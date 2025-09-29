Nóng: Nước về hồ 10.566m3/s, Bộ trưởng NN&MT lệnh Giám đốc thủy điện Hòa Bình mở 1 cửa xả đáy vào 20h00 tối nay

Theo Công điện, hồi 12h00 phút ngày 29/9, mực nước thượng lưu hồ Hòa Bình ở cao trình 114,27m, mực nước hạ lưu 11,29m, lưu lượng về hồ 10.566m3/s, tổng lưu lượng về hạ du 2.167m3/s.

Thực hiện Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng tại Quyết định số 740/QĐ-TTg ngày 17/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 922/QĐ-TTg ngày 14/5/2025 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường lệnh Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình: Mở 1 cửa xả đáy hồ thủy điện Hòa Bình vào hồi 20h00 phút ngày 29/9/2025.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, an toàn công trình, lưu lượng đến hồ, mực nước thượng, hạ lưu hồ chứa kịp thời báo cáo về Bộ.

Chiều 29/9, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường có Công điện lệnh Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình mở 1 cửa xả đáy hồ thủy điện Hòa Bình vào hồi 20h00 phút, ngày 29/9.

Để đảm bảo an toàn cho công trình và các hoạt động ven sông, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố tổ chức thông báo ngay đến các cấp chính quyền, người dân, các tổ chức có hoạt động trên sông, ven sông; cơ sở nuôi trồng thủy sản, phương tiện vận tải thủy; các bến đò ngang, đò dọc; rà soát, đảm bảo an toàn các công trình đang thi công; các hoạt động khai thác tập kết, trung chuyển cát sỏi biết thông tin xả lũ hồ thủy điện Hòa Bình để chủ động các biện pháp phòng tránh đảm bảo an toàn về người, tài sản.

Báo cáo và đề xuất kịp thời phương án xử lý các tình huống bất thường có thể xảy ra trong quá trình xả lũ về Bộ Nông nghiệp và Môi trường (qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai).

Theo bản tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia hồi 14h00 phút, ngày 29/9, trong 12 giờ qua lưu lượng đến hồ Hòa Bình có xu thế tăng, lưu lượng đến hồ trung bình trong 12 giờ qua là 3862m3/s, lưu lượng đến hồ lớn nhất 10578m3/s (11h ngày 29/9), trên báo động (BĐ)2 578m3/s.

Lưu lượng đến hồ lúc 13h00 phút, ngày 29/9 đến hồ Hòa Bình là 9895m3/s, dưới BĐ2 105m3/s.

Cảnh báo, trong 6 giờ tới, lưu lượng đến hồ dao động từ 9.000-10.500m3/s.

Trong 6 đến 12 giờ tới, tới lưu lượng đến hồ Hòa Bình dao động 8.500 - 9.800m3/s. Trong 12-24 giờ tới, lưu lượng đến hồ Hòa Bình dao động từ 6.500- 8.000m3/s.

Về lượng mưa, trong 3-6 giờ tới, khu vực các tỉnh Phú Thọ, Sơn La và Thanh Hóa từ 80-120mm, có nơi trên 200mm.