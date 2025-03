Nông dân trồng hành tím Sóc Trăng đối mặt với cảnh thất mùa, rớt giá kéo dài

Giá hành tím giảm, thương lái đi mua "nhỏ giọt"

"Giá hành tím ở địa phương chỉ còn từ 12.000 – 15.000 đồng/kg đối với củ lớn, còn củ nhỏ sẽ có giá thấp hơn tùy theo từng kích cỡ", ông Huỳnh Xùi Kháng ở khóm 6, phường 1, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng cho biết.

Những năm trước đây, giá hành tím thị xã Vĩnh Châu (Sóc Trăng) giảm nhưng chỉ nửa tháng sẽ phục hồi lại, thế nhưng năm nay kéo dài khá lâu, từ 2-3 tháng. Ảnh: H.X

Theo ông Kháng, ông trồng hành tím được 40 năm. Tổng diện tích trồng có khoảng 5.000m2, với giống hành tím truyền thống và giống hành tím mới.

Trong đó, diện tích trồng giống hành tím mới chưa thu hoạch, còn giống hành tím truyền thống không bán được, phải dự trữ lại, chờ giá lên mới bán ra. Tuy nhiên, cách này sẽ không để lâu được bởi sản lượng bị hao hụt, thời gian bảo quản không lâu.

Người nông dân này cho hay, hiện rất ít thương lái đi mua hành tím về bán cho các chợ đầu mối, chỉ có công ty mua để trữ bằng cách đông lạnh.

Điều đáng nói là những năm trước đây, cũng xảy ra tình trạng giá hành tím giảm vào thời điểm đầu năm nhưng diễn ra trong thời gian ngắn, khoảng 15 ngày. Riêng năm nay, thời gian kéo dài từ 2-3 tháng.

Cũng như ông Kháng, nhiều nông dân ở thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng cho biết, giá hành tím giảm khiến cuộc sống người dân khó khăn. Ngoài giá giảm, hành tím còn bị thất mùa.

Người dân trữ hành tím chờ giá tăng. Ảnh: H.X

Ông Thạch Sơn ngụ ở khóm 6, phường 1, thị xã Vĩnh Châu thông tin, do thời tiết xấu và sâu bệnh nên thất mùa hành tím.

"Tôi trồng trên 2 công (2.000m2) hành tím, đã thu hoạch xong và chỉ được 1,7 tấn, trong khi những năm trước năng suất đạt trên 4 tấn. Với giá bán 11.000 đồng/kg (so với vụ trước giảm hơn 50%), tính ra không đủ vốn" - ông Sơn nói.

Được biết, tổng chi phí trong vụ hành tím vừa rồi ông Sơn tốn khoảng 24 triệu đồng/2 công (cải tạo đất, lên dòng, thuê nhân công, điện…).

Hiện nay, một số hộ dân khác lại cho hay, giá hành tím có hướng lên nhẹ. Tuy nhiên, vẫn chưa vượt qua mức 15.000 đồng/kg và thương lái vẫn đi mua "nhỏ giọt".

Chuyển sang trồng hành tím giống mới cho củ to

Diện tích hành tím ở thị xã Vĩnh Châu khoảng 7.000ha/năm, trong đó trên 5.000ha trồng hành thương phẩm, còn lại làm hành giống. Dự kiến, khoảng nửa tháng nữa sẽ kết thúc vụ hành tím thương phẩm.

Hành tím giống mới cho củ to. Ảnh: H.X

Anh Châu Văn Thến - Phó Trưởng phòng Phòng Nông nghiệp và Môi trường thị xã Vĩnh Châu nói: "So với cùng kỳ năm trước, giá hành tím giảm từ 5.000 – 10.000 đồng/kg (tùy theo kích cỡ củ hành tím).

Ngoài ra, do năm nay ảnh hưởng của thời tiết, từ giữa tháng 12/2024, có những đợt mưa trái mùa cũng đã làm ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng hành tím (củ nhỏ, màu sắc không đẹp). Hơn nữa, tình hình xuất khẩu năm nay cũng khó khăn đã ảnh hưởng đến việc tiêu thụ và giá hành.

Để hỗ trợ cho người dân trồng hành tím, thời gian qua, Phòng Kinh tế thị xã Vĩnh Châu (nay là Phòng Nông nghiệp và Môi trường) đã tham mưu cho UBND thị xã đề nghị các sở, ngành có liên quan hỗ trợ cho địa phương trong việc giới thiệu, quảng bá sản phẩm, liên kết tiêu thụ.

Ngành nông nghiệp thị xã xác định để nghề trồng hành tím phát triển bền vững, việc chọn giống có tính chất quyết định. Do đó, ngoài những giống truyền thống nông dân địa phương đang trồng, anh Thến cho biết, mới đây đơn vị cũng phối hợp với Viện Nghiên cứu phát triển ĐBSCL và doanh nghiệp triển khai thử nghiệm giống hành tím Maserati F1 của Hà Lan. Kết quả bước đầu cho thấy, củ hành to hơn rất nhiều so với hành tím truyền thống của địa phương và màu sắc đẹp.

Đối với giống hành tím Maserati F1 trồng ở thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng cho củ to, TS Đặng Kiều Nhân – Viện trưởng Viện nghiên cứu phát triển ĐBSCL chia sẻ, thị trường rất thích, người tiêu dùng ưa chuộng, do đó sản phẩm có tính cạnh tranh cao về mẫu mã.

Được biết, khi trồng thử nghiệm, hành tím Maserati F1 trồng bằng phương pháp tưới tay năng suất khoảng 17,6 tấn/ha, còn hành tím truyền thống ở thị xã Vĩnh Châu tưới tay năng suất khoảng 14,3 tấn/ha.

Nếu trồng theo phương pháp tưới nhỏ giọt, hành tím Maserati F1 cho năng suất khoảng 19,2 tấn/ha, trong khi hành tím truyền thống chỉ khoảng 15,1 tấn/ha.

Hiện diện tích trồng thử nghiệm hành tím Maserati F1 đều được doanh nghiệp bao tiêu với mức giá cao hơn hành tím truyền thống thị xã Vĩnh Châu từ 1.000 – 2.000 đồng/kg (tùy theo giá thị trường và cỡ hành).

Tuy nhiên, theo người dân, dù hành tím Maserati F1 có triển vọng phát triển tốt hơn giống hành tím truyền thống. Tuy nhiên, khi phát triển diện tích, cần có giải pháp liên kết, tiêu thụ mới bền vững. Bởi hiện tại diện tích trồng hành Maserati F1 còn thấp (hơn 3ha) nên tình hình tiêu thụ thuận lợi là bình thường. Ngoài ra, trồng loại hành tím mới này tốn khá nhiều nhân công.