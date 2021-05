Nokia C30 và C20 Plus sắp ra mắt với pin khủng

Nguồn tin đến từ Nokibar chia sẻ trên Twitter cung cấp bản phác thảo về Nokia C20 Plus và C30 chưa được phát hành. Hai thiết bị này gần giống với các mẫu Nokia C10 và C20 hiện có, nhưng có một số khác biệt đáng chú ý.

Hình ảnh phác họa mặt sau của Nokia C20 Plus và C30.

Ví dụ, phần nhô ra của camera hình tròn giờ đây chứa hai camera thay vì một camera duy nhất. Một trong số chúng sẽ hoạt động như máy ảnh chính, trong khi cái thứ hai có thể được sử dụng để hỗ trợ chụp ảnh macro.

Nokia C30 lớn hơn cũng có thêm một máy quét dấu vân tay ở mặt sau. Trong khi đó C20 Plus nhỏ hơn không bao gồm máy quét vân tay - điều không bất ngờ khi mà HMD Global cũng đã bỏ qua tính năng này trên mẫu Nokia C20 tiêu chuẩn.

Một điểm khác biệt đáng chú ý khác giữa các mẫu điện thoại sắp ra mắt này so với hai thiết bị được công bố vào tháng trước có thể được tìm thấy ở bộ phận pin. Nokia C20 Plus dự kiến ​​sẽ có pin 5.000 mAh, trong khi Nokia C30 sẽ tiến xa hơn nữa với pin 6.000 mAh. Để so sánh, cả Nokia C10 và C20 đều sử dụng pin 3.000 mAh.

Không có thông tin nào khác về các thiết bị này, vì vậy người dùng có thể sẽ phải đợi thêm một chút để xem chúng sẽ có giá bao nhiêu và các thông số kỹ thuật bên trong. Tuy nhiên, dựa vào dung lượng pin trên chúng có thể liệt kê chúng vào danh sách các điện thoại có thời lượng pin tốt nhất.