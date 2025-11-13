Nóng: Xuất hiện vòi rồng cao cả trăm mét ở Cà Mau, may mắn chỉ ở cửa biển rồi tan biến

Bé gái 14 tuổi viết thư cầu xin khoan hồng cho cha gây xôn xao
Vụ việc thu hút sự chú ý trên mạng xã hội Trung Quốc sau khi bản án của tòa tại tỉnh Hà Bắc được công bố đầu tháng 11.
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Ngày 13/11, một trang mạng xã hội có lượng lớn người theo dõi ở Cà Mau đã đăng tải hình ảnh, clip vòi rồng cao cả trăm mét được cho là xuất hiện tại xã Cái Đôi Vàm, tỉnh Cà Mau.
Chỉ trong thời gian ngắn đăng tải, thông tin trên đã thu hút lượng lớn bình luận và chia sẻ từ người dùng mạng xã hội.
Chiều 13/11, trao đổi với phóng viên, một lãnh đạo của UBND xã Cái Đôi Vàm cho biết, hình ảnh và clip vòi rồng mà mạng xã hội đang lan truyền xuất hiện ngoài cửa biển vào chiều cùng ngày.
“Người dân đứng trên một cây cầu giao thông tại xã Cái Đôi Vàm cách nơi xuất hiện vòi rồng khoảng 2 km quay lại cảnh trên. May mắn vòi rồng chỉ xuất hiện ngoài cửa biển chứ vào trong thì sẽ ảnh hưởng đến người dân”, vị lãnh đạo này thông tin thêm.
"Trên thực tế, hai quốc gia đã thành công trong việc triển khai các dự án thủy sản tại Venezuela. Đã có nhiều chuyên gia, kỹ thuật viên, công nhân từ Việt Nam sang Venezuela thực hiện các dự án nông nghiệp và thủy sản", Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp nói với Đại sứ Venezuela tại Việt Nam Juan Carlos Fernandes Juáre, ngày 13/5/2025 tại Hà Nội.