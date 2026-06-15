Nóng: Thỏa thuận Mỹ-Iran 'đã hoàn tất', eo biển Hormuz được mở cửa

Tổng thống Mỹ Trump. Ảnh Reuters

Ông Trump cũng tuyên bố dỡ bỏ lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ.

Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif, người làm trung gian hòa giải các cuộc đàm phán, cho biết cả hai bên “đã tuyên bố chấm dứt ngay lập tức và vĩnh viễn các hoạt động quân sự trên tất cả các mặt trận, bao gồm cả ở Lebanon”.

Ông Sharif nói thêm rằng thỏa thuận sẽ được ký kết chính thức vào thứ Sáu tại Thụy Sĩ.

Hôm thứ Sáu, hãng thông tấn Mehr đã công bố các điều khoản của dự thảo thỏa thuận hòa bình giữa Tehran và Washington. Văn kiện này gồm 14 điểm, trong đó có việc chấm dứt ngay lập tức và hoàn toàn các hành động thù địch trên tất cả các mặt trận, kể cả ở Lebanon .

Hôm thứ Năm, người đứng đầu Nhà Trắng cho biết, như một phần của thỏa thuận, Cộng hòa Hồi giáo Iran sẽ cam kết không tìm kiếm vũ khí hạt nhân.

Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố rằng Iran cũng sẽ từ bỏ việc làm giàu uranium, tháo dỡ các cơ sở cần thiết cho việc này, áp đặt các hạn chế đối với việc sản xuất tên lửa và ngừng hỗ trợ các nhóm thân Iran ở Trung Đông.

Hãng tin RIA Novosti đưa tin, bất chấp bản ghi nhớ giải quyết xung đột, Iran vẫn tiếp tục không tin tưởng Mỹ và sẽ theo dõi các hành động của nước này.