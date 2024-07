Nói về chủ đề "hot", nhóm học sinh lớp 11 Hà Nội giành giải Nhất cuộc thi tranh biện toàn quốc

Đặt tên nhóm là "Glamorous", nhóm học sinh đến từ Trường THPT Chu Văn An và Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, đã thực sự tỏa sáng khi trở thành Quán quân cuộc thi ISME Business Case Debate Contest (IDC) năm 2024. Đây là tranh biện dành cho học sinh, sinh viên toàn quốc vừa được tổ chức tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

Chia sẻ với PV báo Dân Việt về quá trình dự thi, em Lại Hồng Anh, lớp 11A1 Trường THPT Chu Văn An, đại diện của nhóm cho biết: "May mắn tại vòng chung kết, chúng em có cơ hội thể hiện đề thi mà mình yêu thích là thời trang. Dù vậy, trong quá trình trao đổi, thảo luận, nhóm chúng em mỗi người một ý nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh, thống nhất để đạt kết quả tốt nhất. Sau đó lúc lên sân khấu, chúng em rất hồi hộp nhưng vẫn trấn an nhau bình tĩnh. Em nghĩ chúng em chiến thắng là do tinh thần đồng đội".

Nhóm Glamorous giành giải Quán quân cuộc thi SME Business Case Debate Contest (IDC) năm 2024. Ảnh: NVCC

Hồng Anh nói thêm: "Với em thời trang bền vững là xu hướng thời trang trong tương lai vì con người đang dần hướng đến nhiều hơn các vấn đề về môi trường cũng như sức khỏe người tiêu dùng. Thời trang bền vững là cơ hội để tạo ra thêm nhiều vòng đời mới cho sản phẩm, đồng thời hạn chế mức xả thải quần áo thừa và hạn chế sự tiêu thụ của thời trang nhanh".

Cũng theo Hồng Anh, sau cuộc thi này, các em được quen nhiều bạn, anh chị chung niềm đam mê, học hỏi được nhiều điều và giúp em tự tin hơn với niềm đam mê của mình.

Không chỉ giành Quán quân cuộc thi hùng biện này, trước đó, Hồng Anh cũng đạt được một số thành tích đáng nể như luôn là học sinh xuất sắc; giải Nhì học sinh giỏi Văn cấp cụm Ba Đình, Tây Hồ; lọt vào chung kết cuộc thi Vietnam business innovation challenge; Huy chương đồng cuộc thi international economics olympiad winterchallenge 2024; Huy chương bạc cuộc thi hùng biện Hanoi Debate Tournament.

Hai đồng đội của Lại Hồng Anh là Phan Hồng Anh, học sinh lớp 11 Anh, Trường THPT Chu Văn An và Trần Nhân Quang, học sinh lớp 11 Lý 2, Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội.

TS Trịnh Thị Thu Giang, Phó Viện trưởng Viện Đào tạo Quốc tế, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, cho biết, năm nay, cuộc thi gắn chặt hơn với những tình huống kinh doanh thực tế thông qua việc sử dụng tình huống kinh doanh làm đề bài cho thí sinh.

Đề bài năm nay là "Sản xuất bền vững trong bối cảnh tiêu dùng tối giản", tập trung vào Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs) thứ 12 về Tiêu dùng và Sản xuất có Trách nhiệm, với mong muốn mang lại cho các bạn học sinh, sinh viên một nhận thức mới về ngành thời trang và trách nhiệm với cộng đồng, môi trường hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.

"Chúng ta vẫn nghĩ thời trang sẽ luôn đổi mới, luôn có xu hướng thay đổi rất nhanh để đi theo những cái mới. Nhưng bên cạnh đó, thời trang cũng vẫn phải thể hiện tính trách nhiệm và bền vững về môi trường. Thông qua cuộc thi, chúng tôi mong có thể mang lại cho thế hệ trẻ một sân chơi giúp rèn luyện những kỹ năng cần thiết cho sự phát triển sau này; đồng thời, nâng cao nhận thức của các bạn không chỉ về sự phát triển mà còn về tính bền vững, về tính trách nhiệm của mỗi cá nhân để trở thành những công dân có trách nhiệm và duy trì được sự bền vững trong phát triển", TS Trịnh Thị Thu Giang cho hay.

PGS. TS Lê Trung Thành, Viện trưởng Viện Đào tạo Quốc tế, cho biết: "Màn tranh biện của các em sẽ đóng góp vào cuộc đối thoại rộng hơn về phát triển bền vững và có thể truyền cảm hứng cho những thay đổi thực tế cho sản xuất và tiêu dùng, khơi dậy nhận thức về trách nhiệm của tất cả các bên liên quan, từ chính phủ, doanh nghiệp, đến khách hàng trong phát triển bền vững".