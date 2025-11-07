Chủ đề nóng

Thứ sáu, ngày 07/11/2025 18:50 GMT+7

Nông dân xã này ở Lào Cai "bắt tay" doanh nghiệp trồng loại quả cắn một miếng đã thấy giòn sừn sựt, chả lo phải đi bán

Phạm Hoài - Kim Thoa Thứ sáu, ngày 07/11/2025 18:50 GMT+7
Dự án liên kết sản xuất và tiêu thụ quả dưa chuột tại xã Phong Hải 2025 (tỉnh Lào Cai) không chỉ hỗ trợ 100% giống, 70% vật tư mà còn cam kết bao tiêu toàn bộ sản phẩm, hứa hẹn mang lại lợi nhuận cao gấp nhiều lần so với trồng ngô truyền thống.
Một hướng đi kinh tế mới đang được triển khai tại xã Phong Hải qua dự án "Liên kết sản xuất và tiêu thụ quả dưa chuột tại xã Phong Hải 2025". Trong vụ đông năm nay, 39 hộ dân tại hai thôn Ải Nam và Ải Dõng đã tiên phong tham gia dự án, canh tác trên tổng diện tích 8 ha.

Điểm đột phá của dự án là hiệu quả kinh tế vượt trội. Với năng suất dưa leo bình quân ước đạt trên 46 tấn/ha và mức giá bao tiêu cam kết là 4.000 đồng/kg, người dân có thể thu về khoảng 180 triệu đồng/ha. Sau khi trừ chi phí, lợi nhuận thu được vẫn cao gấp nhiều lần so với việc trồng ngô.

Để nông dân yên tâm sản xuất, mô hình áp dụng cơ chế liên kết chặt chẽ. Nhà nước hỗ trợ 100% giống và 70% vật tư, nông dân đóng góp 30%. Doanh nghiệp cam kết thu mua toàn bộ sản phẩm theo giá đã định, đồng thời hỗ trợ máy làm đất, màng phủ nông nghiệp và lưới leo.

Trong vụ đông năm nay, 39 hộ dân tại hai thôn Ải Nam và Ải Dõng, xã Phong Hải đã tiên phong tham gia dự án "Liên kết sản xuất và tiêu thụ quả dưa chuột tại xã Phong Hải 2025", canh tác trên tổng diện tích 8 ha. Ảnh: Kim Thoa.

Không chỉ bao tiêu đầu ra, doanh nghiệp còn đồng hành sát sao cùng bà con. Mới đây, vào ngày 5/11, Trung tâm Khuyến nông và Dịch vụ nông nghiệp tỉnh Lào Cai đã phối hợp với UBND xã Phong Hải và doanh nghiệp tổ chức tập huấn kỹ thuật cho 39 hộ dân.

Các kỹ sư hướng dẫn chi tiết từ khâu xử lý đất, bón lót, phủ màng nilon, gieo hạt cho đến kỹ thuật chăm sóc qua từng giai đoạn, nhằm đảm bảo năng suất và chất lượng quả đồng đều, đáp ứng yêu cầu thị trường.

Gia đình bà Vương Thị Dền (thôn Ải Nam, xã Phong Hải) có hơn 2 sào đất trước đây chỉ cấy lúa, hiệu quả kinh tế không cao. Bà Dền cho hay, ban đầu, khi chính quyền vận động tham gia mô hình trồng dưa leo vụ đông, bà còn nhiều băn khoăn.

“Trước giờ chỉ quen làm lúa, giờ chuyển sang cây mới cũng lo. Nhưng được hỗ trợ giống, vật tư, lại có doanh nghiệp cam kết bao tiêu sản phẩm, cán bộ kỹ thuật thì hướng dẫn tận tình nên tôi yên tâm tham gia”, bà Dền phấn khởi nói.

Doanh nghiệp hỗ trợ máy làm đất, lên luống trồng dưa leo. Ảnh: Kim Thoa.

Theo ông Nguyễn Anh Tú, Phó Chủ tịch UBND xã Phong Hải, địa phương đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Trước khi triển khai, xã đã phối hợp với Trung tâm Khuyến nông và doanh nghiệp khảo sát thực tế, lựa chọn khu vực sản xuất tập trung, thuận tiện cho giao thông và tưới tiêu.

"Trong quá trình thực hiện, xã cử cán bộ bám sát cơ sở, đồng hành cùng nông dân, vừa hướng dẫn kỹ thuật vừa giám sát việc thực hiện hợp đồng liên kết. Chúng tôi quyết tâm đảm bảo mô hình đạt hiệu quả cao và bền vững", ông Tú khẳng định.

Dự án không chỉ giúp tăng thu nhập, tận dụng hiệu quả thời gian nông nhàn mà còn tạo thêm việc làm cho lao động địa phương.

Trung tâm Khuyến nông và Dịch vụ nông nghiệp tỉnh Lào Cai cho biết, đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với xã Phong Hải và doanh nghiệp để đồng hành cùng người dân, đảm bảo lợi ích hài hòa và nhân rộng dự án hiệu quả này ra các địa phương khác trong thời gian tới.

Câu cá khủng, kích thước lớn ở sông Đà Hòa Bình, nay là tỉnh Phú Thọ, dân ví là đi săn 'ngựa nước-mã Đà', chuyện ly kỳ
Nhà nông

Câu cá khủng, kích thước lớn ở sông Đà Hòa Bình, nay là tỉnh Phú Thọ, dân ví là đi săn "ngựa nước-mã Đà", chuyện ly kỳ

Nhà nông

Chính trong thời khắc dòng nước sông Đà cuồn cuộn đổ về khi Nhà máy thủy điện Hòa Bình (phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ mới sau sáp nhập) liên tiếp mở các cửa xả đáy, nhiều cuộc “săn" loài cá khủng, kích thước lớn ví như loài "ngựa nước-mã Đà" đặc biệt đã âm thầm diễn ra. Mục tiêu của những gã “thợ săn” sông nước là những con cá sông to lớn, vốn được mệnh danh là “mã Đà” (ngựa nước trên sông Đà).

Voi rừng vào bếp tìm muối, không phá hoại tài sản nhưng cũng khiến người dân một bản ở Nghệ An sợ hãi
Nhà nông

Voi rừng vào bếp tìm muối, không phá hoại tài sản nhưng cũng khiến người dân một bản ở Nghệ An sợ hãi

Nhà nông

Con voi rừng bất ngờ xuất hiện ở gần khu dân cư tại bản Tăng, xã Mường Chọng, tỉnh Nghệ An, nó không phá hoại tài sản mà vào khu bếp của gia đình tại đây tìm muối. Sau khi phát hiện, người dân đã dùng đèn chiếu sáng, hô hào để đuổi con voi quay trở lại rừng.

“Bao Công của nước Việt” Nguyễn Mại xử án tài tình, vì sao bị chúa Trịnh Cương hại chết?
Đông Tây - Kim Cổ

“Bao Công của nước Việt” Nguyễn Mại xử án tài tình, vì sao bị chúa Trịnh Cương hại chết?

Đông Tây - Kim Cổ

Trong quá trình làm quan, Nguyễn Mại luôn giữ tấm lòng trong sạch, đức độ. Đồng thời, ông cũng có tài xử án "như thần", xứng đáng được người dân xứ Đông tôn vinh là “Bao Công của nước Việt”.

Đòn chí mạng cho Moscow: Ukraine thiêu rụi hàng chục đoàn tàu chở vũ khí của Nga
Thế giới

Đòn chí mạng cho Moscow: Ukraine thiêu rụi hàng chục đoàn tàu chở vũ khí của Nga

Thế giới

Cơ quan Tình báo Quân đội Ukraine (HUR) cho biết phong trào du kích chống lại Moscow mang tên “Quân đoàn Tự do cho nước Nga” đã tiến hành một loạt vụ phá hoại có phối hợp nhằm vào hạ tầng đường sắt của Nga, phá hủy hàng chục đầu máy xe lửa được sử dụng để vận chuyển vũ khí và trang thiết bị ra tiền tuyến ở Ukraine.

Vụ nghi ngộ độc bánh mì ở TP.HCM, thêm 11 người nhập viện
Chuyển động Sài Gòn

Vụ nghi ngộ độc bánh mì ở TP.HCM, thêm 11 người nhập viện

Chuyển động Sài Gòn

Ngày 7/11, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM thông tin đã tiếp nhận 11 trường hợp nhập viện với các triệu chứng đau bụng dữ dội, nôn ói, tiêu chảy, sốt cao, sau khi ăn bánh mì mua tại một tiệm ở phường Hạnh Thông.

GS.TS Nguyễn Thị Lan: Quy hoạch nông thôn là động lực phát triển nông thôn hiện đại, thích ứng và thông minh
Nhà nông

GS.TS Nguyễn Thị Lan: Quy hoạch nông thôn là động lực phát triển nông thôn hiện đại, thích ứng và thông minh

Nhà nông

Trong phiên thảo luận tại tổ sáng 7/11, Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV về dự án Luật Quy hoạch (sửa đổi); dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn; điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, GS.TS Nguyễn Thị Lan, Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã có nhiều đề xuất liên quan đến quy hoạch nông thôn.

Ban Bí thư khai trừ Đảng 3 nguyên cán bộ lãnh đạo
Tin tức

Ban Bí thư khai trừ Đảng 3 nguyên cán bộ lãnh đạo

Tin tức

Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật Khai trừ ra khỏi Đảng đối với các nguyên cán bộ lãnh đạo là ông Cao Tiến Dũng, Nguyễn Quốc Hùng, Nguyễn Tấn Chân.

PVFCCo – Phú Mỹ lần thứ 5 liên tiếp được vinh danh 'Doanh nghiệp vì cộng đồng'
Doanh nghiệp

PVFCCo – Phú Mỹ lần thứ 5 liên tiếp được vinh danh "Doanh nghiệp vì cộng đồng"

Doanh nghiệp

Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo – Phú Mỹ) tiếp tục khẳng định cam kết mạnh mẽ với chiến lược phát triển bền vững khi lần thứ 5 liên tiếp được vinh danh tại Chương trình Saigon Times CSR 2025.

Giới trẻ TP.HCM háo hức đấu võ thực tế ảo trên phố đi bộ Nguyễn Huệ
Chuyển động Sài Gòn

Giới trẻ TP.HCM háo hức đấu võ thực tế ảo trên phố đi bộ Nguyễn Huệ

Chuyển động Sài Gòn

Giới trẻ TP.HCM sẽ được trải nghiệm đấu võ thực tế ảo trên phố đi bộ Nguyễn Huệ trong Liên hoan Võ thuật quốc tế TP.HCM 2025 từ ngày 21 đến 23/11.

“HLV Kim Sang-sik gọi Nguyễn Xuân Son lúc này ẩn chứa nhiều rủi ro”
Thể thao

“HLV Kim Sang-sik gọi Nguyễn Xuân Son lúc này ẩn chứa nhiều rủi ro”

Thể thao

HLV Kim Sang-sik đã quyết định điền tên Nguyễn Xuân Son vào danh sách ĐT Việt Nam trong đợt FIFA Days tháng 10 sắp tới và điều này đặt ra nhiều dấu hỏi về khả năng tỏa sáng của chân sút đã rời xa sân cỏ trong thời gian dài vừa qua.

Ông Bầu ra mắt “bộ sưu tập” cà phê mới
Xã hội

Ông Bầu ra mắt “bộ sưu tập” cà phê mới

Xã hội

Mong muốn lan tỏa tình yêu cà phê Việt theo cách hiện đại và sáng tạo, Ông Bầu chính thức hoàn thiện bộ sưu tập “7 món cà phê trứ danh”, mang đến trải nghiệm mới mẻ cho người yêu loại “nước đen ma thuật” này.

Đại tướng Lương Tam Quang: Luật sẽ bổ sung thẩm quyền cho cấp xã trong một số hoạt động bảo vệ bí mật nhà nước
Tin tức

Đại tướng Lương Tam Quang: Luật sẽ bổ sung thẩm quyền cho cấp xã trong một số hoạt động bảo vệ bí mật nhà nước

Tin tức

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an cho biết việc ký kết Công ước Hà Nội về phòng chống tội phạm mạng vừa qua có sự đóng góp rất lớn của Hiệp hội An ninh mạng Việt Nam gồm các cá nhân, doanh nghiệp.

Ông Dương Đức Tuấn được uỷ nhiệm điều hành công việc của UBND TP Hà Nội thay Chủ tịch Trần Sỹ Thanh từ 8/11
Tin tức

Ông Dương Đức Tuấn được uỷ nhiệm điều hành công việc của UBND TP Hà Nội thay Chủ tịch Trần Sỹ Thanh từ 8/11

Tin tức

Chủ tịch UBND TP Hà Nội ủy nhiệm Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn thay mặt Chủ tịch UBND TP Hà Nội lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các công việc của UBND TP Hà Nội từ ngày 8/11/2025 đến khi có chỉ đạo mới của Trung ương, Thành ủy.

TP.HCM: 8 bệnh viện đầu ngành 'tổng lực' hỗ trợ Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2 Cần Giờ trước ngày khai trương
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM: 8 bệnh viện đầu ngành "tổng lực" hỗ trợ Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2 Cần Giờ trước ngày khai trương

Chuyển động Sài Gòn

Sáng 7/11, tám bệnh viện chuyên khoa đầu ngành của thành phố đồng loạt "ra quân" đến Bệnh viện Từ Dũ Cơ sở 2 tại Cần Giờ, hoàn tất khâu chuẩn bị cuối cùng để cơ sở y tế này chính thức đi vào hoạt động theo kế hoạch.

Khẩn trương khắc phục những tồn tại, đẩy nhanh tiến độ thi công đường Bình Chuẩn 63
Chuyển động Sài Gòn

Khẩn trương khắc phục những tồn tại, đẩy nhanh tiến độ thi công đường Bình Chuẩn 63

Chuyển động Sài Gòn

Liên quan đến phản ánh của báo chí về việc người dân lội bùn, nước ngập trên đường Bình Chuẩn 63, chủ đầu tư đã kiểm tra hiện trạng, đề nghị chấn chỉnh, khắc phục.

Ukraine ồ ạt tấn công lực lượng Rubicon tinh nhuệ của Nga nhưng đã quá muộn để cứu Pokrovsk
Thế giới

Ukraine ồ ạt tấn công lực lượng Rubicon tinh nhuệ của Nga nhưng đã quá muộn để cứu Pokrovsk

Thế giới

Rubicon - Lực lượng máy bay không người lái tinh nhuệ của Nga đang bóp nghẹt quân đội Ukraine ở Pokrovsk và Myrnohrad. Vì vậy, Cục Tình báo Chính (HUR) của Ukraine đã cố gắng tung đòn phản kích Rubicon bằng cách tấn công vào các đơn vị vận hành của họ tại một trong những căn cứ hậu phương.

Trung tướng quân đội đề xuất cơ chế phối hợp về an ninh mạng giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng
Tin tức

Trung tướng quân đội đề xuất cơ chế phối hợp về an ninh mạng giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng

Tin tức

Trung tướng Nguyễn Quốc Duyệt đề xuất cơ chế phối hợp liên ngành trong lĩnh vực an ninh mạng, trong đó Bộ Quốc phòng là cơ quan thường trực tác chiến không gian mạng quốc gia, Bộ Công an chủ trì điều tra, xử lý hệ tội phạm mạng.

Toàn cảnh trận bão số 13 khiến 8 người chết, mất tích, 3.000 nhà sập đổ
Video

Toàn cảnh trận bão số 13 khiến 8 người chết, mất tích, 3.000 nhà sập đổ

Video

Suốt một đêm quần thảo, bão số 13 gây thiệt hại nặng cho Đắk Lắk, Gia Lai. Nhiều nhà sập, tốc mái, gây thương vong về người và thiệt hại về tài sản, nguy cơ sạt lở, lũ lụt diện rộng.

Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch cam kết đảm bảo quyền lợi cho 100% sinh viên chương trình Y Việt - Đức
Chuyển động Sài Gòn

Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch cam kết đảm bảo quyền lợi cho 100% sinh viên chương trình Y Việt - Đức

Chuyển động Sài Gòn

Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch khẳng định sẽ hỗ trợ đến cùng, đảm bảo 100% quyền lợi cho sinh viên các khóa Y Việt Đức 2023 và 2024 sau khi đối tác Đức thông báo ngừng hợp tác chương trình đào tạo bác sĩ y khoa.

Lộ diện đội hình tối ưu của ĐT Việt Nam đấu ĐT Lào
Thể thao

Lộ diện đội hình tối ưu của ĐT Việt Nam đấu ĐT Lào

Thể thao

Dự đoán đội hình tối ưu của ĐT Việt Nam ở trận đấu với ĐT Lào thuộc khuôn khổ lượt 5 bảng F vòng loại Asian Cup 2027.

Vụ 23 con trâu bị chết do ngạt nước ở Đắk Lắk: Nông dân có thể được hỗ trợ mức cao nhất 7 triệu đồng/con
Nhà nông

Vụ 23 con trâu bị chết do ngạt nước ở Đắk Lắk: Nông dân có thể được hỗ trợ mức cao nhất 7 triệu đồng/con

Nhà nông

Theo Điều 5, mục 4, Nghị định số 09/NĐ-CP, ban hành ngày 10/1/2025, những con trâu bị chết hoặc mất tích do thiên tai, mưa bão, dịch bệnh có thể được hỗ trợ mức cao nhất 7 triệu đồng/con, tùy tháng tuổi.

Đại biểu Quốc hội xót xa: Nông dân mang hết tiền bán trâu chuyển khoản cho tội phạm mạng
Tin tức

Đại biểu Quốc hội xót xa: Nông dân mang hết tiền bán trâu chuyển khoản cho tội phạm mạng

Tin tức

Hình ảnh người nông dân ở Phú Thọ phải bán cả con trâu, là đầu cơ nghiệp, để gom tiền chuyển cho kẻ lừa đảo đã trở thành một biểu tượng nhức nhối, gióng lên hồi chuông cảnh báo cấp bách về sự cần thiết phải siết chặt hành lang pháp lý trước các chiêu thức lừa đảo ngày càng tinh vi.

Tân Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài nêu các nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới
Tin tức

Tân Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài nêu các nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới

Tin tức

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài bày tỏ niềm vinh dự được Đảng và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc tin tưởng giao trọng trách mới. Đây là vinh dự đồng thời cũng là trọng trách lớn.

Chủ xe lý giải nguyên nhân chọn VF 6 làm chiếc xe đầu đời
Kinh tế

Chủ xe lý giải nguyên nhân chọn VF 6 làm chiếc xe đầu đời

Kinh tế

Trong tầm giá 700 triệu đồng, VinFast VF 6 đang trở thành lựa chọn của nhiều người mua xe lần đầu nhờ chi phí lăn bánh rẻ hơn hẳn các đối thủ cùng phân khúc nhưng trang bị thì trội hơn khá xa.

Giúp Từ Hi Thái hậu loại bỏ đối thủ lên nắm quyền, vì sao Thắng Bảo vẫn nhận cái kết đắng?
Đông Tây - Kim Cổ

Giúp Từ Hi Thái hậu loại bỏ đối thủ lên nắm quyền, vì sao Thắng Bảo vẫn nhận cái kết đắng?

Đông Tây - Kim Cổ

Tại sao một người có công lớn trong việc giúp Từ Hi Thái hậu giành được quyền lực lại bị xử tội chết?

Công nhân, lao động Thủ đô được giải đáp nhiều thắc mắc về bảo hiểm xã hội
Xã hội

Công nhân, lao động Thủ đô được giải đáp nhiều thắc mắc về bảo hiểm xã hội

Xã hội

Liên đoàn Lao động TP.Hà Nội tổ chức cuộc giao lưu tư vấn, giải đáp thắc mắc cho người lao động Thủ đô. Nhiều thắc mắc của người lao động liên quan đến bảo hiểm xã hội đã được giải đáp trong buổi đối thoại, giao lưu tại phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Hòa Phú - Điểm sáng của Đắk Lắk trong xây dựng nông thôn mới nâng cao
Nhà nông

Hòa Phú - Điểm sáng của Đắk Lắk trong xây dựng nông thôn mới nâng cao

Nhà nông

Với hạ tầng đồng bộ, kinh tế nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và các sản phẩm OCOP phát triển bền vững, xã Hòa Phú (TP. Buôn Ma Thuột cũ), tỉnh Đắk Lắk đang trở thành điểm sáng tiêu biểu trong chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao của tỉnh.

Đà điểu cao gần 3m 'chạy rông' trong khu công nghiệp TP.HCM bị tạm giữ
Chuyển động Sài Gòn

Đà điểu cao gần 3m 'chạy rông' trong khu công nghiệp TP.HCM bị tạm giữ

Chuyển động Sài Gòn

Con đà điểu cao gần 2 mét, nặng hàng chục ký bất ngờ xuất hiện và chạy tốc độ cao trên đường trong khu công nghiệp Mỹ Phước 2 (TP.HCM) chiều 7/11, khiến người đi đường kinh ngạc, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Không còn “vùng xám” cho bãi giữ xe trái phép dưới gầm cầu ở TP.HCM
Chuyển động Sài Gòn

Không còn “vùng xám” cho bãi giữ xe trái phép dưới gầm cầu ở TP.HCM

Chuyển động Sài Gòn

Sau hàng loạt vụ cháy và vi phạm trật tự đô thị liên quan đến các bãi giữ xe tự phát dưới gầm cầu, TP.HCM đang mạnh tay chấn chỉnh, dẹp bỏ triệt để những điểm giữ xe trái phép.

