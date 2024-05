Nông dân Cà Mau xổ vuông bắt tôm, cua to bự đem bán cho thương lái kiếm tiền triệu khỏe ru

Trong thời điểm hiện tại, người nuôi tôm ở Cà Mau phải thả tôm giống, hay cua giống... vào vuông nuôi nhà mình rồi chờ đến ngày thu hoạch; tại một số vùng của tỉnh Cà Mau do các vuông tôm không tiếp giáp với các con sông lớn, nên không thể dùng phương pháp xổ vuông bắt tôm, cua, do đó bà con chọn cách đặt lú cũng theo 2 con nước mỗi tháng mà thu hoạch sản phẩm. Ảnh: An An