Nông dân Đồng Tháp trồng xoài VietGAP bỏ túi tiền tỷ mỗi năm, lặng thầm làm việc nghĩa khiến ai cũng nể phục

Trước phiên cơ cấu ETF VN30, Masan Consumer dự kiến chi khoảng 2.615 tỷ đồng cổ tức
Ngay trước phiên cơ cấu ETF ngày 31/7, HĐQT Masan Consumer (HOSE: MCH) phê duyệt tạm ứng cổ tức tiền mặt năm 2026 đợt 1 với tỷ lệ 20% (2.000 đồng/cổ phiếu), tương đương khoảng 2.615 tỷ đồng. Cùng thời điểm, MCH chính thức gia nhập rổ VN30 và theo ước tính của Mirae Asset, các quỹ ETF dự kiến mua khoảng 2,2 triệu cổ phiếu. Hai diễn biến này phản ánh cả sức hút của cổ phiếu trên thị trường vốn và khả năng tạo dòng tiền của doanh nghiệp.