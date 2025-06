“Nóng” tình trạng ném đất, đá lên tàu

Ngày 4/6, tin từ Uỷ Ban An toàn giao thông quốc gia cho biết, vừa đề nghị Ban An toàn giao thông các tỉnh, thành phố có đường sắt đi qua tham mưu UBND cấp tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng hỗ trợ, tuyên truyền để ngăn chặn tình trạng ném đất, đá, chất bẩn lên tàu.

4 tháng đầu năm 2025, cả nước xảy ra 57 vụ ném đất, đá các đoàn tàu. Ảnh: CTV. Nguồn D.V

Uỷ Ban An toàn giao thông quốc gia cho hay, vận tải đường sắt trong thời gian qua đã có những tăng trưởng đáng kể, góp phần chia sẻ với đường bộ, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội đồng thời nâng cao an toàn giao thông chung trên phạm vi cả nước. Tình hình trật tự, an toàn giao thông đường sắt có nhiều chuyển biến tích cực, tai nạn giao thông liên quan đến đường sắt được kiềm chế.

Tuy nhiên, trong 4 tháng đầu năm 2025, vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường sắt với các hành vi ném đất, đá, chất bẩn lên các đoàn tàu trên các tuyến đường sắt liên tục xảy ra, có chiều hướng tăng và có diễn biến rất phức tạp, đe dọa trực tiếp đến an toàn chạy tàu.

Những hành vi này đã gây nhiều thiệt hại về tài sản cho ngành đường sắt, ảnh hưởng tâm lý tới hành khách và nhân viên đường sắt làm việc trên các đoàn tàu.

Cụ thể, từ ngày 1/1/2025 đến ngày 12/5/2025, đã xảy ra 57 vụ ném đất, đá lên tàu qua các tỉnh Khánh Hòa có 13 vụ; Đồng Nai 6 vụ; Quảng Bình, thành phố Huế và Ninh Thuận mỗi địa phương 5 vụ; Quảng Ngãi và Bình Định mỗi tỉnh 3 vụ; Thanh Hóa, Quảng Nam, Phú Yên, Lào Cai mỗi tỉnh 2 vụ; Ninh Bình, Quảng Trị, Yên Bái, Vĩnh Phúc, Bình Thuận, Hà Nội, Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh mỗi địa phương 1 vụ.

Để ngăn chặn các hành vi vi phạm, nâng cao an toàn chạy tàu, giữ gìn an ninh trật tự cũng như tạo được hình ảnh đẹp trong mắt bạn bè quốc tế, Uỷ Ban An toàn giao thông quốc gia đề nghị Ban An toàn giao thông các tỉnh, thành phố có đường sắt đi qua tham mưu UBND tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ quan chức năng hỗ trợ, tuyên truyền người dân, học sinh không ném đất, đá, chất bẩn lên các đoàn tàu, xử lý nghiêm hành vi vi phạm; đồng thời ngăn chặn hành vi lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường sắt, mở đường ngang trái phép.