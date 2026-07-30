Nông dân miền quan họ nuôi 1 vạn vịt, bán 500 tấn lợn mỗi năm, biến chất thải thành tiền, thu lãi 2 tỷ đồng

Nông dân Bắc Ninh nuôi 1 vạn vịt, 500 tấn lợn mỗi năm, "hô biến" chất thải thành tiền, lãi 2 tỷ đồng

Giữa vùng quê Quỳnh Sơn, phường Tân An, tỉnh Bắc Ninh, trang trại của ông Hoàng Đình Quê không chỉ là một mô hình chăn nuôi quy mô lớn, mà còn thể hiện tư duy làm nông nghiệp tuần hoàn - nơi không có chất thải nào bị bỏ đi mà đều được tái tạo và quay trở lại phục vụ sản xuất.

Khởi đầu từ năm 2016, khi nhiều trang trại vẫn loay hoay với bài toán môi trường và chi phí, ông Quê đã lựa chọn một hướng đi khác. Toàn bộ chất thải từ chăn nuôi lợn và vịt được tận dụng để nuôi giun quế; giun trở thành nguồn thức ăn giàu dinh dưỡng cho vật nuôi, còn phân giun tiếp tục được sử dụng để trồng rau, dưa sạch trong hệ thống nhà màng rộng 5.000m2. Một vòng tuần hoàn khép kín được hình thành, vừa giảm chi phí, vừa tạo ra những sản phẩm an toàn, chất lượng.

Hiện nay, trang trại của ông duy trì đàn lợn quy mô lớn, 1 vạn con vịt cùng khu nhà màng sản xuất rau, dưa sạch. Mỗi năm trang trại cung ứng khoảng 500 tấn lợn thương phẩm, 200 tấn vịt và hàng chục tấn rau quả, mang lại cho ông Quê khoản thu nhập bình quân khoảng 2 tỷ đồng. Điều đáng nói, nhờ áp dụng công nghệ và tự động hóa, số lao động cũng giảm một nửa so với trước đây.

Ông Hoàng Đình Quê chia sẻ: "Điều quan trọng nhất là phải tận dụng những gì mình đang có. Cái tưởng như bỏ đi như chất thải chăn nuôi, nếu biết cách xử lý thì lại trở thành nguồn thu nhập mới. Nhờ đó, ngay cả khi giá lợn xuống thấp, trang trại vẫn duy trì được hiệu quả kinh tế".

Không chỉ tạo giá trị kinh tế, mô hình còn giải quyết bài toán môi trường. Theo ông Quê, chính việc sống ngay trong khu trang trại khiến ông càng ý thức phải xử lý chất thải triệt để, hạn chế tối đa ô nhiễm. Từ những trăn trở rất thực tế ấy, ông đã kiên trì mày mò, sáng tạo để xây dựng nên mô hình tuần hoàn như hôm nay.

Trong hành trình ấy, ông Quê cho biết mình luôn nhận được sự quan tâm, đồng hành của các cấp Hội Nông dân. Từ những buổi tập huấn, kết nối, đến việc động viên, ghi nhận các mô hình sản xuất hiệu quả đã giúp người nông dân thêm tự tin đổi mới tư duy và mạnh dạn đầu tư sản xuất.

Ông Hoàng Đình Quê bày tỏ: "Tôi mong các cấp Hội tiếp tục quan tâm nhiều hơn đến hội viên, để ngày càng có nhiều nông dân phát triển được những mô hình hiệu quả, không chỉ như tôi mà còn thành công hơn tôi."

Điều ông Quê tâm huyết nhất không phải là mở rộng quy mô bằng mọi giá, mà là đưa những sản phẩm sạch, an toàn phục vụ chính người dân địa phương. Với ông, thành công của người nông dân hôm nay không chỉ được đo bằng doanh thu, mà còn bằng khả năng biến những điều tưởng chừng bỏ đi thành giá trị mới và tạo dựng niềm tin với người tiêu dùng. Đó cũng là con đường của một nền nông nghiệp xanh, tuần hoàn và phát triển bền vững mà ngày càng nhiều nông dân Việt Nam đang hướng tới.