Nóng trong tuần: Buổi tối định mệnh của nữ sinh Học viện Ngân hàng và tội ác rợn người của 2 gã nghiện

Buổi tối định mệnh của nữ sinh Học viện Ngân hàng và tội ác rợn người của 2 gã nghiện

Khu vực phát hiện thi thể nạn nhân H. và chân dung 2 nghi phạm Trung, Quân

Sau 4 ngày mất tích, xác nữ sinh Học viện Ngân hàng T.T.H (SN 2002, trú xã Nguyễn Trãi, huyện Thường Tín) được tìm thấy ở ven sông Nhuệ, cách nhà chỉ 500m, khiến ai cũng xót xa và phẫn nộ. H. mất tích khi đang trên đường từ trường về nhà. Gia đình cho biết, đây mới là buổi học thứ 5 của em tại giảng đường đại học.

Hai nghi phạm sát hại em H. là Nguyễn Xuân Trung (SN 1985, trú xã Văn Phú, huyện Thường Tín), Nguyễn Văn Quân (SN 1983, trú xã Quất Động, huyện Thường Tín) bị bắt ngay sau đó. Cả Trung và Quân đều là các đối tượng nghiện ma túy.

Tại cơ quan công an, Trung lạnh lùng khai nhận, tối 23/10, Trung và Quân đi tiêu thụ đồ ăn cắp, khi đi đến đường đê Sông Nhuệ thuộc địa phận xã Nguyễn Trãi, huyện Thường Tín, Trung thấy em H. đang đứng nghe điện thoại. Thấy vậy cả hai đã bàn bạc sát hại nữ sinh, cướp tài sản. Trung sau đó xông tới dìm nữ sinh xuống nước sát bờ sông Nhuệ. Thấy em H. không cử động, Trung đẩy nạn nhân ra lòng sông rồi lấy điện thoại và xe đạp điện của nạn nhân mang đi bán lấy 3,3 triệu đồng.

Ngày 29/10, Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố bị can Nguyễn Xuân Trung, và Nguyễn Văn Quân để điều tra về hành vi “Giết người”, “Cướp tài sản”.

Phát hiện một phụ nữ chết trong nhà nghỉ sau khi người đàn ông đi cùng vội vã ra về

Hiện trường vụ việc

Công an quận Thủ Đức phối hợp với đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM đang điều tra, làm rõ nghi án người đàn bà bị sát hại xảy ra trên địa bàn.

Bước đầu danh tính nạn nhân được xác định là T.T.L (45 tuổi, quê Lào Cai).

Chiều 29-10, một người đàn ông (chưa rõ lai lịch) đến khách sạn A.H trên đường số 1, phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức thuê phòng để ở cùng với bà L. Khoảng 1 tiếng đồng hồ sau, người đàn ông vội vàng ra về.

Thấy bất thường, nhân viên khách sạn lên phòng kiểm tra thì tá hỏa khi phát hiện bà L. đã tử vong. Người dân cho hay, người đàn ông đi xe máy hiệu Wave, không biển số.

Nhận được tin báo lực lượng Công an quận Thủ Đức phối hợp với đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng. Hiện công an vẫn đang truy bắt nghi can gây án.

“Mẹ mìn” bắt cóc bé trai 2 tuổi ở Bắc Ninh lĩnh 5 năm tù

Thu bật khóc sau khi nghe HĐXX tuyên án

Ngày 30/10, TAND tỉnh Bắc Ninh đưa Nguyễn Thị Thu (SN 1988, ở Cao Bằng) ra xét xử sơ thẩm về tội “Chiếm đoạt người dưới 16 tuổi”. Nạn nhân trong vụ án này là cháu N.G.B (hơn 2 tuổi, ở TP.Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh).

Kết thúc phần xét hỏi, đại diện VKS đề nghị HĐXX xử phạt bị cáo 4 năm 6 tháng đến 5 năm 6 tháng tù. Được nói lời sau cùng, bị cáo Thu gửi lời xin lỗi đến gia đình bị hại. Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Thu 5 năm tù giam về tội Chiếm đoạt người dưới 16 tuổi.

Trước đó, trong phần xét hỏi, Thu thừa nhận hành vi bắt cóc bé trai 2 tuổi. Tuy nhiên, trước những câu hỏi của HĐXX về nhân thân, Thu đều trả lời "không nhớ".

Theo cáo trạng, Thu đã có chồng và một con nhưng lại chung sống như vợ chồng với anh Đặng Văn Bằng (SN 1987, ở Tuyên Quang) từ tháng 3/2017.

Giữa năm 2018 Thu có thai với a Bằng. Do bị anh Bằng phát hiện có chồng, con nên Thu bỏ về Cao Bằng giải quyết việc ly hôn. Đến tháng 2/2019, Thu sinh con được 5 ngày thì cháu bé tử vong do sinh non. Muốn níu kéo tình cảm với anh Bằng nên ngày 21/8/2020 Thu đã bắt cóc cháu B để làm giả con giữa hai người.

"Yêu râu xanh" quay trộm bé gái 13 tuổi tắm rồi cưỡng dâm

Vi Văn Hiền tại trụ sở công an.

Ngày 26/10, Công an huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang đang tạm giữ hình sự Vi Văn Hiền (SN 1994, trú tại xã Phúc Hòa, huyện Tân Yên) để điều tra về hành vi “Cưỡng dâm người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi”.

Trước đó, ngày 23/10, Công an huyện Tân Yên đã nhận được thông tin trình báo của chị V.T.H (SN 1982, trú tại xã Phúc Hòa) về việc con gái là L.K.Y (SN 2007) bị Vi Văn Hiền cưỡng dâm nhiều lần trong tháng 9/2020.

Cháu Y. cho biết, Hiền đã lén quay trộm cảnh cháu đang tắm rồi gửi clip này vào tài khoản facebook của Y. để đe dọa, ép Y. quan hệ tình dục với mình. Sợ hãi, cháu Y. đã phải quan hệ với Hiền lần đầu tại vườn vải nhà đối tượng.

Ngày 21/10, Hiền hẹn gặp cháu Y. với ý đồ thoả mãn thú tính nhưng bé gái từ chối. Hiền đã dùng clip khoả thân của Y. gửi cho anh trai nạn nhân để đe doạ. Lúc này, chị H. phát hiện và đã trình báo Công an huyện Tân Yên. Hiền cũng đến trụ sở công an đầu thú ngay sau đó.

Người phụ nữ bị sát hại, đốt xác trong căn nhà ở TP.HCM

Hiện trường vụ án và chân dung nghi phạm Đồng Xuân Quỳnh

Ngày 30-10, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM vẫn tiếp tục lấy lời khai Đồng Xuân Quỳnh (SN 1988, quê Thái Nguyên) để điều tra hành vi giết người, cướp tài sản.

Đồng Xuân Quỳnh là nghi can ra tay sát hại bà N.T.N (SN 1954, ngụ phường 3, quận Phú Nhuận, TP.HCM) vào chiều 27-10.

Bước đầu, Quỳnh khai nhận vào tháng 7-2020, đối tượng được công ty phân công giám sát công trình trang trí, cải tạo nhà cho bà N. Trong thời gian này, bà N. vô tình cho Quỳnh biết được thông tin mới bán nhà cũ được 10 tỉ, mua nhà mới 8,5 tỉ và còn dư 1,5 tỉ đồng.

Do Quỳnh tham gia đánh bạc trên mạng nợ 90 triệu đồng, nhiều lần bị giang hồ dọa chặt tay nên đối tượng nảy sinh ý định sát hại bà N. chiếm đoạt tài sản.

Trưa 27-10, thấy bà N. ở nhà một mình nên Quỳnh chuẩn bị ra tay. Bà N. nói lên lầu 2 có việc thì Quỳnh đi theo và sát hại nạn nhân rồi gom vàng, ngọai tệ cùng một số tài sản khác cho vào ba lô.

Sau đó, Quỳnh tạo hiện trường giả bằng cách phóng hỏa đốt nhà bà N. và lấy chiếc xe tay ga của con gái nạn nhân rời khỏi hiện trường.

Công an TP.HCM đã truy lùng và bắt Quỳnh khi đối tượng đang lẩn trốn trên địa bàn quận Gò Vấp.