Hướng dẫn nông dân một xã ở Nghệ An cách biến rác thải thành đệm lót sinh học, nuôi sâu can xi

Nông dân một xã ở Nghệ An học cách biến rác thải thành đệm lót sinh học, nuôi sâu can xi

Hàng chục hộ dân ở xã Nam Thanh, huyện Nam Đàn, Nghệ An được cán bộ kỹ thuật đến tận chuồng trại tập huấn sử dụng đệm lót sinh học, nuôi sâu can xi áp dụng vào chăn nuôi gà. Những phương pháp này giúp bảo vệ môi trường, giảm dịch bệnh, tăng hiệu quả chăn nuôi.