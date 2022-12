Đặc biệt, xen lẫn những mảng xanh từ đồng ruộng, vườn cây là những nếp nhà xưa, tạo nên cảnh quê yên bình, thư thái cho người dân nơi đây.

Điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu

Khu dân cư nông thôn mới (NTM) An Mô, xã Đức Lợi là điểm sáng trong phong trào xây dựng NTM kiểu mẫu ở tỉnh Quảng Ngãi. Những tuyến đường hoa rực rỡ sắc màu, đường làng ngõ xóm sạch đẹp. Tất cả các con đường trong thôn được chính quyền và người dân chung tay trồng hoa, chăm sóc và giữ gìn vệ sinh môi trường.

Mùa xuân đang về sớm trên vùng quê thanh bình ở làng An Mô, xã Đức Lợi, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: Như Đồng

Ông Võ Văn Dũng, người dân ở làng An Mô, xã Đức Lợi chia sẻ, từ ngày được nhà nước hỗ trợ đầu tư khu dân cư NTM kiểu mẫu An Mô nên đường làng ngõ xóm khang trang sạch đẹp, điện đường được bà con thắp sáng, trồng hoa cây cảnh, sửa sang lại bờ rào. Đời sống được cải thiện, ý thức người dân ngày càng nâng lên.

"Bây giờ ở An Mô, cứ ra ngõ là gặp đường hoa, cây cảnh. Tường rào, dù được người dân bê tông hóa nhưng gia đình nào cũng ý thức được phải trồng cây xanh để tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp.

Cứ mỗi chiều, người già, người trẻ, đàn ông, phụ nữ ra các bồn hoa trước nhà tưới cây; mỗi gia đình đều có thùng đựng phân loại rác thải. Mọi người đều có trách nhiệm với cuộc sống của chính mình và cộng đồng. Chưa bao giờ tôi thấy quê hương lại đáng sống như bây giờ...", ông Dũng phấn khởi nói.

Một góc nhìn từ xa ở làng An Mô hôm nay. Ảnh: Như Đồng.

Với sự đoàn kết, nỗ lực và quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, An Mô đã hoàn thành xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu. Chính quyền địa phương đang tiếp tục phát huy lợi thế, phấn đấu đạt xã NTM nâng cao, xã NTM kiểu mẫu trong thời gian đến. Để từ đó, cùng nhau góp sức xây dựng làng quê văn minh, lưu giữ được những giá trị văn hóa, tinh thần, thực sự trở thành chốn đi về bình yên.



Sản xuất rau màu làm "đòn bẩy", vườn xanh mát

Thế mạnh lớn nhất ở An Mô là nghề sản xuất rau màu. Vì lẽ đó, vẻ đẹp NTM kiểu mẫu ở đây toát lên từ phong trào sản xuất, từ những khu vườn trồng rau màu ngắn ngày được chứng nhận theo tiêu chuẩn VietGAP.

Mô hình trồng rau an toàn của nông dân tại An Mô, xã Đức Lợi đem lại thu nhập cao cho nhiều hộ dân. Ảnh: Như Đồng.

Người dân thôn An Mô đã liên kết lại với nhau sản xuất rau hữu cơ với tổng diện tích hơn 12 ha. Hợp tác xã sản xuất rau VietGap cũng được thành lập. Đầu ra của rau được tiêu thụ tại các cửa hàng rau sạch trong toàn tỉnh.



Tiêu biểu như gia đình ông Huỳnh Tiến Dũng, có diện tích 2.000 m2 sản xuất rau an toàn với các loại khổ qua, rau muống, cải,… cung cấp cho các chuỗi cửa hàng thực phẩm sạch ở Quảng Ngãi. Sản phẩm làm ra của gia đình ông Dũng bán với giá thành cao, thu nhập ổn định quanh năm, bình quân mỗi năm ông thu về khoảng 200 triệu đồng.

Sản xuất rau màu là điểm sáng trong phát triển kinh tế tại An Mô. Ảnh: Như Đồng.

"Từ ngày sản xuất rau an toàn người dân chúng tôi được lợi nhiều thứ lắm, làm ra sản phẩm sạch cho người tiêu dùng, tạo thêm thu nhập cho gia đình, thu nhập tăng hơn so với làm rau truyền thống. Giá cả cao hơn và có đầu ra ổn định do chất lượng sản phẩm tốt lại bảo vệ được môi trường, người dân có cuộc sống trong lành", ông Huỳnh Tiến Dũng, người dân sản xuất rau an toàn thôn An Mô, xã Đức Lợi chia sẻ.



Một điều đặc biệt ở khu dân cư này, đó là nhà nọ cách nhà kia chỉ bằng hàng rào cây xanh cao hơn nửa người. Vì thế mà bức tranh làng quê nổi bật hơn nhờ gam màu xanh đầy sức sống của những khu vườn.

Ghé thăm gia đình bà Huỳnh Thị Bưởi ở khu dân cư NTM An Mô, gọn – sạch – xanh mướt là những điều có thể nhận thấy ngay trước mắt. Vườn rộng được chia thành những ô, luống, vạt trồng rau thơm, rau xanh, một góc trồng hoa, cây cảnh. Vườn nhà được chăm sóc nghĩa là bà con nơi đây chịu khó chăm lo, thu vén trong gia đình. NTM kiểu mẫu là vậy, được xây từ hộ dân, chứ không đơn giản chỉ là "làm đẹp mặt tiền".

Ông Lê Văn Tiến – Phó Chủ tịch UBND xã Đức Lợi (huyện Mô Đức, tỉnh Quảng Ngãi) cho biết: Khu dân cư An Mô có gần 300 hộ dân, có hơn 90% người dân làm nông nghiệp, nhưng tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 2%, thu nhập bình quân đầu người đạt 43 triệu đồng/năm. Tỷ lệ hộ dân tham gia thu gom rác thải, sử dụng nước sạch đạt 100%...