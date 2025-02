Áp thấp mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới: Biển Đông liệu có đón bão trái mùa?

Tin áp thấp mới nhất

Hồi 16 giờ, ngày 11/2, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, có rãnh áp thấp có trục khoảng 8 - 11 độ vĩ Bắc nối với vùng áp thấp, lúc 13 giờ có vị trí ở khoảng 9,5 - 10,5 độ vĩ Bắc và 112,5 - 113,5 độ kinh Đông. Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp này di chuyển chậm theo hướng Tây Tây Bắc và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới trong 24 giờ tới (Ảnh: Hệ thống giám sát thiên tai Việt Nam).

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển Trường Sa) cũng như vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận sẽ có mưa rào và dông, kèm theo nguy cơ cao xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6-7.

Ngoài ra, trong đêm 11 và ngày 12/2, vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông sẽ có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động, sóng cao từ 2-4m, gây nguy hiểm cho tàu thuyền hoạt động trong khu vực.

Toàn bộ tàu thuyền đang hoạt động trong các vùng biển chịu ảnh hưởng cần theo dõi sát diễn biến thời tiết, tránh xa khu vực có nguy cơ lốc xoáy, gió giật mạnh và sóng lớn. Ngư dân và thuyền trưởng cần chủ động tìm nơi neo đậu an toàn, tuân thủ hướng dẫn của cơ quan chức năng để đảm bảo an toàn. Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển cấp 1.

Các cơ quan chức năng và người dân cần nâng cao cảnh giác, theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo thời tiết để kịp thời ứng phó với diễn biến của vùng áp thấp.

Chủ động ứng phó với áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới

Để chủ động ứng phó với vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các tỉnh, thành phố:

1. Theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới; thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản; duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.

2. Sẵn sàng lực lượng, phương tiện để triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống.

3. Trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai).