Nông dân Đồng Tháp trồng xoài VietGAP bỏ túi tiền tỷ mỗi năm, lặng thầm làm việc nghĩa khiến ai cũng nể phục

Trồng xoài tiêu chuẩn an toàn VietGAP, tư duy làm nông nghiệp hiện đại

Sinh ra và gắn bó trọn đời với mảnh đất Đồng Tháp, ông Ẩn luôn trăn trở làm sao để nâng tầm giá trị nông sản quê hương.

Nhận thức rõ xu thế tất yếu của nền nông nghiệp sạch, ông đã mạnh dạn thay đổi tư duy, từ bỏ phương thức canh tác truyền thống manh mún sang ứng dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ cao.

Ông Trần Văn Ẩn, không chỉ là tấm gương sáng làm kinh tế giỏi mà còn được mọi người quý mến bởi tấm lòng nhân ái, vận động xây dựng hàng trăm căn nhà tình thương, sửa chữa cầu đường cho bà con nghèo. Ảnh: Vân Nguyễn

Hiện nay, gia đình ông đang duy trì quy mô 7ha trồng các giống xoài chủ lực như xoài Cát Chu và Cát Hòa Lộc. Để đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của thị trường, ông Ẩn áp dụng nghiêm ngặt quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP.

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Mọi công đoạn từ ghi chép nhật ký sản xuất, bón phân, phun thuốc bảo vệ thực vật đều tuân thủ nguyên tắc an toàn sinh học nhằm bảo vệ môi trường sinh thái và sức khỏe người tiêu dùng.

Ông Ẩn chia sẻ: “Diện tích canh tác 7ha xoài Cát Chu và Cát Hòa Lộc, năng suất bình quân khoảng 13 tấn/ha/năm, tổng sản lượng trên 50 tấn/năm. Chất lượng sản phẩm, tỷ lệ trái loại I đạt khoảng 90%, được cấp mã số vùng trồng chính thức".

Nhờ quy trình chăm sóc bài bản, vườn xoài của ông không chỉ đạt năng suất cao mà còn được cấp mã số vùng trồng, đáp ứng đầy đủ yêu cầu truy xuất nguồn gốc và liên kết tiêu thụ bền vững với các doanh nghiệp lớn.

Thành quả cho những nổ lực ấy là danh hiệu “Người nông dân chuyên nghiệp” mà Hội Nông dân các cấp trao tặng suốt nhiều năm liền và gần đây nhất vào năm 2025.

Ông Ẩn luôn sẵn sàng mở cửa vườn, tận tình hướng dẫn kỹ thuật canh tác, chia sẻ kinh nghiệm thực chiến cho bà con nông dân trong vùng. Ảnh: Vân Nguyễn

Lan tỏa tri thức, sẻ chia kinh nghiệm trồng xoài giỏi với cộng đồng

Không chỉ làm giàu cho riêng mình, với vai trò là hội viên nông dân năng nổ và Tổ trưởng Tổ từ thiện khóm Tịnh Châu, ông Ẩn luôn tâm niệm: "Làm giàu một mình chưa phải là giỏi, phải giúp cộng đồng cùng vươn lên mới là trọn vẹn".

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Ông tích cực tham gia sinh hoạt tại các mô hình liên kết như Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp, Tổ sản xuất xoài VietGAP và Hội quán nông dân trên địa bàn.

Tại đây, ông sẵn sàng mở cửa vườn, tận tình hướng dẫn kỹ thuật canh tác, chia sẻ kinh nghiệm thực chiến cho bà con nông dân trong vùng.

Tính đến nay, ông đã trực tiếp hướng dẫn kỹ thuật cho hơn 15 lao động, nâng cao tay nghề cho hơn 25 lao động, trong đó có 11 hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Ngoài ra, mô hình sản xuất của gia đình ông còn tạo việc làm thường xuyên cho khoảng 30 lao động địa phương mỗi năm với mức thu nhập ổn định.

Đồng thời, thông qua việc hỗ trợ vốn, phân bón, vật tư nông nghiệp và hướng dẫn cách làm ăn, mỗi năm ông Ẩn giúp khoảng 6 hộ nông dân nghèo từng bước ổn định kinh tế, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Hiện nay, gia đình ông đang duy trì quy mô 7ha trồng các giống xoài chủ lực như xoài Cát Chu và Cát Hòa Lộc, sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP. Ảnh: Vân Nguyễn. Ảnh: Vân Nguyễn

Trái tim đong đầy nghĩa tình với việc thiện nguyện

Bên cạnh vai trò là một nhà nông sản xuất kinh doanh giỏi, ông Ẩn còn là một “mạnh thường quân” thầm lặng nhưng vô cùng xông xáo trong các hoạt động an sinh xã hội và Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Với tinh thần "tương thân tương ái", bình quân mỗi năm ông trực tiếp vận động và đóng góp xây dựng từ 20 đến 25 căn nhà tình thương cho các hộ nghèo, hộ khó khăn trong và ngoài tỉnh, với tổng kinh phí từ 500 đến 750 triệu đồng mỗi năm.

Chỉ tính riêng giai đoạn 2020 – 2025, ông đã vận động xây dựng thành công từ 100 đến 125 căn nhà đại đoàn kết, tổng giá trị ước tính lên tới 2,5 đến 3,75 tỷ đồng.

Hình ảnh người nông dân chân chất ấy còn gắn liền với những nhịp cầu nông thôn mới. Mỗi năm, ông tiếp tục vận động nhân dân và nhà hảo tâm sửa chữa từ 3 đến 5 cây cầu xuống cấp, giúp cho việc đi lại, giao thương hàng hóa của bà con tiểu thương và học sinh được an toàn, thuận lợi.

Những đóng góp của ông Ẩn trong suốt chặng đường qua đã góp phần quan trọng thay đổi diện mạo nông thôn phường Cao Lãnh. Ông chính là biểu tượng sinh động cho thế hệ nông dân thời đại mới, bản lĩnh, trí tuệ, chuyên nghiệp và giàu lòng nhân ái.