Nóng: Xuất hiện vòi rồng cao cả trăm mét ở Cà Mau, may mắn chỉ ở cửa biển rồi tan biến

CLIP: Vòi rồng cao hàng trăm mét xuất hiện ở Cà Mau. Clip: An An

Ngày 13/11, một trang mạng xã hội có lượng lớn người theo dõi ở Cà Mau đã đăng tải hình ảnh, clip vòi rồng cao cả trăm mét được cho là xuất hiện tại xã Cái Đôi Vàm, tỉnh Cà Mau.

Chỉ trong thời gian ngắn đăng tải, thông tin trên đã thu hút lượng lớn bình luận và chia sẻ từ người dùng mạng xã hội.

Hình vòi rồng cao cả trăm mét ở cửa biển Cà Mau. Ảnh: An An

Chiều 13/11, trao đổi với phóng viên, một lãnh đạo của UBND xã Cái Đôi Vàm cho biết, hình ảnh và clip vòi rồng mà mạng xã hội đang lan truyền xuất hiện ngoài cửa biển vào chiều cùng ngày.

“Người dân đứng trên một cây cầu giao thông tại xã Cái Đôi Vàm cách nơi xuất hiện vòi rồng khoảng 2 km quay lại cảnh trên. May mắn vòi rồng chỉ xuất hiện ngoài cửa biển chứ vào trong thì sẽ ảnh hưởng đến người dân”, vị lãnh đạo này thông tin thêm.