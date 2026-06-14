Nóng: Huế chính thức công bố điểm chuẩn lớp 10 năm 2026

Sáng 14-6, Sở Giáo dục và Đào tạo TP Huế chính thức công bố điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2026 - 2027. Năm nay, mặt bằng điểm chuẩn tăng ở nhiều trường, phản ánh mức độ cạnh tranh ngày càng lớn khi số lượng thí sinh tăng mạnh.

Đáng chú ý, Trường THPT chuyên Quốc Học - Huế tiếp tục dẫn đầu về mức điểm trúng tuyển. Điểm chuẩn các lớp chuyên dao động từ 29,95 đến 37,6 điểm.

Các thí sinh Trường THCS Thuận An dự thi kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027.

Trong đó, lớp chuyên tiếng Anh có điểm chuẩn cao nhất với 37,6 điểm; tiếp theo là chuyên tin học 36,95 điểm; chuyên tiếng Pháp 36,48 điểm; chuyên ngữ văn 35,8 điểm và chuyên sinh học 35,7 điểm.

Các lớp chuyên còn lại gồm lịch sử 34,25 điểm, địa lý 34,2 điểm, tiếng Nhật 33,3 điểm, toán 32,9 điểm, vật lý 30,15 điểm và hóa học 29,95 điểm.

Tra cứu điểm thi vào lớp 10 ở Huế năm 2026 chuẩn nhất theo cách này

Ở khối THPT công lập không chuyên, nhóm trường khu vực trung tâm tiếp tục có điểm chuẩn ở mức cao.

Cụ thể, Trường THPT Hai Bà Trưng lấy 32,25 điểm đối với lớp ngoại ngữ tiếng Anh và 29,5 điểm với lớp tiếng Nhật. Trường THPT Nguyễn Huệ lấy 30 điểm đối với lớp tiếng Anh, 24,35 điểm với lớp tiếng Pháp và 22,2 điểm với lớp tiếng Nhật.

Trong khi đó, Trường THPT Nguyễn Trường Tộ có điểm chuẩn lớp ngoại ngữ tiếng Anh là 28,25 điểm và tiếng Pháp là 13,55 điểm.

Một số trường khác gồm: THPT Cao Thắng 25,5 điểm; THPT Gia Hội 22,8 điểm; THPT Bùi Thị Xuân 20,5 điểm; Trường Phổ thông Dân tộc nội trú thành phố Huế 19 điểm và THPT Đặng Trần Côn 15,45 điểm.

Theo thống kê, nhiều trường ghi nhận mức điểm chuẩn tăng so với năm học trước. Riêng tại THPT Chuyên Quốc Học - Huế, mức tăng khá rõ ở một số lớp chuyên như tin học tăng từ 30,8 lên 36,95 điểm; vật lý tăng từ 23,6 lên 30,15 điểm.

Năm học 2026 - 2027, toàn TP Huế có hơn 18.000 thí sinh dự tuyển vào lớp 10, tăng khoảng 5.000 em so với năm học trước. Kỳ thi diễn ra vào ngày 27-5 vừa qua.

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Theo Báo: Người lao động