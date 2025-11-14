Nóng: Mỹ phát động chiến dịch quân sự mới

Tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS Gravely của Hải quân Mỹ đã cập cảng Ponce, Puerto Rico, vào ngày 11/9/2025. Ảnh Getty Images

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth đã tuyên bố một chiến dịch quân sự chống lại "những kẻ khủng bố ma túy" trong bối cảnh căng thẳng đang diễn ra với Venezuela và các cuộc tấn công vào các tàu bị cáo buộc là của băng đảng ma túy.

“Hôm nay, tôi xin công bố Chiến dịch Southern Spear. Dưới sự chỉ huy của Lực lượng Đặc nhiệm Liên hợp Southern Spear và Southcom, sứ mệnh này bảo vệ quê hương chúng ta, loại bỏ những kẻ khủng bố ma túy khỏi bán cầu của chúng ta, và bảo vệ quê hương chúng ta khỏi ma túy đang giết chết người dân chúng ta. Tây Bán Cầu là khu vực lân cận của nước Mỹ và chúng tôi sẽ bảo vệ”, ông Hegseth viết trên X.

Ông Hegseth không nói rõ liệu chiến dịch này có mở rộng sang các cuộc tấn công nhằm vào các tàu bị cáo buộc là của băng đảng ma túy trên vùng biển quốc tế Caribe hay không. Kể từ tháng 9, Mỹ đã phá hủy ít nhất 20 tàu thuyền, khiến 80 người thiệt mạng.

Dẫn lời các quan chức Mỹ giấu tên, CNN đưa tin Bộ Tư lệnh miền Nam Mỹ đã báo cáo với Tổng thống Donald Trump về các lựa chọn mục tiêu bên trong Venezuela trong khuôn khổ Chiến dịch Southern Spear. CNN dẫn nguồn tin của mình cho biết cuộc báo cáo không cho thấy ông Trump đã tiến gần hơn đến quyết định hành động chống lại Venezuela, nơi chính phủ mà ông cáo buộc đã tiếp tay cho các băng đảng ma túy.

Mỹ đã áp đặt các lệnh trừng phạt toàn diện lên Caracas trong nhiệm kỳ đầu của ông Trump. Mỹ cũng đã điều động một hạm đội hải quân, bao gồm cả tàu sân bay Gerald R. Ford, đến khu vực này, trong khi Venezuela đặt quân đội trong tình trạng báo động.

Ông Maduro phủ nhận mọi liên quan đến buôn bán ma túy và cảnh báo Mỹ không nên bắt đầu một "cuộc chiến điên rồ". Ông cũng cáo buộc ông Trump sử dụng các băng đảng ma túy làm cái cớ để lật đổ ông.