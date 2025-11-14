Nông dân Thái Nguyên chủ động đổi mới, bứt phá nhờ ứng dụng khoa học kỹ thuật

Tuyên truyền sâu rộng, đổi mới cách làm, lan tỏa tinh thần chủ động của nông dân

Trong những năm qua, công tác tuyên truyền, vận động hội viên nông dân phát huy vai trò chủ thể trong các phong trào thi đua yêu nước và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật đã trở thành điểm nhấn nổi bật trong hoạt động của Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên. Với cách làm sáng tạo, bám sát thực tiễn, các cấp Hội đã góp phần khơi dậy tinh thần chủ động, sáng tạo của hội viên, tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy phát triển nông nghiệp, nông thôn, nâng cao thu nhập và chất lượng cuộc sống cho người dân.

Mô hình trồng chuối tiêu hồng tại xã Văn Hán, tỉnh Thái Nguyên đang mang lại hiệu quả kinh tế cao cho bà con nông dân. Ảnh: Hà Thanh

Nhận thức rõ vai trò của công tác tuyên truyền, Hội Nông dân các cấp trong tỉnh Thái Nguyên đã coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt. Từ những buổi sinh hoạt chi hội, lớp tập huấn kỹ thuật, đến các phong trào thi đua sôi nổi, công tác tuyên truyền đã thực sự đi vào chiều sâu, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của hội viên.

Chỉ tính riêng trong giai đoạn vừa qua, toàn tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức hơn 3.900 buổi tuyên truyền, tư vấn, phổ biến pháp luật với gần 200.000 lượt hội viên tham gia. Cùng với đó, 57 Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” được duy trì hoạt động thường xuyên, trở thành nơi để hội viên chia sẻ, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm sản xuất và đời sống.

Điểm đáng chú ý là các cấp Hội đã không ngừng đổi mới phương thức tuyên truyền, gắn hoạt động tuyên truyền với phong trào thi đua, hội thi và các cuộc vận động cụ thể. Các diễn đàn “Nông dân với chuyển đổi số”, hội thi “Nhà nông đua tài”, “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi” đã tạo không khí thi đua sôi nổi, hấp dẫn, giúp hội viên tiếp cận tri thức mới một cách dễ hiểu, gần gũi.

Nông dân Thái Nguyên livestream bán na cho bà con xã La Hiên. Ảnh: Trung Kiên

Trong thời đại công nghệ số, việc tuyên truyền qua mạng xã hội, qua livestream giới thiệu sản phẩm nông nghiệp, các clip ngắn hay phóng sự tuyên truyền cũng được đẩy mạnh, góp phần hình thành hình ảnh người nông dân hiện đại, biết sử dụng công nghệ, chủ động hội nhập và dám đổi mới.

Phong trào thi đua yêu nước lan tỏa mạnh mẽ

Từ công tác tuyên truyền đến hành động cụ thể, các phong trào thi đua của nông dân Thái Nguyên đã và đang lan tỏa sâu rộng, thực sự trở thành động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” được xem là điểm sáng nổi bật. Trong giai đoạn 2023–2025, toàn tỉnh có hơn 308.000 lượt hộ đăng ký thi đua, trong đó hơn 110.000 hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Từ những mô hình trồng chè VietGAP ở Đại Từ, Phú Lương, đến phát triển rừng gỗ lớn ở Võ Nhai, hay cây dược liệu dưới tán rừng ở Phú Lương, Chợ Mới, ở đâu cũng thấy hình ảnh người nông dân Thái Nguyên cần cù, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm.

Mô hình sản xuất chè theo hướng hữu cơ tại xã Hợp Thành đang mang lại thu nhập ổn định cho người dân. Ảnh: Hà Thanh

Không chỉ năng động trong sản xuất, nông dân Thái Nguyên còn tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo, xã hội. Các phong trào như “Nông dân Thái Nguyên hiến máu cứu người”, “Tết vì người nghèo”, “Chung tay bảo vệ môi trường nông thôn”, “Sạch nhà – tốt ruộng” được triển khai rộng khắp, góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái và trách nhiệm cộng đồng.

Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên kêu gọi các tổ chức, cá nhân và mạnh thường quân hỗ trợ bà con bị ảnh hưởng bởi hoàn lưu bão số 11 trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Ngô Huy

Đặc biệt, trước thiệt hại do mưa lũ và hoàn lưu bão số 11, Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên đã kịp thời kêu gọi, vận động các tổ chức, cá nhân ủng hộ gần 1 tỷ đồng cùng nhiều nhu yếu phẩm, vật tư giúp người dân khắc phục khó khăn, thể hiện tinh thần đoàn kết, nghĩa tình của giai cấp nông dân trong hoạn nạn.

Đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật – nền tảng cho phát triển nông nghiệp bền vững

Một trong những điểm nhấn quan trọng của phong trào thi đua là việc ứng dụng mạnh mẽ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Các cấp Hội đã phối hợp với các viện, trường, doanh nghiệp tổ chức hơn 5.000 buổi tập huấn, chuyển giao kỹ thuật cho hơn 226.000 lượt hội viên.

Hội Nông dân Thái Nguyên phối hợp với các đơn vị tập huấn kỹ thuật trồng rừng và chuyển hóa rừng gỗ lớn, khai thác rừng bền vững cho hội viên nông dân trên địa bàn. Ảnh: HND Thái Nguyên

Từ đó, nhiều mô hình mới đã ra đời, mang lại hiệu quả kinh tế cao như sản xuất nông nghiệp hữu cơ, trồng rừng bền vững đạt chứng chỉ FSC, nuôi ong lấy mật, trồng cây ăn quả kết hợp du lịch sinh thái… Đặc biệt, chuyển đổi số trong nông nghiệp đang được đẩy mạnh với hơn 128.000 hội viên cài đặt nền tảng số “Nông dân Việt Nam”, và hơn 35.000 hộ có tài khoản trên sàn thương mại điện tử, góp phần đưa nông sản Thái Nguyên vươn xa hơn trên thị trường trong và ngoài nước.

Song song với đó, công tác hỗ trợ vốn và tín dụng cho nông dân cũng đạt kết quả tích cực. Quỹ Hỗ trợ nông dân toàn tỉnh đạt hơn 103 tỷ đồng, giúp gần 2.000 hộ vay phát triển sản xuất. Bên cạnh đó, Hội Nông dân phối hợp với các ngân hàng chính sách xã hội và ngân hàng nông nghiệp tạo điều kiện cho hơn 50.000 hộ vay trên 4.600 tỷ đồng, giúp nông dân mở rộng quy mô, đầu tư đổi mới thiết bị, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm.

Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên hỗ trợ vốn cho 13 hộ hội viên, nông dân phường Trung Thành thực hiện dự án "Sản xuất rau an toàn trong nhà lưới" với tổng số tiền 650 triệu đồng. Ảnh: CTV

Hiện toàn tỉnh có 575 sản phẩm OCOP được công nhận từ 3 đến 5 sao, trong đó 10 sản phẩm đạt chuẩn 5 sao. Đây là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của công tác tuyên truyền, vận động, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật và khát vọng vươn lên của người nông dân Thái Nguyên.

Tiếp tục đổi mới, khẳng định vai trò chủ thể của người nông dân thời kỳ mới

Bước vào giai đoạn 2025–2030, Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên xác định sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác tuyên truyền, lấy nông dân làm trung tâm của mọi hoạt động, đưa tri thức và thông tin đến với hội viên bằng những hình thức sinh động, hiệu quả. Phong trào thi đua yêu nước sẽ gắn chặt với phát triển nông nghiệp xanh, nông nghiệp bền vững, coi phong trào “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi” là hạt nhân thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn.

Các cấp hội nông dân trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên thường xuyên lồng ghép các nội dung tuyên truyền trong các buổi sinh hoạt của Hội. Ảnh: Ngô Huy

Cùng với đó, Hội sẽ đẩy mạnh chuyển giao khoa học – kỹ thuật, hỗ trợ nông dân khởi nghiệp sáng tạo, phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn, nông nghiệp công nghệ cao, đồng hành cùng hội viên trong chuyển đổi số, mở rộng thị trường, xây dựng thương hiệu sản phẩm địa phương.