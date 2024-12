NÓNG: Áp thấp nhiệt đới trên biển Đông có khả năng mạnh lên thành bão không, ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực nào?

Tin áp thấp nhiệt đới mới nhất

Vào 10 giờ sáng nay (21/12), tâm áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Nam của khu vực Nam Biển Đông với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49km/h), giật cấp 8. Trong những giờ qua, áp thấp nhiệt đới hầu như không di chuyển.

Áp thấp nhiệt đới mới hình thành trên biển Đông kết hợp với không khí lạnh, miền Nam nguy cơ mưa lớn

Dự báo trong 24 giờ tới (tính từ 10h sáng 21/12), áp thấp nhiệt đới di chuyển rất chậm theo hướng đông bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5km và giữ nguyên cường độ. Đến 10h sáng mai (22/12), tâm áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Nam của khu vực Nam Biển Đông.

Đến 13 giờ ngày 21/12, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 5,1 độ Vĩ Bắc; 112,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Nam của khu vực Nam Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49km/h), giật cấp 8; di chuyển theo hướng Đông Đông Bắc, tốc độ 5-10km/h.

Dự báo trong 24 giờ tới, đến 13 giờ ngày 22/12, áp thấp nhiệt đới sẽ di chuyển theo hướng Đông Bắc với tốc độ 5-10km/h. Vị trí tâm lúc này sẽ ở khoảng 6,0° Vĩ Bắc; 114,3° Kinh Đông, vẫn nằm trên vùng biển phía Nam của khu vực Nam Biển Đông. Sức gió vùng gần tâm duy trì cấp 6, giật cấp 8. Khu vực nguy hiểm được cảnh báo là vùng biển từ 4,0° đến 8,0° Vĩ Bắc và từ 110,0° đến 116,0° Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai được đánh giá là cấp 3 tại khu vực phía Nam Nam Biển Đông.

Trong 48 giờ tiếp theo, đến 13 giờ ngày 23/12, áp thấp nhiệt đới dự kiến chuyển hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 10km/h. Tâm áp thấp nhiệt đới sẽ nằm ở khoảng 8,1° Vĩ Bắc; 112,9° Kinh Đông, trên vùng biển phía Nam quần đảo Trường Sa. Sức gió mạnh nhất tăng lên cấp 7, giật cấp 9. Khu vực nguy hiểm sẽ bao gồm vùng biển từ 5,0° đến 9,5° Vĩ Bắc và từ 111,0° đến 116,0° Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai tiếp tục duy trì ở cấp 3, ảnh hưởng đến phía Nam khu vực Nam Biển Đông và vùng biển phía Nam quần đảo Trường Sa.

Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới được dự báo sẽ di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ 10-15km/h, tiếp tục mạnh lên và gây ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực phía Nam quần đảo Trường Sa cũng như vùng biển lân cận.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía nam của khu vực Nam Biển Đông có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao 3-5m, biển động.

Từ đêm 22/12, vùng biển phía nam quần đảo Trường Sa có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 4-6m, biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Cũng do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới kết hợp với không khí lạnh nên từ đêm 23/12 đến ngày 26/12, khu vực Trung và Nam Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, cục bộ xảy ra mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 100-300mm, có nơi trên 500mm.

Từ ngày 24/12 đến ngày 25/12, khu vực phía đông của Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to, cục bộ xảy ra mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 60-120mm, có nơi trên 200mm.

Nam Bộ trong các ngày 24-25/12 cũng có mưa rào và dông rải rác, riêng Đông Nam Bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh.

Công điện của Bộ NNPTNT chỉ đạo ứng phó áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông

Ngày 21/12, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành Công điện số 9764/CĐ-BNN-ĐĐ gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố ven biển từ Phú Yên đến Cà Mau; các bộ: Quốc phòng, Công an, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông Vận tải, Công Thương, Thông tin và Truyền thông, Ngoại giao; Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam về việc ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Để chủ động ứng phó với diễn biến của áp thấp nhiệt đới, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các bộ, ngành, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố ven biển từ Phú Yên đến Cà Mau theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới;

Quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi; tổ chức kiểm đếm, thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của áp thấp nhiệt đới để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm, đồng thời sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.

Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, hệ thống Đài thông tin duyên hải và các cơ quan thông tin đại chúng từ Trung ương đến địa phương tăng cường các biện pháp thông tin về diễn biến của áp thấp nhiệt đới đến các cấp chính quyền, chủ các phương tiện hoạt động trên biển và người dân biết để chủ động phòng tránh, ứng phó.

Các bộ, ngành theo chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước và nhiệm vụ được phân công chủ động chỉ đạo, phối hợp với các địa phương ứng phó với áp thấp nhiệt đới.

Các đơn vị nêu trên tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai)./.