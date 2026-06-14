Tra cứu điểm thi vào lớp 10 Bắc Ninh 2026-2027 chính thức theo 3 cách nhanh nhất

Theo thông tin mới nhất, theo quy định, điểm thi vào lớp 10 Bắc Ninh năm học 2026 – 2027 được công bố trước ngày 15/6/2026.

Thí sinh có thể tra cứu điểm thi vào lớp 10 Bắc Ninh 2026 theo 3 cách nhanh nhất sau đây khi Sở GDĐT công bố điểm thi:

Cách 1: Đăng nhập cổng thông tin tra cứu điểm thi tuyển sinh tại địa chỉ: https://diemthi10.bacninh.edu.vn/ nhập số báo danh và mã xác nhận để tra cứu.

Cách 2: Đăng nhập vào cổng thông tin điện tử của Sở GDĐT tại địa chỉ: https://bacninh.edu.vn/diemthi10 nhập số báo danh để tra cứu.





Cách 3: Tải ứng dụng iBacninh trên App Store hoặc CH Play.





Sau khi cài đặt mở ứng dụng vào mục “Tra cứu điểm thi vào lớp 10” để tra cứu.

Hơn 50.400 thí sinh trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đã trải qua kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026–2027. Theo kế hoạch, năm học 2026–2027, Bắc Ninh dự kiến tuyển gần 41.000 học sinh vào lớp 10 THPT, trong đó khoảng 31.900 chỉ tiêu dành cho các trường công lập và hơn 9.100 chỉ tiêu thuộc khối trường tư thục.

Các tỉnh/thành đã công bố điểm thi lớp 10 năm 2026 đến thời điểm này (còn cập nhật)