Chủ đề nóng

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Hà Nội mưa ngập kinh hoàng sau bão số 10
Bão số 10 (Bualoi)
Đại hội Đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhiệm kì 2025-2030
Siêu bão Ragasa 2025
Hồi sinh sông Tô Lịch
Công tác nhân sự chủ chốt tại các địa phương
Tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
Đại hội Nông dân Việt Nam thi đua yêu nước
Nhà nông
Thứ hai, ngày 29/09/2025 14:40 GMT+7

Nóng: Nước về hồ 10.566m3/s, Bộ trưởng NN&MT lệnh Giám đốc thủy điện Hòa Bình mở 1 cửa xả đáy vào 20h00 tối nay

+ aA -
Minh Ngọc Thứ hai, ngày 29/09/2025 14:40 GMT+7
Chiều 29/9, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường có Công điện lệnh Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình mở 1 cửa xả đáy hồ thủy điện Hòa Bình vào hồi 20h00 phút, ngày 29/9.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Theo Công điện, hồi 12h00 phút ngày 29/9, mực nước thượng lưu hồ Hòa Bình ở cao trình 114,27m, mực nước hạ lưu 11,29m, lưu lượng về hồ 10.566m3/s, tổng lưu lượng về hạ du 2.167m3/s.

Thực hiện Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng tại Quyết định số 740/QĐ-TTg ngày 17/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 922/QĐ-TTg ngày 14/5/2025 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường lệnh Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình: Mở 1 cửa xả đáy hồ thủy điện Hòa Bình vào hồi 20h00 phút ngày 29/9/2025.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, an toàn công trình, lưu lượng đến hồ, mực nước thượng, hạ lưu hồ chứa kịp thời báo cáo về Bộ.

Chiều 29/9, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường có Công điện lệnh Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình mở 1 cửa xả đáy hồ thủy điện Hòa Bình vào hồi 20h00 phút, ngày 29/9.

Để đảm bảo an toàn cho công trình và các hoạt động ven sông, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố tổ chức thông báo ngay đến các cấp chính quyền, người dân, các tổ chức có hoạt động trên sông, ven sông; cơ sở nuôi trồng thủy sản, phương tiện vận tải thủy; các bến đò ngang, đò dọc; rà soát, đảm bảo an toàn các công trình đang thi công; các hoạt động khai thác tập kết, trung chuyển cát sỏi biết thông tin xả lũ hồ thủy điện Hòa Bình để chủ động các biện pháp phòng tránh đảm bảo an toàn về người, tài sản.

Báo cáo và đề xuất kịp thời phương án xử lý các tình huống bất thường có thể xảy ra trong quá trình xả lũ về Bộ Nông nghiệp và Môi trường (qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai).

Theo bản tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia hồi 14h00 phút, ngày 29/9, trong 12 giờ qua lưu lượng đến hồ Hòa Bình có xu thế tăng, lưu lượng đến hồ trung bình trong 12 giờ qua là 3862m3/s, lưu lượng đến hồ lớn nhất 10578m3/s (11h ngày 29/9), trên báo động (BĐ)2 578m3/s.

Lưu lượng đến hồ lúc 13h00 phút, ngày 29/9 đến hồ Hòa Bình là 9895m3/s, dưới BĐ2 105m3/s.

Cảnh báo, trong 6 giờ tới, lưu lượng đến hồ dao động từ 9.000-10.500m3/s.

Trong 6 đến 12 giờ tới, tới lưu lượng đến hồ Hòa Bình dao động 8.500 - 9.800m3/s. Trong 12-24 giờ tới, lưu lượng đến hồ Hòa Bình dao động từ 6.500- 8.000m3/s.

Về lượng mưa, trong 3-6 giờ tới, khu vực các tỉnh Phú Thọ, Sơn La và Thanh Hóa từ 80-120mm, có nơi trên 200mm.

Tham khảo thêm

Ba hồ thủy điện Hòa Bình, Sơn La, Tuyên Quang đồng loạt xả lũ, 14 tỉnh miền Bắc cảnh báo an toàn cho người dân

Ba hồ thủy điện Hòa Bình, Sơn La, Tuyên Quang đồng loạt xả lũ, 14 tỉnh miền Bắc cảnh báo an toàn cho người dân

NÓNG: Đồng loạt mở cửa đáy, khẩn cấp xả lũ 3 hồ thủy điện Sơn La, Hòa Bình, Tuyên Quang

NÓNG: Đồng loạt mở cửa đáy, khẩn cấp xả lũ 3 hồ thủy điện Sơn La, Hòa Bình, Tuyên Quang

Khẩn: 2 hồ thủy điện lớn nhất miền Bắc là Hòa Bình, Sơn La được lệnh đồng loạt mở cửa đáy xả lũ

Khẩn: 2 hồ thủy điện lớn nhất miền Bắc là Hòa Bình, Sơn La được lệnh đồng loạt mở cửa đáy xả lũ

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Từng vỡ nợ, anh nông dân Nghệ An này bất ngờ đổi đời, thu 6-8 tỷ/năm nhờ nuôi con đặc sản bình dân dày đặc

Bị đối tác lừa đến vỡ nợ, gia đình lâm vào hoàn cảnh khó khăn, anh Bảo ở xã Bình Minh, tỉnh Nghệ An tưởng chừng phải bán luôn căn nhà bố mẹ để lại. Rồi cơ duyên đến khi anh Bảo bắt tay vào nuôi con ốc bươu đen. Nhờ con ốc bươu đen anh thu về tiền tỷ mỗi năm, trả hết nợ còn có cơ ngơi khang trang nơi quê nhà.

Tin bão mới nhất: Bão số 10 (Bão BUALOI) suy yếu dần, cảnh báo sụt đất, lũ quét, sạt lở do hoàn lưu bão
26

Nhà nông
Tin bão mới nhất: Bão số 10 (Bão BUALOI) suy yếu dần, cảnh báo sụt đất, lũ quét, sạt lở do hoàn lưu bão

Tỉnh Hưng Yên sau sáp nhập thành công tỉnh Thái Bình có một khu kinh tế tỷ đô

Nhà nông
Tỉnh Hưng Yên sau sáp nhập thành công tỉnh Thái Bình có một khu kinh tế tỷ đô

Đây là tin mới nhất về ảnh hưởng bão số 10 ở Sơn La: Nước lũ đổ ầm ầm, taluy sườn núi sụt, tắc quốc lộ 6

Nhà nông
Đây là tin mới nhất về ảnh hưởng bão số 10 ở Sơn La: Nước lũ đổ ầm ầm, taluy sườn núi sụt, tắc quốc lộ 6

Làng cổ mang tên Trình Phố ở tỉnh Thái Bình-quê hương danh nhân Bùi Viện

Nhà nông
Làng cổ mang tên Trình Phố ở tỉnh Thái Bình-quê hương danh nhân Bùi Viện

Đọc thêm

Mưa lũ lịch sử tại Chiêm Hóa (Tuyên Quang): Gần 1.800 hộ dân bị chia cắt, Chủ tịch tỉnh trực tiếp chỉ đạo tại tâm lũ
Tin tức

Mưa lũ lịch sử tại Chiêm Hóa (Tuyên Quang): Gần 1.800 hộ dân bị chia cắt, Chủ tịch tỉnh trực tiếp chỉ đạo tại tâm lũ

Tin tức

Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, nước trên sông Gâm đoạn qua xã Chiêm Hóa (Tuyên Quang) đã dâng nhanh trên mức báo động 3, gây ngập lụt nghiêm trọng trên diện rộng. Gần 1.800 hộ dân bị chia cắt, hàng trăm hộ phải khẩn cấp di dời, thiệt hại ban đầu ước tính trên 3,6 tỷ đồng. Sáng 1/10, ông Phan Huy Ngọc, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang đã trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác ứng phó.

Trưởng thôn có vai trò trong hòa giải và giữ gìn an ninh trật tự như thế nào?
Bạn đọc

Trưởng thôn có vai trò trong hòa giải và giữ gìn an ninh trật tự như thế nào?

Bạn đọc

Trong cộng đồng dân cư, trưởng thôn là cầu nối giữa chính quyền với nhân dân, đồng thời hỗ trợ tổ hòa giải, góp phần giữ gìn an ninh trật tự. Tuy nhiên, pháp luật cũng quy định rõ phạm vi, nguyên tắc và trách nhiệm của trưởng thôn để tránh tình trạng lạm quyền, vượt quá thẩm quyền.

Săn lùng đặc sản từ Bắc vào Nam: Những món thơm ngon khó cưỡng, ăn một lần là nhớ mãi
Xã hội

Săn lùng đặc sản từ Bắc vào Nam: Những món thơm ngon khó cưỡng, ăn một lần là nhớ mãi

Xã hội

Mùa thu đang “gọi tên” những đặc sản chỉ xuất hiện trong vài tháng ngắn ngủi. Dân sành ăn từ Bắc vào Nam ráo riết săn lùng, du khách cũng không thể bỏ qua nếu muốn tận hưởng trọn vẹn hương vị mùa này.

Trương Phi nhờ rượu mà hạ được đệ nhất danh tướng nào của Tào Ngụy?
Đông Tây - Kim Cổ

Trương Phi nhờ rượu mà hạ được đệ nhất danh tướng nào của Tào Ngụy?

Đông Tây - Kim Cổ

Trong mắt người đời, Trương Phi gắn liền hình ảnh võ tướng tính nóng như lửa, bản chất thật thà, suy nghĩ đơn giản. Dân gian thường ví “nóng như Trương Phi, đa nghi như Tào Tháo”, tính cách nóng nảy cùng sở thích uống rượu được gắn với ông.

Tá hỏa với 3 'thủ phạm' khiến người đàn ông mắc bệnh nghiêm trọng, có nguy cơ tử vong
Xã hội

Tá hỏa với 3 "thủ phạm" khiến người đàn ông mắc bệnh nghiêm trọng, có nguy cơ tử vong

Xã hội

Người đàn ông cùng lúc mắc viêm màng não do nấm Cryptococcus nặng, nấm phổi, nhiễm các virus EBV, CMV và nhiễm trùng huyết.

Điểm mới chính sách tháng 10/2025: Quy định về vàng, giáo dục, giao thông, thuế và mang thai hộ
Bạn đọc

Điểm mới chính sách tháng 10/2025: Quy định về vàng, giáo dục, giao thông, thuế và mang thai hộ

Bạn đọc

Từ tháng 10/2025, nhiều chính sách quan trọng trong các lĩnh vực tài chính, giáo dục, giao thông, thuế và y tế sẽ chính thức có hiệu lực. Những thay đổi này tác động trực tiếp tới đời sống người dân, doanh nghiệp và xã hội, từ quy định giao dịch vàng, xử lý kỷ luật học sinh, đến việc chuyển đổi tài khoản giao thông, áp dụng thuế bổ sung đối với tập đoàn đa quốc gia, hay quy định mới về hỗ trợ sinh sản và mang thai hộ vì mục đích nhân đạo.

Bí mật của nam lao công thực chất là triệu phú, kiếm vài tỷ đồng mỗi năm
Xã hội

Bí mật của nam lao công thực chất là triệu phú, kiếm vài tỷ đồng mỗi năm

Xã hội

Một người đàn ông ở Nhật Bản, dù kiếm được khoảng 30 triệu yen (khoảng hơn 5,2 tỷ đồng - PV) mỗi năm từ tiền cho thuê bất động sản và đầu tư, vẫn duy trì công việc lao công để giữ cho bản thân khỏe mạnh và năng động.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh: Bám sát Đề án nhân sự để bầu vào Ban chấp hành những đồng chí thực sự tiêu biểu
Tin tức

Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh: Bám sát Đề án nhân sự để bầu vào Ban chấp hành những đồng chí thực sự tiêu biểu

Tin tức

Ngày 1/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XX nhiệm kỳ 2025 - 2030 khai mạc với sự tham dự của 400 đại biểu, đại diện cho hơn 100 nghìn đảng viên của 73 đảng bộ trực thuộc.

Động đất mạnh ở Philippines khiến hàng chục người thiệt mạng
Thế giới

Động đất mạnh ở Philippines khiến hàng chục người thiệt mạng

Thế giới

Một trận động đất mạnh 6,9 độ richter đã xảy ra ở miền trung Philippines vào đêm thứ Ba 30/9, khiến hơn 20 người thiệt mạng và làm dấy lên lo ngại về sự tàn phá đáng kể.

Barcelona vs PSG (2h ngày 2/10): Chủ nhà trả nợ thành công?
Thể thao

Barcelona vs PSG (2h ngày 2/10): Chủ nhà trả nợ thành công?

Thể thao

Barcelona vs PSG là cuộc đọ sức thuộc lượt trận thứ hai vòng phân hạng Champions League 2025/2026 và đội chủ nhà đang rất quyết tâm đánh bại nhà ĐKVĐ khi đã thua đối thủ này ở 2 lần gặp nhau gần nhất tại “thánh địa” của mình.

Đà Nẵng trích 6 tỷ đồng và phát động quyên góp, ủng hộ các tỉnh miền Trung bị thiệt hại do bão số 10
Đại đoàn kết dân tộc

Đà Nẵng trích 6 tỷ đồng và phát động quyên góp, ủng hộ các tỉnh miền Trung bị thiệt hại do bão số 10

Đại đoàn kết dân tộc

Đà Nẵng trích 6 tỷ đồng và phát động quyên góp, ủng hộ các tỉnh miền Trung bị thiệt hại do bão số 10, thông tin vừa được đưa ra sáng nay (1/10).

Một nữ diễn viên tử vong ở rạp xiếc, cảnh sát phong tỏa hiện trường
Văn hóa - Giải trí

Một nữ diễn viên tử vong ở rạp xiếc, cảnh sát phong tỏa hiện trường

Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ xiếc Marina B thiệt mạng sau cú ngã từ độ cao 5 mét trong buổi biểu diễn tại Đức, gây chấn động ngành giải trí và cảnh tỉnh về an toàn biểu diễn.

TP. HCM gỡ vướng cho 54 khu đất nông nghiệp làm nhà ở thương mại
Nhà đất

TP. HCM gỡ vướng cho 54 khu đất nông nghiệp làm nhà ở thương mại

Nhà đất

HĐND TP. HCM chấp thuận thông qua danh mục 54/74 khu đất thí điểm sử dụng đất nông nghiệp làm dự án nhà ở thương mại (không nhất thiết có 100% đất ở như quy định của luật hiện hành).

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên: Nông nghiệp là “con ngựa thồ” của nền kinh tế
Kinh tế

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên: Nông nghiệp là “con ngựa thồ” của nền kinh tế

Kinh tế

Tại Diễn đàn "Lắng nghe nông dân nói", Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh: "Có thể nói, nông nghiệp chính là “con ngựa thồ” của nền kinh tế trong giai đoạn khó khăn vừa qua".

Vận may của 12 con giáp trong tháng 10: Tý thăng tiến, Dần sung túc, Thân đầy trắc trở
Gia đình

Vận may của 12 con giáp trong tháng 10: Tý thăng tiến, Dần sung túc, Thân đầy trắc trở

Gia đình

Tháng 10 đến, vận mệnh của 12 con giáp cũng có những thay đổi mới, trong đó vận đỏ có Tý, Dần, Mão, còn Thân, Thìn, Hợi gặp nhiều khó khăn.

Đường phố Hà Nội ngập nước, phụ huynh 'ngập' bức xúc
Xã hội

Đường phố Hà Nội ngập nước, phụ huynh "ngập" bức xúc

Xã hội

Ảnh hưởng của cơn bão số 10, Hà Nội hứng chịu trận mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến phố ngập sâu, giao thông tê liệt. Chưa khi nào, ngành Giáo dục Thủ đô lúng túng đến thế và cũng được "nhắc" nhiều đến thế.

TP.HCM kiên quyết ngăn chặn tình trạng sách nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM kiên quyết ngăn chặn tình trạng sách nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp

Chuyển động Sài Gòn

UBND TP.HCM yêu cầu thủ trưởng các sở, ngành, quận, huyện nâng cao trách nhiệm, kiên quyết ngăn chặn tình trạng sách nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong việc giải quyết thủ tục hành chính.

Hoa hậu Hoàn vũ có chiều cao khiêm tốn nhất, được mệnh danh là 'viên ngọc phương Đông'
Văn hóa - Giải trí

Hoa hậu Hoàn vũ có chiều cao khiêm tốn nhất, được mệnh danh là "viên ngọc phương Đông"

Văn hóa - Giải trí

Apasra Hongsakula từng trở thành tâm điểm tranh luận khi đăng quang tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ lần thứ 14 với chiều cao 1m63.

Nhà Trắng tuyên bố chính phủ Mỹ đóng cửa trong 2 tiếng nữa, ông Trump cảnh báo sa thải hàng loạt
Thế giới

Nhà Trắng tuyên bố chính phủ Mỹ đóng cửa trong 2 tiếng nữa, ông Trump cảnh báo sa thải hàng loạt

Thế giới

Nhà Trắng đã chính thức tuyên bố chính phủ sắp đóng cửa sau khi cuộc bỏ phiếu gia hạn ngân sách trước nửa đêm 30/9 thất bại tại Thượng viện, các nghị sĩ không thông qua dự luật chi tiêu do Đảng Cộng hòa hậu thuẫn để duy trì nguồn tài trợ cho các cơ quan liên bang đến ngày 21/11.

Chính thức triển khai thanh toán viện phí không dùng tiền mặt tại bệnh viện trường Đại học Trà Vinh qua Agribank
Doanh nghiệp

Chính thức triển khai thanh toán viện phí không dùng tiền mặt tại bệnh viện trường Đại học Trà Vinh qua Agribank

Doanh nghiệp

Chiều ngày 30/9, Agribank Chi nhánh Trà Vinh phối hợp cùng Bệnh viện Trường Đại học Trà Vinh tổ chức Lễ thỏa thuận hợp tác thanh toán không dùng tiền mặt.

Phát triển nhà ở xã hội tại TP.HCM: HoREA đề xuất “cởi trói” lãi suất vay
Chuyển động Sài Gòn

Phát triển nhà ở xã hội tại TP.HCM: HoREA đề xuất “cởi trói” lãi suất vay

Chuyển động Sài Gòn

Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) vừa kiến nghị Chính phủ xem xét áp dụng lại mức lãi suất vay ưu đãi 4,8%/năm cho người mua và thuê mua nhà ở xã hội nhằm giảm gánh nặng tài chính và thúc đẩy phát triển phân khúc nhà ở dành cho người thu nhập thấp.

TP.HCM đốc thúc công tác bồi thường, tái định cư, giao UBND cấp xã phê duyệt giá đất
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM đốc thúc công tác bồi thường, tái định cư, giao UBND cấp xã phê duyệt giá đất

Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM chỉ đạo đẩy nhanh công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giao UBND cấp xã phê duyệt giá đất, bảo đảm tiến độ các dự án trọng điểm, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công.

Tin sáng (1/10): VFF làm gì khi FIFA trừng phạt bóng đá Malaysia?
Thể thao

Tin sáng (1/10): VFF làm gì khi FIFA trừng phạt bóng đá Malaysia?

Thể thao

VFF làm gì khi FIFA trừng phạt bóng đá Malaysia? M.U sắp chia tay Joshua Zirkzee; West Ham muốn chiêu mộ Christian Pulisic; Marcus Rashford chưa xác định rõ tương lai tại Barcelona; Vợ chưa cưới của Cristiano Ronaldo có hình xăm mang tính bùa chú.

Cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc: Phải đảm bảo 4 điều kiện mới được thực hiện?
Bạn đọc

Cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc: Phải đảm bảo 4 điều kiện mới được thực hiện?

Bạn đọc

Theo Điều 88 Luật Đất đai 2024, việc cưỡng chế kiểm đếm chỉ được thực hiện khi đáp ứng đủ các điều kiện về vận động, thuyết phục, niêm yết và thông báo công khai quyết định cưỡng chế, quyết định có hiệu lực thi hành và người bị cưỡng chế đã nhận hoặc bị lập biên bản từ chối nhận quyết định.

Bia mộ cổ nhánh dòng họ Nông ở Phúc Sen, tỉnh Cao Bằng viết nội dung gì mà nghe ra ai cũng tâm phục?
Nhà nông

Bia mộ cổ nhánh dòng họ Nông ở Phúc Sen, tỉnh Cao Bằng viết nội dung gì mà nghe ra ai cũng tâm phục?

Nhà nông

Trong tháng 3/2025, chúng tôi có cơ duyên được một nhánh dòng họ Nông gốc ở bản Phja Chang, xã Phúc Sen, huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng cho phép tiếp cận với bia mộ tổ, cũng là mộ cổ. Sau khi tiến hành dập, dịch bia, đã giải mã được ý nghĩa triết lý nhân sinh vô cùng sâu sắc mà người xưa đã gửi gắm trong đó.

Tập huấn nghiệp vụ bồi thường cho cán bộ, đẩy nhanh tiến độ dự án trọng điểm tại TP.HCM
Chuyển động Sài Gòn

Tập huấn nghiệp vụ bồi thường cho cán bộ, đẩy nhanh tiến độ dự án trọng điểm tại TP.HCM

Chuyển động Sài Gòn

Hơn 1.500 công chức, viên chức tại TP.HCM vừa tham gia chương trình tập huấn chuyên sâu về công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng. Đây được xem là bước chuẩn bị quan trọng nhằm tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư công.

Rôm rả kéo lưới bắt cá biển ở Khánh Hòa, dân cầm 'tiền tươi' ngay sáng sớm
Nhà nông

Rôm rả kéo lưới bắt cá biển ở Khánh Hòa, dân cầm "tiền tươi" ngay sáng sớm

Nhà nông

Cứ vào mỗi buổi sáng các ngư dân vùng quen biển khu vực phường Bắc Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) trở nên rôm rả, sau những chuyến kéo lưới, đánh bắt cá, xuất bán cá ngay cho các thương lái để có thêm thu nhập.

Ông Trump lại thể hiện thất vọng với Nga: 4 năm chiến tranh mà vẫn là hổ giấy
Thế giới

Ông Trump lại thể hiện thất vọng với Nga: 4 năm chiến tranh mà vẫn là hổ giấy

Thế giới

Phát biểu trước các tướng lĩnh Mỹ được triệu tập về từ khắp thế giới, Tổng thống Mỹ Donald Trump một lần nữa sử dụng cụm từ “hổ giấy”, mặc dù trước đó ông từng hứa sẽ không dùng lại.

Đắk Lắk tạo bứt phá trong phát triển kinh tế nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới hiện đại
Nông thôn mới

Đắk Lắk tạo bứt phá trong phát triển kinh tế nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới hiện đại

Nông thôn mới

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đắk Lắk duy trì tốc độ tăng trưởng khá, nông nghiệp tiếp tục khẳng định vai trò “trụ đỡ”, chương trình xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả nổi bật. Đây là nền tảng để tỉnh bước vào giai đoạn 2025 - 2030 với khát vọng phát triển nhanh, bền vững, văn minh và đậm đà bản sắc.

Chủ tịch TP.HCM làm Trưởng ban Chỉ đạo chống buôn lậu
Chuyển động Sài Gòn

Chủ tịch TP.HCM làm Trưởng ban Chỉ đạo chống buôn lậu

Chuyển động Sài Gòn

Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả TP.HCM vừa được thành lập với Chủ tịch UBND TP làm Trưởng ban.

Tin đọc nhiều

1

Bộ Công an thông báo chuyển trụ sở làm việc

Bộ Công an thông báo chuyển trụ sở làm việc

2

Vụ kê khống dịch vụ tán sỏi tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên vào diện Ban Chỉ đạo Trung ương theo dõi

Vụ kê khống dịch vụ tán sỏi tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên vào diện Ban Chỉ đạo Trung ương theo dõi

3

Tin chiều 30/9: ĐT Malaysia nên bị xử thua thật đậm?

Tin chiều 30/9: ĐT Malaysia nên bị xử thua thật đậm?

4

Tin nóng 29/9: Cựu tiền đạo Liverpool và ĐT Australia dẫn dắt Hà Nội FC?

Tin nóng 29/9: Cựu tiền đạo Liverpool và ĐT Australia dẫn dắt Hà Nội FC?

5

Mưu sĩ nào có danh nhưng bất tài, may cho Đông Ngô là Tôn Quyền không trọng dụng?

Mưu sĩ nào có danh nhưng bất tài, may cho Đông Ngô là Tôn Quyền không trọng dụng?