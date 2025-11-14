Chủ đề nóng

Nhà nông
Thứ sáu, ngày 14/11/2025 08:25 GMT+7

Nông nghiệp Tuyên Quang: Từ gian khó đến kỷ nguyên xanh và hội nhập

Trang Thảo Thứ sáu, ngày 14/11/2025 08:25 GMT+7
Từ cái nôi ngành Canh Nông những năm kháng chiến, nông nghiệp tỉnh Tuyên Quang đã vươn mình mạnh mẽ, trở thành trụ cột phát triển xanh và bền vững.
Khởi nguồn lịch sử – Gian khó trên vùng đất cách mạng

Từ đại ngàn Tuyên Quang – thủ đô Khu giải phóng, thủ đô kháng chiến – ngành nông nghiệp Việt Nam đã có những bước đi đầu tiên đầy lịch sử. Ngày 14/11/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh 71 thành lập Bộ Canh Nông. Từ năm 1952 đến 1954, Bộ Canh Nông đã đặt trụ sở làm việc tại xã Thái Bình, Tuyên Quang, xây dựng nền móng quan trọng cho cải cách ruộng đất, củng cố hợp tác xã, phát triển sản xuất phục vụ kháng chiến.

Trong những năm trường kỳ chống thực dân và đế quốc, nông dân Tuyên Quang – Hà Giang đã đóng góp hàng nghìn tấn lương thực, trở thành hậu phương vững chắc cho chiến dịch Điện Biên Phủ và cho miền Nam ruột thịt trong kháng chiến chống Mỹ. Cũng tại đây, các mô hình tổ đổi công, hợp tác xã nông nghiệp đầu tiên hình thành, tạo nền tảng cho sản xuất tập trung, “một người làm việc bằng hai” hướng về tiền tuyến.

Sau ngày đất nước thống nhất (1975), hai tỉnh được sáp nhập thành Hà Tuyên. Những cán bộ nông nghiệp đầu tiên băng rừng, vượt suối lên vùng cao khôi phục sản xuất, phát triển cây công nghiệp, đảm bảo an ninh lương thực cho nhân dân. Việc triển khai khoán 100 rồi khoán 10 đã khơi dậy tiềm năng của người dân, giúp diện tích gieo trồng tăng hơn 70.000 ha, lương thực tăng 1,6 lần chỉ sau 10 năm.

Năm 1991, Hà Tuyên tách thành Tuyên Quang và Hà Giang. Điểm xuất phát thấp, cơ sở vật chất còn nghèo, sản xuất nhỏ lẻ… nhưng ngành nông nghiệp hai tỉnh đã kiên trì chuyển đổi từ bao cấp sang kinh tế hàng hóa, mở ra chặng đường mới của phát triển nông nghiệp miền núi phía Bắc.

Đổi thay mạnh mẽ – Thành quả sau 80 năm xây dựng

Từ đầu những năm 2000, Tuyên Quang và Hà Giang (trước hợp nhất) bước vào giai đoạn tăng tốc xây dựng vùng nguyên liệu, hạ tầng thủy lợi, mở rộng sản xuất hàng hóa. Tuyên Quang hình thành vùng nguyên liệu giấy, vùng cây ăn quả Hàm Yên, thủy điện Tuyên Quang. Hà Giang phát triển mạnh cây chè Shan tuyết cổ thụ, cây dược liệu, cam sành, chăn nuôi đại gia súc vùng cao.

Giai đoạn 2011–2020, cả hai địa phương bứt phá về dồn điền đổi thửa, cơ giới hóa, ứng dụng khoa học kỹ thuật, xây dựng nông thôn mới. Tuyên Quang trở thành điểm sáng cả nước về liên kết chuỗi, kinh tế nông nghiệp, nông thôn mới. Hà Giang nổi bật với phát triển kinh tế gắn với bảo tồn văn hóa và gìn giữ an ninh biên giới.

Đến nay, sau hợp nhất, ngành nông nghiệp tỉnh Tuyên Quang đạt nhiều thành tựu nổi bật: 19.000 ha chè, hơn 40 sản phẩm OCOP, giá trị mỗi năm trên 700 tỷ đồng; Chè Shan tuyết đặc hữu ở Hoàng Su Phì, Na Hang trở thành thương hiệu mạnh, nhiều sản phẩm xuất khẩu; 3.153 ha sản xuất theo VietGAP, hơn 2.100 ha theo tiêu chuẩn EU, Thái Lan, 370 ha hữu cơ; Nhiều sản phẩm được bảo hộ chỉ dẫn địa lý: cam sành Hàm Yên, bưởi Soi Hà, hồng không hạt Quản Bạ, gạo Già Dui Xí Mần, mật ong bạc hà… Đến nay toàn tỉnh đã có 457 sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên, 14 sản phẩm xuất khẩu tới Anh, Tây Ban Nha, Nhật Bản, Hàn Quốc…

Cùng với đó Tuyên Quang cũng đã tập trung phát triển chăn nuôi hiện đại, ứng dụng công nghệ, đến nay toàn tỉnh đã có: 51 cơ sở chăn nuôi đạt VietGAP, 14 cơ sở an toàn dịch bệnh; Chăn nuôi bò vàng, trâu thịt theo chuỗi giá trị; Quy mô đàn ong tới 177.000 đàn, sản lượng 1.100 tấn mật/năm, tạo thương hiệu mật ong bạc hà – một trong những sản phẩm đặc sắc nhất miền núi phía Bắc.

Đối với lĩnh vực lâm nghiệp, Tuyên Quang dẫn đầu cả nước về rừng FSC Với gần 63% độ che phủ rừng, đứng top 3 cả nước, đồng thời cũng là tỉnh đứng đầu Việt Nam về diện tích rừng đạt chứng chỉ FSC với 90.000 ha, mở lối cho công nghiệp chế biến gỗ hiện đại, tham gia thị trường mua bán tín chỉ carbon và phát triển lâm nghiệp bền vững, kinh tế xanh

Hệ thống hạ tầng thuỷ lợi vững chắc với hơn 7.200 công trình thủy lợi, tưới cho 80.000 ha cây trồng; 1.260 công trình cấp nước nông thôn, trong đó 123 hồ treo vùng cao, giải quyết bài toán nước sạch cho Yên Minh, Đồng Văn, Mèo Vạc, Quản Bạ.

Diện mạo nông thôn Tuyên Quang đã có sự đổi thay rõ nét. Tính đến 30/6/2025, toàn tỉnh đã có 139 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 21 xã nông thôn mới nâng cao, 8 xã nông thôn mới kiểu mẫu. Nông nghiệp sinh thái – nông thôn hiện đại – nông dân văn minh đang trở thành trụ cột của chiến lược phát triển bền vững tỉnh Tuyên Quang.

Hướng kỷ nguyên mới: Nông nghiệp xanh, công nghệ cao và thích ứng khí hậu

Ông Phạm Mạnh Duyệt, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tuyên Quang chia sẻ: Trước yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế và chuyển đổi xanh. Trong thời gian tới Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tuyên Quang sẽ tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm đó là tập trung phát triển nông nghiệp bền vững, thân thiện với môi trường, gắn chặt với nâng cao đời sống nhân dân, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, giữ gìn cân bằng sinh thái và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Cùng với đó Tuyên Quang sẽ phát triển nông nghiệp tích hợp đa giá trị, hướng tới nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn, ứng dụng công nghệ cao gắn với sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm và truy suất nguồn gốc. Tập trung phát triển các chuỗi giá trị, cây trồng, vật nuôi chủ lực, đặc sản trên địa bàn tỉnh. Đầy mạnh phát triển các cái sản phẩm oc vùng nguyên liệu tập trung gắn với liên kết chuỗi và tiêu thụ bền vững nâng cao giá trị gia tăng của hàng hóa.

Làm tốt công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học, chống biến đổi khí hậu, khai thác sử dụng tiết kiệm hiệu quả, bền vững tài nguyên đất nước, khoán sản phục vụ cho sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Đầy mạnh chuyển đổi số trong quản lý, điều hành các lĩnh vực của ngành nhằm nâng cao năng suất lao động và chất lượng dịch vụ công.

Song song với đó, công tác tham ưu thực hiện có hiệu quả các quy hoạch, đề án, chương trình, các cơ chế chính sách về nông nghiệp, lâm nghiệp, giảm nghèo bền vững, chăm lo đời sống nhân dân cũng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành nông nghiệp Tuyên Quang.

Đồng thời tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất chính trị, năng lực chuyên môn, tâm huyết với nghề, có khát vọng, cống hiến và tinh thần đổi mới, sáng tạo, tăng cường đoàn kết nội bộ, phát huy dân chủ, kỳ luật, kỳ cương, hành chính, gắn trách nhiệm của từng cá nhân, đơn vị với kết quả thực hiện nhiệm vụ chung.

Từ cái nôi của ngành Canh Nông thời kháng chiến đến trung tâm nông nghiệp sinh thái hiện đại, Tuyên Quang đã trải qua 80 năm kiên cường và đổi mới. Những cánh rừng bạt ngàn, những vùng chè xanh ngút mắt, những trang trại công nghệ cao nơi biên viễn và những sản phẩm OCOP vươn ra thế giới đã tạo nên diện mạo mới cho quê hương cách mạng.

Hành trình phía trước vẫn còn nhiều thử thách, nhưng với tinh thần đoàn kết, khát vọng vươn lên và những định hướng đúng đắn, nông nghiệp Tuyên Quang hoàn toàn đủ sức bước vào kỷ nguyên tăng trưởng xanh – hội nhập – bền vững.

Chuyên gia, công nhân Việt Nam sang Venezuela thực hiện các dự án sản xuất nông nghiệp, nuôi thủy sản

"Trên thực tế, hai quốc gia đã thành công trong việc triển khai các dự án thủy sản tại Venezuela. Đã có nhiều chuyên gia, kỹ thuật viên, công nhân từ Việt Nam sang Venezuela thực hiện các dự án nông nghiệp và thủy sản", Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp nói với Đại sứ Venezuela tại Việt Nam Juan Carlos Fernandes Juáre, ngày 13/5/2025 tại Hà Nội.

Xã Vũ Quý, tỉnh Hưng Yên (địa bàn huyện Kiến Xương, Thái Bình trước đây), cả làng đang hối hả làm một việc quan trọng

Nhà nông
Xã Vũ Quý, tỉnh Hưng Yên (địa bàn huyện Kiến Xương, Thái Bình trước đây), cả làng đang hối hả làm một việc quan trọng

Loài cá bình dân nhưng bổ dưỡng của Việt Nam, chuyên gia Việt Nam nuôi ở Cuba mà lớn nhanh như thổi

Nhà nông
Loài cá bình dân nhưng bổ dưỡng của Việt Nam, chuyên gia Việt Nam nuôi ở Cuba mà lớn nhanh như thổi

Nông dân một phường mới ở Hải Phòng gặt loại lúa đặc sản gì mà xay gạo nấu tí cơm cả làng đều biết, bán dễ như ăn kẹo?

Nhà nông
Nông dân một phường mới ở Hải Phòng gặt loại lúa đặc sản gì mà xay gạo nấu tí cơm cả làng đều biết, bán dễ như ăn kẹo?

Một làng chài ven biển Khánh Hòa, cách Nha Trang 60km cảnh đẹp như phim, chợ làng la liệt tôm cá, người ta đến xem

Nhà nông
Một làng chài ven biển Khánh Hòa, cách Nha Trang 60km cảnh đẹp như phim, chợ làng la liệt tôm cá, người ta đến xem

Đọc thêm

Bé gái 14 tuổi viết thư cầu xin khoan hồng cho cha gây xôn xao
Xã hội

Bé gái 14 tuổi viết thư cầu xin khoan hồng cho cha gây xôn xao

Xã hội

Vụ việc thu hút sự chú ý trên mạng xã hội Trung Quốc sau khi bản án của tòa tại tỉnh Hà Bắc được công bố đầu tháng 11.

PVCFC – nhà tài trợ kim cương Giải Marathon Cà Mau 2025
Thể thao

PVCFC – nhà tài trợ kim cương Giải Marathon Cà Mau 2025

Thể thao

Là đơn vị thành viên của Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam), Tổng Công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau – CTCP (PVCFC – Phân Bón Cà Mau) tiếp tục đồng hành với giải trong vai trò nhà tài trợ kim cương, thể hiện sự gắn bó tự nhiên với mảnh đất nơi doanh nghiệp được hình thành và lớn lên.

Đà Nẵng: Mưa lớn khiến giao thông các xã miền núi bị chia cắt bởi hàng loạt điểm sạt lở
Tin tức

Đà Nẵng: Mưa lớn khiến giao thông các xã miền núi bị chia cắt bởi hàng loạt điểm sạt lở

Tin tức

Chính quyền các xã A Vương và Hùng Sơn (TP Đà Nẵng) cho biết, mưa lớn kéo dài đã làm xuất hiện nhiều điểm sạt lở trên các tuyến đường liên xã, trong đó có đoạn bị đứt gãy nghiêm trọng, gây cản trở giao thông và tiềm ẩn nguy hiểm cho người dân.

Cựu trụ trì Thiếu Lâm Tự bị bắt tại Trung Quốc
Thế giới

Cựu trụ trì Thiếu Lâm Tự bị bắt tại Trung Quốc

Thế giới

Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Tân Hương, tỉnh Hà Nam, đã ra lệnh bắt giữ Thích Vĩnh Tín, cựu trụ trì Thiếu Lâm Tự, người bị tình nghi tham nhũng, Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc đưa tin.

Cà Mau thu 2,5 tỷ USD từ con tôm, nông dân đẩy mạnh nuôi tôm sinh thái, không cần thay nước
Nhà nông

Cà Mau thu 2,5 tỷ USD từ con tôm, nông dân đẩy mạnh nuôi tôm sinh thái, không cần thay nước

Nhà nông

Sở Nông nghiệp và Môi trường Cà Mau cho biết, tỉnh đang quyết tâm phát triển ngành tôm không chỉ tăng sản lượng mà còn nâng cao chất lượng, hướng tới xây dựng ngành tôm công nghệ cao, sạch, thân thiện môi trường và có giá trị gia tăng lớn.

Nutifood ủng hộ 10 tỷ đồng hỗ trợ người dân Gia Lai bị ảnh hưởng bởi bão Kalmaegi
Tin tức

Nutifood ủng hộ 10 tỷ đồng hỗ trợ người dân Gia Lai bị ảnh hưởng bởi bão Kalmaegi

Tin tức

Ngày 15/11, tại trụ sở Ủy ban MTTQ phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai, Công ty Cổ phần Thực phẩm Dinh dưỡng Nutifood đã trao tặng 10 tỷ đồng để hỗ trợ người dân gặp khó khăn do tác hại của cơn bão Kalmaegi.

Lâm Đồng: Cấm đường đèo Prenn cả 2 chiều do nứt đường, sạt lở
Tin tức

Lâm Đồng: Cấm đường đèo Prenn cả 2 chiều do nứt đường, sạt lở

Tin tức

Lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng đã tiến hành cấm cả 2 chiều đường đèo Prenn để đảm bảo an toàn do nứt mặt đường, sạt lở.

Thiếu niên dũng tướng Trần Quốc Toản đã thành Liệt sĩ công huân như thế nào?
Đông Tây - Kim Cổ

Thiếu niên dũng tướng Trần Quốc Toản đã thành Liệt sĩ công huân như thế nào?

Đông Tây - Kim Cổ

Trần Quốc Toản chỉ được duy nhất một lần chép gộp và gọn toàn bộ tiểu sử vào sử sách chính thống cổ truyền-bộ “Đại Việt sử ký toàn thư”-ở đoạn biên niên sử về năm Nhâm Ngọ (1282), khi sách này tường thuật diễn biến và kết quả của cuộc “Hội nghị vương hầu và trăm quan” nhà Trần, “bàn kế sách công thủ và chia nhau đóng giữ những nơi hiểm yếu”, chuẩn bị chống cuộc đại xâm lăng của đế chế Mông Nguyên lần thứ hai.

Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất phải được công chứng hoặc chứng thực mới có giá trị pháp lý?
Bạn đọc

Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất phải được công chứng hoặc chứng thực mới có giá trị pháp lý?

Bạn đọc

Luật sư Hoàng Anh Sơn – Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh cho biết, việc tặng cho quyền sử dụng đất giữa người thân trong gia đình khá phổ biến hiện nay. Tuy nhiên, hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất phải được công chứng hoặc chứng thực mới có giá trị pháp lý.

Mỹ sẽ khiến châu Âu phải trả giá đắt
Thế giới

Mỹ sẽ khiến châu Âu phải trả giá đắt

Thế giới

Việc cung cấp khí thiên nhiên hoá lỏng từ Mỹ cho các nước châu Âu thông qua Hy Lạp sẽ khiến châu Âu phải trả giá đắt, đồng thời tạo ra các rủi ro đối với môi trường – Đó là nhận định của Giám đốc Trung tâm Síp của Viện Nghiên cứu Hoà bình Oslo (PRIO), ông Harry Tzimitras, chuyên gia về khu vực Đông Địa Trung Hải, tuyên bố.

Kẻ đốt quán cà phê khiến 11 người chết từ chối các câu hỏi tại tòa, nói “tai điếc, mắt mờ”
Pháp luật

Kẻ đốt quán cà phê khiến 11 người chết từ chối các câu hỏi tại tòa, nói “tai điếc, mắt mờ”

Pháp luật

Trong phần thủ tục khai mạc, Cao Văn Hùng, kẻ phóng hỏa sát hại 11 người im lặng trước các câu hỏi của thẩm phán, luật sư với lý do “tai điếc, mắt mờ” và ngoài ra, một số bị hại vắng mặt nên phiên tòa phải hoãn để đảm bảo quyền lợi của họ.

Làm thế nào để được gắn nhãn 'gạo Việt xanh, phát thải thấp', chuyên gia nêu những tiêu chuẩn cần thiết
Nhà nông

Làm thế nào để được gắn nhãn "gạo Việt xanh, phát thải thấp", chuyên gia nêu những tiêu chuẩn cần thiết

Nhà nông

Trao đổi với Dân Việt, ông Lê Thanh Tùng, Tổng Thư ký Hiệp hội Ngành hàng lúa gạo Việt Nam (VIETRISA) cho rằng, Đề án 1 triệu hecta lúa chất lượng cao, phát thải thấp do Bộ Nông nghiệp và Môi trường phát động vượt ra khỏi quy mô của một chuỗi giá trị ngành hàng mà đã tạo nên một hệ sinh thái.

Tin sáng (17/11): 6 cầu thủ nào của U22 Việt Nam chắc suất đá chính tại SEA Games 33?
Thể thao

Tin sáng (17/11): 6 cầu thủ nào của U22 Việt Nam chắc suất đá chính tại SEA Games 33?

Thể thao

6 cầu thủ nào của U22 Việt Nam chắc suất đá chính tại SEA Games 33?; Liverpool muốn chiêu mộ Antoine Semenyo; AS Roma tiến gần việc mượn Joshua Zirkzee.

Trong ruộng trồng lúa ST25 của ông Hồ Quang Cua, ngỡ ngàng khi thấy con động vật này xuất hiện dày đặc
Nhà nông

Trong ruộng trồng lúa ST25 của ông Hồ Quang Cua, ngỡ ngàng khi thấy con động vật này xuất hiện dày đặc

Nhà nông

Trùn đất xuất hiện dày đặc trong ruộng cấy giống gốc ST25 của Anh hùng lao động Hồ Quang Cua. Cha đẻ của giống lúa ST25 cho biết đã rất ngỡ ngàng về điều này.

Phường Kỳ Sơn (Phú Thọ): Điểm sáng kinh tế - xã hội sau sáp nhập, thu ngân sách vượt 620%
Hòa Bình thi đua yêu nước

Phường Kỳ Sơn (Phú Thọ): Điểm sáng kinh tế - xã hội sau sáp nhập, thu ngân sách vượt 620%

Hòa Bình thi đua yêu nước

Sau sáp nhập, phường Kỳ Sơn, tỉnh Phú Thọ đã có những kết quả phát triển kinh tế - xã hội ấn tượng, nổi bật là thu nhập bình quân đầu người đạt 82 triệu đồng và tổng thu ngân sách Nhà nước ước đạt hơn 15,2 tỷ đồng, vượt 620,45% dự toán được giao.

Cà phê chè đang “thay màu” đất dốc Điện Biên
Media

Cà phê chè đang “thay màu” đất dốc Điện Biên

Media

Từ những nương ngô, sắn khô cằn, người dân vùng cao Điện Biên hôm nay đang hái quả ngọt từ những đồi cà phê chè xanh mướt. Mỗi gốc cà phê không chỉ mang giá trị kinh tế, mà còn là niềm tin, là hy vọng của đồng bào về một cuộc sống đủ đầy hơn giữa núi rừng Tây Bắc.

Quỹ VinFuture công bố Tuần lễ Khoa học Công nghệ 2025
Kinh tế

Quỹ VinFuture công bố Tuần lễ Khoa học Công nghệ 2025

Kinh tế

Ngày 17/11 tại Hà Nội, Quỹ VinFuture chính thức công bố lịch trình Tuần lễ Khoa học Công nghệ VinFuture 2025, diễn ra từ ngày 02 – 06/12/2025 tại Hà Nội. Với chủ đề “Cùng vươn mình – Cùng thịnh vượng”, chuỗi sự kiện quốc tế thường niên năm nay tiếp tục khẳng định sứ mệnh của VinFuture trong việc kết nối tri thức, khơi dậy khát vọng phụng sự và nâng tầm vị thế của Việt Nam như một trung tâm khuyến khích khoa học và đổi mới sáng tạo của thế giới.

Vietbank ủng hộ đồng bào khắc phục thiệt hại do bão lũ
Kinh tế

Vietbank ủng hộ đồng bào khắc phục thiệt hại do bão lũ

Kinh tế

Hưởng ứng lời kêu gọi của Chính phủ, Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam và Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Vietbank đã triển khai chương trình “Chung tay hỗ trợ đồng bào vùng lũ” nhằm chia sẻ khó khăn với các địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề sau bão sớm khôi phục sản xuất và ổn định cuộc sống.

Chính phủ dự kiến dành hơn 81.000 tỷ đồng đầu tư cho lĩnh vực y tế
Tin tức

Chính phủ dự kiến dành hơn 81.000 tỷ đồng đầu tư cho lĩnh vực y tế

Tin tức

Chính phủ tính toán kinh phí đầu tư cho y tế cơ sở khoảng 52.500 tỷ đồng (giai đoạn 2026-2030 là 43.000 tỷ đồng; giai đoạn 2031-2035 là 9.500 tỷ đồng); Y tế dự phòng 28.700 tỷ đồng (giai đoạn 2026-2030 là 18.700 tỷ đồng; giai đoạn 2031-2035 là 10.000 tỷ đồng).

Lê Quang Liêm thua vì “khoảnh khắc thiên tài” nào của Alexander Donchenko?
Thể thao

Lê Quang Liêm thua vì “khoảnh khắc thiên tài” nào của Alexander Donchenko?

Thể thao

Lê Quang Liêm đã kết thúc hành trình tại World Cup 2025 môn cờ vua khi thua Alexander Donchenko 3,5-4,5 ở vòng 5. Dù Lê Quang Liêm đã thể hiện được đẳng cấp và bản lĩnh, nhưng anh vẫn phải dừng bước bởi pha “xuất kỳ chiêu” quá tinh tế của đối phương.

Công ty nông nghiệp bắt tay chặt hơn với quỹ đầu tư lớn từ Đức, tiếp sức cho nông nghiệp bền vững
Chuyển động Sài Gòn

Công ty nông nghiệp bắt tay chặt hơn với quỹ đầu tư lớn từ Đức, tiếp sức cho nông nghiệp bền vững

Chuyển động Sài Gòn

DEG - định chế tài chính phát triển quốc tế thuộc Ngân hàng Tái thiết KWF của Đức dự kiến sẽ rót thêm vốn đầu tư dài hạn vào TTC AgriS, công ty nông nghiệp lớn với trụ sở tại TP.HCM.

Cuối tháng 9 Âm lịch: 3 con giáp giàu sang bứt phá, vận may nở rộ, tài sản tăng lên không ngừng
Gia đình

Cuối tháng 9 Âm lịch: 3 con giáp giàu sang bứt phá, vận may nở rộ, tài sản tăng lên không ngừng

Gia đình

Cuối tháng 9 Âm lịch, 3 con giáp mở ra cơ hội tài lộc rực rỡ, giúp họ đầu tư thành công, khởi nghiệp thuận lợi, tài sản gia tăng nhanh chóng.

Có kỹ năng, nông dân ứng phó an toàn trước thiên tai
Nhà nông

Có kỹ năng, nông dân ứng phó an toàn trước thiên tai

Nhà nông

Trong bối cảnh thiên tai ngày càng diễn biến phức tạp, cực đoan và khó lường, Trung tâm Khuyến nông quốc gia đã phối hợp với các Sở, ngành và hệ thống khuyến nông cả nước triển khai loạt chương trình, dự án nhằm tăng cường kiến thức, kỹ năng ứng phó cho nông dân trong phòng, chống và giảm nhẹ rủi ro bởi thiên tai.

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long được điều động làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau
Tin tức

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long được điều động làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau

Tin tức

Ông Lữ Quang Ngời (53 tuổi) - Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long được Ban Bí thư điều động làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau, để HĐND tỉnh này bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh (nhiệm kỳ 2025-2030).

Nhà ở xã hội Kim Chung: 8 giờ sáng “vỡ trận” hồ sơ, huỷ bỏ toàn bộ số tự phát
Nhà đất

Nhà ở xã hội Kim Chung: 8 giờ sáng “vỡ trận” hồ sơ, huỷ bỏ toàn bộ số tự phát
17

Nhà đất

8 giờ sáng 17/11, điểm tiếp nhận hồ sơ nhà ở xã hội Kim Chung hỗn loạn khi người của chủ đầu tư thông báo không chấp nhận danh sách số tự phát người dân lập từ đêm. Hàng trăm người thức trắng trở lại vạch xuất phát.

Thúc đẩy tài chính số: LPBank hỗ trợ hộ kinh doanh, tiểu thương thích ứng mô hình thuế mới
Kinh tế

Thúc đẩy tài chính số: LPBank hỗ trợ hộ kinh doanh, tiểu thương thích ứng mô hình thuế mới

Kinh tế

Vừa qua, tại TP.HCM, Hội nghị “Chuyển đổi mô hình và phương pháp quản lý thuế/dòng tiền cho hộ kinh doanh khi xóa bỏ thuế khoán” đã thu hút hơn 500 hộ kinh doanh (HKD) trên địa bàn tham gia. Sự kiện do LPBank phối hợp cùng UBND phường Bến Thành, Thuế cơ sở 1 và Công ty Cổ phần MISA tổ chức, nhằm hỗ trợ cộng đồng tiểu thương thích ứng với lộ trình cải cách thuế mới của Chính phủ, dự kiến xóa bỏ thuế khoán từ năm 2026.

Tiến sĩ Ngôn ngữ: 'Giỏi tiếng Anh là quý nhưng giữ tiếng Việt là niềm tự hào'
Xã hội

Tiến sĩ Ngôn ngữ: "Giỏi tiếng Anh là quý nhưng giữ tiếng Việt là niềm tự hào"

Xã hội

TS. Nguyễn Nam nhắn nhủ với các bạn trẻ: “Hãy vững tiếng Anh để trao đổi bình đẳng với thế giới, nhưng hãy giữ tiếng Việt để trò chuyện với chính con tim mình, với gia đình và với cộng đồng".

Việt Nam đang nổi lên là nguồn cung uy tín một loài cá dễ nuôi nhưng bổ dưỡng ngang cá hồi cho toàn cầu
Nhà nông

Việt Nam đang nổi lên là nguồn cung uy tín một loài cá dễ nuôi nhưng bổ dưỡng ngang cá hồi cho toàn cầu

Nhà nông

Theo thông tin từ Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), Việt Nam đang nổi lên như nguồn cung cá rô phi tiềm năng trong chuỗi cung ứng toàn cầu khi tận dụng tốt biến động thị trường để mở rộng sản xuất và xuất khẩu.

Mâu thuẫn từ việc xin cục đá uống bia, 2 nhóm ẩu đả náo loạn tại quán ốc đêm Chú Kiệt 5 Garden
Chuyển động Sài Gòn

Mâu thuẫn từ việc xin cục đá uống bia, 2 nhóm ẩu đả náo loạn tại quán ốc đêm Chú Kiệt 5 Garden

Chuyển động Sài Gòn

Mâu thuẫn từ việc xin cục đá uống bia, 2 nhóm xảy ra xô xát, ẩu đả náo loạn tại quán ốc đêm Chú Kiệt 5 Garden trên đường Man Thiện.

Tỷ giá USD/VND hôm nay (17/11): Lặng sóng, đồng USD chờ tín hiệu mới
Kinh tế

Tỷ giá USD/VND hôm nay (17/11): Lặng sóng, đồng USD chờ tín hiệu mới

Kinh tế

Tỷ giá USD/VND hôm nay (17/11) trong nước khá lặng sóng khi thị trường chính thức không có sự điều chỉnh nào đáng kể, còn thị trường tự do giữ nguyên so với sáng qua.

