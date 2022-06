Tham dự Hội thi nêu trên về phía Trung ương có bà Bùi Thị Thơm – Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; ông Nguyễn Hồng Sơn – Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam. Về phía TP.Hải Phòng có ông Đỗ Gia Khánh - Giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Đại diện các sở, ban, ngành và Hội Nông dân thành phố.

Các đơn vị tham gia thi là những đơn vị tiêu biểu và cũng chính là những lực lượng nòng cốt, là đội quân xung kích đi đầu của phong trào nông dân, luôn nhiệt tình, tâm huyết, góp phần mang lại hiệu quả cao cho công tác Hội và phong trào nông dân trên địa bàn thành phố.

Bà Bùi Thị Thơm – Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cùng ông Đỗ Đức Hòa - Chủ tịch Hội Nông dân TP.Hải Phòng trao cờ và hoa cho đại diện các đội tham gia Hội thi Nhà nông đua tài lần V, năm 2022

Hội thi diễn ra trong ngày gồm 4 phần. Theo đó, phần đầu là lời chào nông dân; Phần thứ 2 là nghe nông dân nói; Phần 3 là kiến thức nhà nông; Phần 4 là so tài nhà nông. Các phần thi diễn ra rất sôi nổi với nội dung sáng tạo, vấn đề sát với thực tế.

Khai mạc Hội thi, ông Đỗ Đức Hòa – Chủ tịch Hội Nông dân TP.Hải Phòng cho biết, Hội thi Nhà nông đua tài là một sân chơi bổ ích cho cán bộ hội viên và nông dân, thông qua đó tuyên truyền, nâng cao những hiểu biết về chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; chủ trương, chính sách của thành phố về phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới.

Đồng thời, thông qua hội thi để cán bộ hội viên nông dân học hỏi, trao đổi lẫn nhau về kiến thức khoa học kỹ thuật, tiến bộ kỹ thuật mới trong sản xuất nông nghiệp: cây trồng, vật nuôi, thuỷ sản, thú y, bảo vệ thực vật theo quy trình VietGap, sử dụng vật tư nông nghiệp, vệ sinh an toàn thực phẩm...

Thành viên các đội còn thể hiện những kiến thức về kinh tế hợp tác, hợp tác xã và bảo vệ môi trường trong nông nghiệp, nông thôn cho cán bộ, hội viên nông dân nhằm góp phần xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam vững mạnh.

Hội thi Nhà nông đua tài TP Hải Phòng lần thứ V tạo động lực thúc đẩy phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; nâng cao vai trò, vị trí của tổ chức Hội Nông dân trong đời sống chính trị ở nông thôn, tạo nên không khí vui tươi phấn khởi, hăng say lao động sản xuất.

Ông Đỗ Đức Hòa - Chủ tịch Hội Nông dân TP.Hải Phòng phát biểu khai mạc Hội thi Nhà nông đua tài lần V, năm 2022

Hội thi cũng là điều kiện cho cán bộ, hội viên nông dân mở rộng mối quan hệ, giao lưu học hỏi kinh nghiệm và tăng cường sự hiểu biết giữa các cấp Hội góp phần đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt, củng cố tổ chức, thu hút đông đảo nông dân tham gia tổ chức Hội.

Clip: Hội thi Nhà nông đua tài lần V, năm 2022 với sự tham gia của các đội thi đến từ các cấp Hội Nông dân tại Hải Phòng

Trao đổi với PV Báo Dân Việt tại Hội thi, ông Nguyễn Văn Miện – Chủ tịch Hội Nông dân huyện Tiên Lãng cho biết, ngay khi nhận được kế hoạch của Hội Nông dân TP.Hải Phòng về hội thi nêu trên, đơn vị đã phối hợp với Hội nông dân các xã trên địa bàn tập trung triển khai, luyện tập. Đội giao nhiệm vụ cho từng người tham gia nghiên cứu, học thuộc và luyện tập kịch bản trước khi tham dự cuộc thi Nhà nông đua tài.

Đội của huyện Tiên Lãng tập duyệt 10 ngày, mỗi buổi tối tập khoảng 3 tiếng. Tất cả cán bộ, hội viên tham gia cuộc thi cũng rất vất vả và phải sắp xếp, bố trí thời gian để vừa đảm bảo việc cơ quan, sản xuất vừa phải đảm bảo được nội dung tập để tham gia cuộc thi.



Tiết mục tham gia Hội thi Nhà nông đua tài lần V , năm 2022 của đội Hội Nông dân trên địa bàn huyện Tiên Lãng

Tiết mục tham gia Hội thi Nhà nông đua tài lần V , năm 2022 của đội Hội Nông dân trên địa bàn huyện Tiên Lãng

Tiết mục tham gia Hội thi Nhà nông đua tài lần V , năm 2022 rất phong phú về nội dung

Cũng tại hội thi, ông Nguyễn Hồng Sơn – Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Phó Trưởng ban tổ chức Hội thi "Nhà nông đua tài" toàn quốc lần thứ V, năm 2022 cho biết, Hội thi "Nhà nông đua tài" là hội thi 5 năm tổ chức 1 lần và năm 2022 là cuộc thi diễn ra toàn quốc lần thứ V.

Hội thi có 63 tỉnh, thành tham gia và được tiến hành từ cấp cơ sở như cấp xã, huyện, tỉnh đến khu vực, bán kết và chung kết toàn quốc. Cuộc thi khu vực dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 10/8 - 10/9/2022. Kế hoạch tổ chức hội thi diễn ra ở 4 khu vực. Theo đó, khu vực 1 tổ chức tại Bạc Liêu; Khu vực 2 ở Gia Lai; Khu vực 3 ở Hải Phòng và khu vực 4 tại Lai Châu. Dự kiến cuộc thi bán kết và chung kết toàn quốc là ngày 29/9 - 03/10/2022, tổ chức tại TP.HCM hoặc tại An Giang.

Tại hội thi ở Hải Phòng, với vai trò là Phó Ban tổ chức hội thi toàn quốc, ông Nguyễn Hồng Sơn đánh giá công tác tổ chức hội thi của TP.Hải Phòng rất tốt. Qua không khí hội thi cho thấy tất cả các đội tham gia chuẩn bị rất công phu, chu đáo và đặc biệt sự vào cuộc rất phấn khởi, trách nhiệm, sáng tạo cúa đông đảo hội viên nông dân trên địa bàn TP.Hải Phòng. Các tiết mục tham diễn của cuộc thi đều hay và hấp dẫn, mang lại cho không khí cho hội thi rất sôi nổi.

Ông Nguyễn Hồng Sơn cũng đánh giá công tác tổ chức, lãnh đạo, chỉ đạo hội thi hết sức sâu sát. Ông hy vọng Hội thi đạt được kết quả và sẽ lựa chọn được 1 đội thi tham gia vào vòng thi bán kết, chung kết toàn quốc.

Kết thúc 4 phần thi, Ban Tổ chức đã trao giải xuất sắc cho đơn vị thuộc địa bàn huyện Thủy Nguyên; Giải Nhất thuộc về huyện Tiên Lãng; Giải Nhì trao cho huyện Kiến Thụy và quận Hải An; Giải Ba là huyện An Lão và quận Dương Kinh; Giải Khuyến Khích gồm An Dương, Vĩnh Bảo, Kiến An, Cát Hải và Đồ Sơn; Giải chuyên đề gồm Thủy Nguyên, Tiên Lãng và An Lão.