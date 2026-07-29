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Thứ tư, ngày 29/07/2026 08:34 GMT+7

Nông dân, HTX, làng nghề đưa đặc sản, OCOP lên sàn sẽ được hỗ trợ đặc biệt

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Hồng Phúc Thứ tư, ngày 29/07/2026 08:34 GMT+7
Nhà bán hàng OCOP, nông sản và làng nghề mở cửa hàng trên TikTok Shop trong nửa cuối năm nay sẽ được hưởng gói hỗ trợ chuyên biệt để tạo điều kiện kinh doanh và thúc đẩy kinh tế khu vực nông thôn.
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Tại chương trình TikTok Shop Vietnam Summit 2026 vừa diễn ra tại TP.HCM, ông Nguyễn Lâm Thanh - đại diện TikTok Việt Nam cho biết dù duy trì tốc độ tăng trưởng cao, thương mại điện tử tại Việt Nam vẫn còn nhiều dư địa phát triển.

Theo Bộ Công Thương, đến hết năm 2025, thương mại điện tử mới chỉ đóng góp khoảng 10% tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng cả nước. 

“Cơ hội tăng trưởng trong chu kỳ mới không chỉ đến từ việc bán nhiều hơn những sản phẩm vốn đã phổ biến trên các sàn. Một lượng lớn nguồn cung các sản phẩm mà người tiêu dùng quan tâm vẫn chưa hiện diện trên môi trường số hoặc chưa được thể hiện đúng giá trị qua các kênh trực tuyến. Đây có thể là sản phẩm của doanh nghiệp truyền thống, thương hiệu địa phương, hợp tác xã, làng nghề, nhà sản xuất nông nghiệp hoặc nhà bán lẻ truyền thống”, ông Thanh nhận định.

Đáng chú ý, đại diện TikTok Việt Nam cho biết trong giai đoạn phát triển tiếp theo, nền tảng sẽ tiếp tục đẩy mạnh đưa các nguồn cung này lên sàn, giúp thêm nhiều sản phẩm chất lượng được người tiêu dùng khám phá, tin tưởng, tạo điều kiện để người bán mở rộng quy mô.

Sản phẩm OCOP TP.HCM được bán trên sàn thương mại điện tử TikTok Shop. Ảnh: Thu Hoài

Ngay trong năm 2026, sàn triển khai nhiều chương trình miễn, giảm phí giao dịch hoặc phí hoa hồng dành cho nhà bán hàng mới. 

Theo đó, mỗi nhà bán hàng mới gia nhập nền tảng trong năm nay có thể nhận các quyền lợi hỗ trợ với tổng giá trị lên tới 70 triệu đồng, tùy thuộc điều kiện và mức độ tham gia chương trình.

Riêng các nhà bán hàng OCOP, nông sản và làng nghề mở cửa hàng trên TikTok Shop trong giai đoạn nửa cuối năm nay sẽ được hưởng gói hỗ trợ chuyên biệt, gồm miễn phí hoa hồng nền tảng và phí giao dịch trong 60 ngày, tín dụng quảng cáo cùng voucher khuyến mại dành riêng cho hàng Việt. Tổng giá trị của gói hỗ trợ này dự kiến lên tới 100 tỷ đồng.

TikTok Việt Nam ký kết hợp tác với Văn phòng điều phối Trung ương Chương trình Mục tiêu Quốc gia và Trung tâm Xúc tiến Thương mại Nông nghiệp và Môi Trường để thúc đẩy kinh tế khu vực nông thôn. Ảnh: Hồng Phúc

Cũng tại chương trình, TikTok Việt Nam đã ký kết hợp tác với Văn phòng điều phối Trung ương Chương trình Mục tiêu Quốc gia và Trung tâm Xúc tiến Thương mại Nông nghiệp và Môi Trường. Chương trình ưu tiên tập trung đẩy mạnh ứng dụng thương mại điện tử trong các nhóm sản phẩm thuộc ngành hàng nhà cửa và đời sống như sản phẩm thủ công làng nghề, mây tre đan, sơn mài, cây cảnh, hỗ trợ doanh nghiệp, HTX, làng nghề khu vực nông thôn.

Vấn đề đào tạo cho nhà bán hàng không chuyên là nông dân, doanh nghiệp địa phương cũng được chú trọng. Nội dung đào tạo tập trung vào xây dựng nội dung, phát triển livestream, hợp tác với nhà sáng tạo, quản trị hàng hóa, vận hành gian hàng và tuân thủ pháp luật.

Thời gian qua, nhiều doanh nghiệp, HTX, chủ thể sản xuất các sản phẩm OCOP của TP.HCM và cả nước cũng bày tỏ mong muốn được lên sàn thương mại điện tử, đồng thời có chính sách hỗ trợ riêng để thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn. Bởi, nhóm chủ thể sản xuất này đa phần là doanh nghiệp nhỏ và vừa, chưa có kinh nghiệm trong quảng bá, bán hàng, đặc biệt marketing trên môi trường truyền thông số cũng như kênh thương mại điện tử.

Bà Hà Thị Vinh - Phó Chủ tịch Hiệp hội Làng nghề Việt Nam, nhận định hiện nay cả nước có rất nhiều làng nghề truyền thống, sản phẩm rất đẹp là kết tinh của giá trị văn hóa và được nhiều người yêu thích. Các nghệ nhân làm rất giỏi nhưng quảng bá, bán hàng, livestream còn nhiều hạn chế.

Tuy nhiên, nhiều làng nghề cũng đã bắt đầu học bán trên các sàn và tín hiệu rất khả quan. Bà kỳ vọng với sự hỗ trợ của các bên, các sản phẩm làng nghề, thủ công mỹ nghệ, OCOP sẽ thúc đẩy kinh tế khu vực nông thôn, đóng góp vào tốc độ tăng trưởng kinh tế trong thời gian tới.

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