Nóng: Clip vụ cướp ngân hàng táo tợn ở Đồng Nai

Cụ thể, khoảng 16h cùng ngày một đối tượng đi xe máy mặc áo khoác đen, đội nón bảo hiểm xanh đến phòng giao dịch Hóa An, chi nhánh ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bắc Đồng Nai ở địa chỉ ở quốc lộ 1K, khu phố An Hòa, phường Hóa An, TP Biên Hòa để cướp. Đối tượng này xông thẳng vào quầy giao dịch và khi đến bàn giao dịch nhân viên đang làm việc, đối tượng bất ngờ rút từ trong balo ra một vật màu đen (nghi giống quả lựu đạn), rồi bước lên tấm kính lên bàn khu vực nhân viên ngân hàng làm việc. Lúc này, đối tượng dùng vật màu đen uy hiếp, buộc hai nhân viên đi vào phía bên trong của phòng giao dịch. Đối tượng tiếp tục quay ra lục lọi hộc để tiền rồi nhanh chóng thoát ra ngoài và lên xe máy màu đỏ. Một nhân viên bảo vệ đã cố chặn bắt đối tượng nhưng bất thành. Theo thông tin ban đầu, nghi phạm di chuyển về hướng tỉnh Bình Dương. Ngay sau khi nhận được tin báo về vụ việc, Công an đã có mặt tại hiện trường, thu thập dấu vết, trích xuất camera, lấy lời khai của các nhân chứng để điều tra làm rõ. Theo ghi nhận, đến hơn 21h tối cùng ngày, lực lượng công an vẫn đang tiến hành khám nghiệm. Chia sẻ với báo chí ông Nguyễn Bá Thành, Giám đốc Chi nhánh Agribank Bắc Đồng Nai xác nhận có vụ việc xảy ra tại phòng gioa dịch Hóa An. Tuy nhiên thời điểm này ngân hàng đã ngưng giao dịch, tên cướp không lấy được tiền.

Clip: Vụ cướp táo tợn nhưng bất thành ở Đồng Nai