biểu tiến hành tổ chức Đại hội thành lập Hội ND giải phóng miền Nam Việt Nam khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Lật lại từng trang lịch sử ghi dấu ấn của nông dân khu vực miền Trung - Tây Nguyên, ông Nguyễn Văn Sung - Trưởng Ban Tuyên huấn Hội ND tỉnh Quảng Nam cho biết, trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước, nông dân cả nước nói chung, nông dân miền Trung - Tây Nguyên nói riêng đã thể hiện rõ tinh thần đoàn kết, thông minh, mưu trí, dũng cảm, lao động cần cù sáng tạo để làm nên những thành quả lớn trên ruộng đồng, đóng góp cùng các lực lượng thực hiện thắng lợi các cuộc kháng chiến chống quân xâm lược...

"Thể theo nguyện vọng của đông đảo cán bộ, hội viên nông dân các tỉnh duyên hải miền Trung - Tây Nguyên, Trung ương Hội NDVN thống nhất chủ trì phát động các tỉnh trong khu vực đóng góp kinh phí được gần 1 tỷ đồng và giao cho Hội ND tỉnh Quảng Nam làm chủ đầu tư xây dựng Nhà bia di tích lịch sử Hội ND tại khu căn cứ Nước Oa vào năm 2006. Trên tổng diện tích hơn 15.000m2 có các hạng mục công trình nhà truyền thống, bia tưởng niệm, tượng đài Vua Quang Trung và một số công trình phụ trợ khác.

Khu Nhà bia di tích lịch sử Hội Nông dân tại khu căn cứ Nước Oa (huyện Bắc Trà My, Quảng Nam). Ảnh: T.H

Ông Nguyễn Út - Phó Chủ tịch Hội ND tỉnh Quảng Nam cho biết: "Nhà bia di tích lịch sử Hội ND tại khu căn cứ Nước Oa như một món quà vô giá, có ý nghĩa chính trị sâu sắc, nơi đây được coi là cội nguồn, là mái ấm một thời của tổ chức Hội ND. Không chỉ có vậy, Nhà Bia di tích lịch sử Hội ND được đặt tại khu căn cứ Nước Oa - nơi đây còn được xem là chiếc cầu nối giữa quá khứ và hiện thực, là minh chứng hùng hồn về một thời oanh liệt mà quân dân Trà My đã đi qua, khắc ghi những mốc son lịch sử chói lọi".

Cũng theo ông Nguyễn Út, qua 10 năm đưa vào sử dụng, một số hạng mục đã bị xuống cấp. Năm 2015, Trung ương Hội NDVN đã phát động cán bộ, hội viên nông dân cả nước đóng góp kinh phí trùng tù các di tích của Hội, trong đó đã đầu tư 1,8 tỷ để trùng tu Nhà bia di tích lịch sử Hội ND tại Nước Oa.

"Những năm qua, di tích đã tiếp đón hàng nghìn lượt người ở khắp nơi trong và người nước đến tham quan, dâng hương, tưởng niệm trước hương án Chủ tịch Hồ Chí Minh và các bậc tiền bối sáng lập và lãnh đạo Hội ND qua các thời kỳ" - ông Nguyễn Út cho hay.

Ông Triệu Viết Quý - Chủ tịch Hội ND huyện Bắc Trà My nói: "Nhà bia di tích lịch sử Hội ND tại khu căn cứ Nước Oa đóng trên địa bàn là điều vinh dự cho địa phương, đây cũng là một địa chỉ, một dấu son để lưu truyền, nhắc nhớ cho thế hệ hôm nay và mai sau biết được công lao của những chiến sĩ nông dân khu vực đã cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ đất nước".