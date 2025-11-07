Nông dân xã này ở Lào Cai "bắt tay" doanh nghiệp trồng loại quả cắn một miếng đã thấy giòn sừn sựt, chả lo phải đi bán

Một hướng đi kinh tế mới đang được triển khai tại xã Phong Hải qua dự án "Liên kết sản xuất và tiêu thụ quả dưa chuột tại xã Phong Hải 2025". Trong vụ đông năm nay, 39 hộ dân tại hai thôn Ải Nam và Ải Dõng đã tiên phong tham gia dự án, canh tác trên tổng diện tích 8 ha.

Điểm đột phá của dự án là hiệu quả kinh tế vượt trội. Với năng suất dưa leo bình quân ước đạt trên 46 tấn/ha và mức giá bao tiêu cam kết là 4.000 đồng/kg, người dân có thể thu về khoảng 180 triệu đồng/ha. Sau khi trừ chi phí, lợi nhuận thu được vẫn cao gấp nhiều lần so với việc trồng ngô.

Để nông dân yên tâm sản xuất, mô hình áp dụng cơ chế liên kết chặt chẽ. Nhà nước hỗ trợ 100% giống và 70% vật tư, nông dân đóng góp 30%. Doanh nghiệp cam kết thu mua toàn bộ sản phẩm theo giá đã định, đồng thời hỗ trợ máy làm đất, màng phủ nông nghiệp và lưới leo.

Không chỉ bao tiêu đầu ra, doanh nghiệp còn đồng hành sát sao cùng bà con. Mới đây, vào ngày 5/11, Trung tâm Khuyến nông và Dịch vụ nông nghiệp tỉnh Lào Cai đã phối hợp với UBND xã Phong Hải và doanh nghiệp tổ chức tập huấn kỹ thuật cho 39 hộ dân.

Các kỹ sư hướng dẫn chi tiết từ khâu xử lý đất, bón lót, phủ màng nilon, gieo hạt cho đến kỹ thuật chăm sóc qua từng giai đoạn, nhằm đảm bảo năng suất và chất lượng quả đồng đều, đáp ứng yêu cầu thị trường.

Gia đình bà Vương Thị Dền (thôn Ải Nam, xã Phong Hải) có hơn 2 sào đất trước đây chỉ cấy lúa, hiệu quả kinh tế không cao. Bà Dền cho hay, ban đầu, khi chính quyền vận động tham gia mô hình trồng dưa leo vụ đông, bà còn nhiều băn khoăn.

“Trước giờ chỉ quen làm lúa, giờ chuyển sang cây mới cũng lo. Nhưng được hỗ trợ giống, vật tư, lại có doanh nghiệp cam kết bao tiêu sản phẩm, cán bộ kỹ thuật thì hướng dẫn tận tình nên tôi yên tâm tham gia”, bà Dền phấn khởi nói.

Doanh nghiệp hỗ trợ máy làm đất, lên luống trồng dưa leo. Ảnh: Kim Thoa.

Theo ông Nguyễn Anh Tú, Phó Chủ tịch UBND xã Phong Hải, địa phương đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Trước khi triển khai, xã đã phối hợp với Trung tâm Khuyến nông và doanh nghiệp khảo sát thực tế, lựa chọn khu vực sản xuất tập trung, thuận tiện cho giao thông và tưới tiêu.

"Trong quá trình thực hiện, xã cử cán bộ bám sát cơ sở, đồng hành cùng nông dân, vừa hướng dẫn kỹ thuật vừa giám sát việc thực hiện hợp đồng liên kết. Chúng tôi quyết tâm đảm bảo mô hình đạt hiệu quả cao và bền vững", ông Tú khẳng định.

Dự án không chỉ giúp tăng thu nhập, tận dụng hiệu quả thời gian nông nhàn mà còn tạo thêm việc làm cho lao động địa phương.

Trung tâm Khuyến nông và Dịch vụ nông nghiệp tỉnh Lào Cai cho biết, đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với xã Phong Hải và doanh nghiệp để đồng hành cùng người dân, đảm bảo lợi ích hài hòa và nhân rộng dự án hiệu quả này ra các địa phương khác trong thời gian tới.