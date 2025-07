Tin tức

Với thành tích đặc biệt xuất sắc trong Chuyên án đấu tranh với nhóm đối tượng chế tạo, mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép vũ khí, công cụ hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Kiên Giang (cũ), nay là tỉnh An Giang, Chủ tịch nước đã tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất đối với Thiếu tướng Nguyễn Văn Hận, Giám đốc Công an tỉnh An Giang; Huân chương Chiến công hạng Ba đối với Phòng Cảnh sát hình sự và thượng tá Trương Sa My, Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự...