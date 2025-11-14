Nông thôn mới số ở Quảng Trị: Nông dân bán gà thả vườn, cam ngon, lợn đặc sản...bằng cách này chốt đơn "khỏe re"

Đăng hình nông sản, vật nuôi lên mạng xã hội bán hết sạch trong vài tiếng

Tại xã Trung Thuần (tỉnh Quảng Trị), bà Trần Thị Hằng Nga, một nông dân thuần nông cho biết, trước đây, mỗi lần mổ lợn, bà thường phải chờ thương lái hoặc người quen đến mua, nhiều khi tồn hàng. Từ khi biết chụp ảnh, đăng bài lên Facebook, việc bán thịt trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.

Bà Trần Thị Hằng Nga ở xã Trung Thuần, tỉnh Quảng Trị đăng hình ảnh lợn nhà đang nuôi lên mạng xã hội, thông báo trước ngày làm thịt để mọi người "chốt đơn".

“Tôi chụp hình các con lợn nhà đang nuôi, ghi rõ ngày mổ rồi đăng lên mạng xã hội. Nhiều người chủ động nhắn tin, gọi điện đặt trước, chỉ vài tiếng nguyên con lợn đã được chốt mua. Đến khi mổ, ai đặt phần nào thì tôi cân và đi ship liền. Bán nhanh, gọn mà không phải lo ế như trước”, bà Nga cười chia sẻ.

Không chỉ riêng bà Nga, nhiều nông dân khác trên địa bàn cũng đang bắt nhịp xu hướng mới này. Những tấm ảnh đàn gà, luống rau, rổ trứng hay các món ăn được làm từ các sản vật địa phương... giờ không chỉ để khoe, mà chính là “bài đăng thương mại” của người nông dân thời 4.0.

Người dân Quảng Trị tự chế biến các món ăn đặc sản, làm thành từng mẹt bố trí bắt mắt rồi đăng tải lên mạng xã hội để bán. Ảnh: Trần Anh

Trao đổi với PV báo Dân Việt, ông Nguyễn Văn Linh – Chủ tịch Hội Nông dân xã Trung Thuần, tỉnh Quảng Trị, cho hay: “Hiện nhiều nông dân ở địa phương đã tận dụng smartphone để bán nông sản, đem lại thu nhập đáng kể. Có hộ chỉ cần hôm trước quay video con lợn hay con bò chuẩn bị làm thịt, thông báo ngày và địa điểm bán, ngay trong ngày đã có danh sách đặt mua đầy đủ. Từ rau, trứng đến thịt, nhiều sản phẩm của bà con được bán ra khắp cả nước nhờ chụp hình, quay clip và chủ động thông tin trên Facebook, Zalo, TikTok".

Theo ông Linh, Hội Nông dân xã thường xuyên tổ chức các buổi hướng dẫn cách tạo tài khoản, chụp ảnh, viết bài và thao tác đăng tải từng bước cho bà con, đặc biệt là người cao tuổi.

“Chúng tôi còn có đội phản ứng nhanh gồm các bạn trẻ trong Ban Chấp hành Hội để hỗ trợ trực tiếp, giúp bà con mở rộng đầu ra, tăng thu nhập, góp phần đưa nông thôn mới thật sự chuyển mình trong thời đại số.” – ông Linh cho biết thêm.

Bán cam đặc sản trên mạng xã hội, “chốt đơn” khắp nước

Cũng tại Quảng Trị, ở xã Bến Quan, phong trào bán hàng qua mạng xã hội của nông dân đang lan tỏa mạnh mẽ.

Người dân xã Bến Quan, tỉnh Quảng Trị thu hoạch cam VietGAP rồi chụp hình đăng tải lên mạng xã hội để bán hàng.

Ông Nguyễn Văn Nam, một hộ trồng cam lâu năm, kể rằng, chỉ cần chụp vài tấm ảnh vườn cam sai trĩu quả, quay một đoạn clip ngắn giới thiệu hương vị và cam kết sản phẩm sạch là có khách đặt mua ngay.

“Mỗi vụ cam, tôi đều quay video vườn nhà, ghi rõ thời điểm thu hoạch, giá bán và số điện thoại. Nhiều người ở tận Hà Nội, TP.HCM cũng đặt mua. Có ngày tôi gửi hàng chục thùng cam đi các tỉnh, thu nhập cao hơn hẳn so với trước", ông Nam nói.

Chính trang cá nhân facebook của Chủ tịch Hội Nông dân xã Bến Quan (tỉnh Quảng Trị) đăng tải hình ảnh thực tế tại vườn cam để bán hàng cho nông dân.

Theo ông Lê Đức Quang Huy – Chủ tịch Hội Nông dân xã Bến Quan, tỉnh Quảng Trị, việc ứng dụng mạng xã hội và thương mại điện tử đang giúp người nông dân bước sang một giai đoạn phát triển mới.

“Trong bối cảnh hiện nay, chuyển đổi số trong nông nghiệp là xu thế tất yếu. Việc livestream giới thiệu và bán nông sản không chỉ giúp người nông dân tiếp cận trực tiếp với người tiêu dùng, mà còn quảng bá thương hiệu nông sản sạch, VietGAP của địa phương đến nhiều nơi hơn.

Nếu như trước đây, cây cam, quả bưởi của ta chỉ được tiêu thụ quanh vùng, thì nay, chỉ với một chiếc điện thoại thông minh và tinh thần học hỏi, nông sản Bến Quan hoàn toàn có thể vươn xa, đến tận tay người tiêu dùng ở khắp mọi miền", ông Huy chia sẻ.

Ông Lê Đức Quang Huy - Chủ tịch Hội Nông dân xã Bến Quan, tỉnh Quảng Trị trực tiếp xuống tận vườn cam của nông dân trên địa bàn để ghi nhận, chụp hình đăng tải lên mạng xã hội để bán.

Ông Mai Văn Nam – Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị, cho biết: “Chúng tôi xác định người nông dân là trung tâm của chuyển đổi số. Khi họ nắm vững kỹ năng số, tự tin sử dụng công nghệ, không chỉ bán được hàng mà còn thay đổi tư duy sản xuất, hướng tới xây dựng thương hiệu và truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Đó chính là nền tảng để nông nghiệp Quảng Trị phát triển bền vững".

Thực tế cho thấy, nhờ chuyển đổi số, nhiều hộ nông dân ở Quảng Trị đã có thu nhập tăng 20–30% so với trước. Các sản phẩm OCOP, đặc sản vùng miền như tiêu, bột sắn dây, mật ong rừng hay cam Bến Quan đã có mặt trên sàn thương mại điện tử và được người tiêu dùng cả nước biết đến.



Theo ông Mai Văn Nam – Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị, từ những clip quay đàn bò ăn cỏ, đến tấm ảnh quả cam vàng mọng, người nông dân Quảng Trị đang dần trở thành những “nhà tiếp thị số” thực thụ. Họ không chỉ biết trồng trọt, chăn nuôi, mà còn biết cách đưa sản phẩm của mình đến với khách hàng nhanh nhất, hiệu quả nhất.

Những “đơn hàng ầm ầm” ấy không chỉ là thành quả của sự học hỏi và sáng tạo, mà còn là minh chứng cho sức sống mới của phong trào xây dựng nông thôn mới gắn với chuyển đổi số, con đường đưa nông nghiệp Quảng Trị tiến gần hơn với nền kinh tế số quốc gia.