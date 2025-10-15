Chủ đề nóng

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Shark Bình bị bắt
Vỡ đập thủy điện Bắc Khê, Lạng Sơn
Mưa trên diện rộng ở các tỉnh miền Bắc
Chủ tịch Hội NDVN và Bộ trưởng Bộ NNMT lắng nghe nông dân nói
Hà Nội mưa ngập kinh hoàng sau bão số 10
Thái Nguyên ngập lụt lịch sử
Cơn bão số 11 - Bão Matmo
Những cánh rừng bị bức tử ở Lạng Sơn
95 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2025)
Văn hóa - Giải trí
Thứ tư, ngày 15/10/2025 15:30 GMT+7

NSND Quang Vinh đưa ra lời khuyên cho các bạn trẻ trước khi muốn trở thành người nổi tiếng

+ aA -
Huy Hoàng Thứ tư, ngày 15/10/2025 15:30 GMT+7
NSND Quang Vinh – Chủ tịch Hội đồng giám khảo cuộc thi Tiếng hát Hà Nội tiết lộ, format 2025 sẽ có nhiều đổi mới gây bất ngờ cho thí sinh và khán giả, trong đó mùa giải năm nay có phần game, thí sinh nước ngoài và đặc biệt giải thưởng giá trị lên tới 600 triệu đồng.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Là một trong những giám khảo chấm qua 3 mùa Tiếng hát Hà Nội, NSND Quang Vinh chia sẻ với Dân Việt về cuộc thi cũng như lời khuyên cho các ca sĩ trẻ.

NSND Quang Vinh - Chủ tịch Hội đồng giám khảo Tiếng hát Hà Nội 2025. (Ảnh: BTC)

NSND Quang Vinh đưa ra lời khuyên cho các bạn trẻ trước khi muốn trở thành người nổi tiếng

“Trong bối cảnh có nhiều cuộc thi ở nhiều dạng khác nhau, Tiếng hát Hà Nội là một cuộc thi âm nhạc có định hình chuẩn mực. Tuy nhiên, chúng ta không thể giữ nguyên định kiến theo một lối cũ mà phải chấp nhận tiếp thu thêm những cách thể hiện mới. Các bạn trẻ bây giờ có rất nhiều cách để thể hiện, không ngừng thay đổi. Bản thân Hội đồng cũng phải theo dõi, nắm bắt các hoạt động xã hội, lắng nghe và chắt lọc.

Chúng tôi nhận thấy xu hướng thí sinh trẻ hóa và có nhiều bạn có kỹ năng biểu diễn rất tốt. Các bạn ấy biết kết hợp các hiệu ứng công nghệ đối với âm nhạc, thậm chí có thể tạo ra cho mình phong cách và cách hát mới. Ngôn ngữ và cách diễn đạt bài hát cũng có những điều rất mới mà Hội đồng phải theo dõi, nắm được để phân tích, đánh giá. Nếu chỉ dựa trên một lối đi cũ để đánh giá, điều đó có thể chưa thật sự công bằng với thí sinh”, NSND Quang Vinh cho hay.

Tiếng hát Hà Nội 2025 công bố khởi động cuộc thi âm nhạc. (Ảnh: BTC)

Theo NSND Quang Vinh, năm nay cuộc thi có nhiều thay đổi như thí sinh nước ngoài được tham gia dự thi, có phần game.

“BTC để thí sinh nước ngoài tham dự, là một câu chuyện mở rất hay. Trong mọi mặt đời sống xã hội có rất nhiều hoạt động liên kết giữa người Việt Nam và nhiều nước, vậy tại sao trong âm nhạc lại không có? Tiếng hát Hà Nội là một thương hiệu của Hà Nội và mọi người trên toàn quốc, thậm chí trên toàn thế giới có thể tham gia.

Tôi biết là tại Việt Nam có rất nhiều bạn nước ngoài nói và giao tiếp tiếng Việt rất tốt, tin chắc rằng các bạn ấy sẽ trình bày những bài hát rất tốt. Hội đồng sẽ có cách nghe để phù hợp với điều kiện của người nước ngoài khi hát tiếng Việt. Chúng ta không thể đòi hỏi một người nước ngoài hát giống như một ca sĩ Việt Nam, nhưng cũng không vì thế mà làm mất đi sự cân bằng.

Đối với các nghệ sĩ sau khi bước ra từ cuộc thi, chúng tôi nhận thấy rằng kể cả có những ca sĩ không đạt được giải cao nhất trong cuộc thi nhưng họ lại rất thành công ở ngoài đời bởi họ biết vận dụng cơ hội này, biết tạo may mắn cho mình.

Trong một cuộc thi, đêm chung kết có tới ba bạn trẻ hát rất tốt nhưng chỉ có một giải, đương nhiên sẽ có hai người không may mắn vào ngày hôm đó, nhưng họ lại rất biết tạo ra cho mình cái may mắn khác trong cuộc sống. Có rất nhiều người khi ra ngoài đời đã trở thành nghệ sĩ rất thành công. Vì vậy có thể nói yếu tố quyết định cho sự thành công đó là do năng lực, sự cố gắng ở mỗi cá nhân”, NSND Quang Vinh cho biết.

Ca sĩ Khánh Thy biểu diễn tại buổi họp báo công bố khởi động Tiếng hát Hà Nội 2025. (Ảnh: BTC)

Chia sẻ thêm về phần game tại mùa giải năm nay, nhà báo Thái Hằng, Phó trưởng ban tổ chức cho hay, cuộc thi của Hà Nội vốn là một sân chơi thiên về chuyên môn, dành cho các học viên chuyên nghiệp. Tuy nhiên, năm nay, chúng tôi quyết định bổ sung thêm yếu tố giải trí, cùng thi thêm, nhằm mang đến sự gần gũi hơn với đời sống.

“Số liệu mà chúng tôi đã tính toán cho thấy, phần giải trí (Entertainment) không làm giảm giá trị nghệ thuật. Nó chỉ là tạo thêm không gian để cho thí sinh bộc lộ cá tính và khả năng biến hóa của mình thôi. Đây cũng là xu hướng chung của các cuộc thi âm nhạc trên thế giới và quốc tế.

Chúng tôi cũng đã tính toán để đảm bảo tính chuyên môn của cuộc thi: phần giải trí chỉ chiếm khoảng 30% trong tổng số điểm quyết định của thí sinh, và chuyên môn vẫn chiếm 70%”, nhà báo Thái Hằng nói.

Trước câu hỏi, nhiều bạn trẻ khi bước ra từ cuộc thi đã không tạo được may mắn, cơ hội dẫn tới đi sai đường, tạo sự nổi tiếng bằng scandal, thậm chí vướng vào vòng lao lý. Vậy theo anh, lời khuyên nào cho những bạn trẻ để không lạc lối?

NSND Quang Vinh cho hay: “Tôi cho đó là sự may rủi, có những bạn trẻ trong một tích tắc đưa ra quyết định sáng suốt nhưng cũng có bạn đã chuẩn bị cho con đường mình chọn đi với thời gian rất lâu nhưng khi quyết định lại không đúng.

Tôi có lời khuyên, các bạn trẻ khi đưa ra những quyết định trong cuộc đời mình, cần nhìn nhận một cách thẳng thắn, rõ ràng xem mình là ai, mình có gì, mình đang ở đâu, khả năng của mình và xã hội đang cần gì, mình mạnh ở chỗ nào và không mạnh ở chỗ nào. Nếu có sự chuẩn bị kỹ trước và biết kết hợp trước khi đưa ra quyết định”.

Ca sĩ Mộc An biểu diễn trong buổi họp báo Tiếng hát Hà Nội 2025. (Ảnh: BTC)

Tiếng hát truyền hình Hà Nội là cuộc thi âm nhạc trên sóng truyền hình mang dấu ấn đặc trưng riêng, qui tụ và lựa chọn ra những gương mặt, giọng ca xuất sắc, tài năng. Nhiều giọng ca bước ra từ cuộc thi đã trưởng thành, thành danh với con đường nghệ thuật trở thành các nghệ sĩ, ca sĩ  nổi tiếng được công chúng mến mộ.

Năm nay, format có nhiều điểm mới, trong đó mở rộng đối tượng dự thi ra toàn cầu, chào đón tất cả thí sinh trên khắp thế giới, không phân biệt quốc tịch, chỉ cần đáp ứng các điều kiện trong Quy chế và Thể lệ.

Điểm nhấn nữa là có phần game với các thử thách được thiết kế gắn liền với âm nhạc như hát ngẫu hứng, remix trong thời gian giới hạn, biểu diễn với nhạc cụ…

Về cơ cấu giải thưởng, 1 giải đặc biệt trị giá lên tới 600 triệu đồng; 3 giải nhất trị giá 100 triệu đồng…

Tiếng hát Hà Nội 2025 qui tụ đội ngũ Ban Giám khảo và cố vấn chuyên môn nổi tiếng như: NSND Quang Vinh – Chủ tịch Hội Âm nhạc Hà Nội, NSND Quốc Hưng – Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, NSND Hà Thủy, NSND Mai Hoa, NSND Thanh Lam, NSND Tấn Minh, Ca sĩ Anh Thơ, Ca sĩ Hồ Quỳnh Hương, Ca sĩ Khánh Linh, Nhạc sĩ Lê Minh Sơn…

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Hoa hậu Đỗ Thị Hà kết hôn với Tổng giám đốc tập đoàn lớn

Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà chuẩn bị tổ chức hôn lễ với bạn trai doanh nhân sau nhiều năm gắn bó.

Bí mật đằng sau dây xích chân Ngân 98 và nụ cười Hoàng Hường?

Văn hóa - Giải trí
Bí mật đằng sau dây xích chân Ngân 98 và nụ cười Hoàng Hường?

Vì sao "tình cũ" của Song Hye Kyo ly hôn?

Văn hóa - Giải trí
Vì sao 'tình cũ' của Song Hye Kyo ly hôn?

Nghệ sĩ Nhân dân Việt Anh đăng ký kết hôn ở tuổi 67 với bạn gái kém 36 tuổi

Văn hóa - Giải trí
Nghệ sĩ Nhân dân Việt Anh đăng ký kết hôn ở tuổi 67 với bạn gái kém 36 tuổi

Trước khi Ngân 98 bị bắt, Lương Bằng Quang đã nói điều gì mà đến giờ vẫn có nhiều người phẫn nộ?

Văn hóa - Giải trí
Trước khi Ngân 98 bị bắt, Lương Bằng Quang đã nói điều gì mà đến giờ vẫn có nhiều người phẫn nộ?

Đọc thêm

Ca sĩ Nguyễn Ngọc Anh tiết lộ 'tật xấu' của chồng
Văn hóa - Giải trí

Ca sĩ Nguyễn Ngọc Anh tiết lộ "tật xấu" của chồng

Văn hóa - Giải trí

Chia sẻ với Dân Việt, ca sĩ Nguyễn Ngọc Anh tiết lộ, vợ chồng cô không giám sát, quản lý nhau, nhưng chồng cô - nhạc sĩ Tô Minh Đức là người khó tính.

'Tự hào Nông dân Việt Nam 2025”: Dấu ấn 13 năm hợp tác vì nông dân, nông nghiệp nước nhà
Nhà nông

"Tự hào Nông dân Việt Nam 2025”: Dấu ấn 13 năm hợp tác vì nông dân, nông nghiệp nước nhà

Nhà nông

Suốt 13 năm qua, chương trình “Tự hào Nông dân Việt Nam” do Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt phối hợp với Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền tổ chức đã trở thành biểu tượng của sự gắn kết, lan tỏa tinh thần đổi mới vì nông dân và nông nghiệp Việt Nam. Năm nay, sự kiện càng đặc biệt khi diễn ra đúng dịp kỷ niệm 95 năm thành lập Hội Nông dân Việt Nam.

Chi cho đồng phạm 3 triệu đồng để lấy Iphone vừa cướp được, người đàn ông mang về làm quà sinh nhật cho vợ
Pháp luật

Chi cho đồng phạm 3 triệu đồng để lấy Iphone vừa cướp được, người đàn ông mang về làm quà sinh nhật cho vợ

Pháp luật

Sau câu nói “anh muốn đổi điện thoại không”, hai người đàn ông rình rập, chờ thời cơ rồi giật lấy chiếc Iphone 14 của một phụ nữ, khiến nạn nhân ngã ra đường, phải khâu vết thương. Tang vật được một tên cướp mang về làm quà sinh nhật cho vợ còn người kia được hưởng 3 triệu đồng.

Giá vàng chợ đen chạm ngưỡng 170 triệu đồng/lượng, nhà vàng đóng cửa, người dân Hà Nội xếp hàng xuyên trưa
Thị trường

Giá vàng chợ đen chạm ngưỡng 170 triệu đồng/lượng, nhà vàng đóng cửa, người dân Hà Nội xếp hàng xuyên trưa

Thị trường

Giữa cảnh người dân Hà Nội xếp hàng dài chờ mua vàng và các nhà vàng đồng loạt “đóng cửa” vì hết hàng, thị trường đang chứng kiến tình trạng hai mặt bằng giá chưa từng có: giá vàng chợ đen vọt lên 170 triệu đồng/lượng, cao hơn niêm yết 10–12 triệu đồng/lượng. Sau hơn một thập kỷ “độc quyền vàng miếng”, Việt Nam đứng trước ngã rẽ lớn – cải cách chính sách và lập sàn giao dịch vàng quốc gia để đưa vàng trở lại khuôn khổ thị trường.

Cục Hàng không công bố bộ tiêu chuẩn khai thác Cảng hàng không quốc tế Long Thành
Giao thông - Xây dựng

Cục Hàng không công bố bộ tiêu chuẩn khai thác Cảng hàng không quốc tế Long Thành

Giao thông - Xây dựng

Cảng hàng không quốc tế Long Thành đã hoàn tất bước chuẩn bị kỹ thuật cuối cùng, sẵn sàng đón chuyến bay đầu tiên với hệ thống khai thác hiện đại, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế và hướng đến vận hành thương mại trong năm 2025.

Tiên phong thực hiện NET ZERO: Phúc Sinh đạt chứng nhận ISO 14064-1:2018 cho toàn bộ chuỗi nhà máy hồ tiêu, cà phê
Nhà nông

Tiên phong thực hiện NET ZERO: Phúc Sinh đạt chứng nhận ISO 14064-1:2018 cho toàn bộ chuỗi nhà máy hồ tiêu, cà phê

Nhà nông

Tập đoàn Phúc Sinh vừa công bố chính thức đạt chứng nhận ISO 14064-1:2018 về kiểm kê khí nhà kính (Green House Gas Inventory) từ Tổ chức chứng nhận quốc tế TUV NORD, trở thành doanh nghiệp nông nghiệp đầu tiên tại Việt Nam triển khai kiểm kê khí nhà kính theo tiêu chuẩn quốc tế này cho toàn bộ hệ thống nhà máy sản xuất hồ tiêu và cà phê.

Quyết tâm đưa chương trình OCOP và du lịch nông thôn chuyển từ lượng sang chất
Nhà nông

Quyết tâm đưa chương trình OCOP và du lịch nông thôn chuyển từ lượng sang chất

Nhà nông

Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ đồng hành cùng các địa phương, hợp tác xã, doanh nghiệp để thúc đẩy chương trình OCOP và du lịch nông thôn đi vào chiều sâu, chất lượng và bền vững. Chỉ khi người dân nông thôn thực sự hạnh phúc, tự hào về nơi mình sinh ra, chương trình mới thành công.

TP.HCM quảng bá hình ảnh ra thế giới, đưa văn hóa - du lịch trở thành trụ cột phát triển trong tương lai
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM quảng bá hình ảnh ra thế giới, đưa văn hóa - du lịch trở thành trụ cột phát triển trong tương lai

Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM đang xúc tiến quảng bá du lịch ra thế giới tại Hội chợ Du lịch Quốc tế ITB Asia diễn ra tại Singapore. Chương trình nhằm hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng khách du lịch đến TP.HCM, để văn hóa - du lịch trở thành một trong 5 trụ cột phát triển kinh tế giai đoạn 2026 - 2030.

Nữ diễn viên phải đổi tên để 'né' Triệu Vy, lấy chồng thuộc hậu duệ Càn Long là ai?
Đông Tây - Kim Cổ

Nữ diễn viên phải đổi tên để "né" Triệu Vy, lấy chồng thuộc hậu duệ Càn Long là ai?

Đông Tây - Kim Cổ

Bí mật về chuyện Thẩm Ngạo Quân đổi tên có liên quan đến Triệu Vy đã được hé lộ.

Vàng giúp Nga và Trung Quốc chống lại phương Tây
Điểm nóng

Vàng giúp Nga và Trung Quốc chống lại phương Tây

Điểm nóng

Chiến lược vàng của Nga đã thành công 850%. Kể từ khi nước này bắt đầu mua vàng dự trữ, giá vàng đã tăng đúng bằng mức đó. Giá vàng đã tăng đặc biệt nhanh chóng trong những năm gần đây. Kể từ năm 2023, giá vàng đã tăng gấp đôi, và dự kiến ​​sẽ tiếp tục tăng gấp đôi trong năm nay.

Đà Nẵng: Kết nối nông dân sản xuất theo chuỗi, kiến tạo giảm nghèo bền vững
Nhà nông

Đà Nẵng: Kết nối nông dân sản xuất theo chuỗi, kiến tạo giảm nghèo bền vững

Nhà nông

Những năm qua, các cấp, ngành trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã chú trọng phát triển các chi, tổ nghề nghiệp, nhất là các hợp tác xã nhằm tạo điều kiện để hội viên gắn kết sản xuất theo chuỗi, nâng cao giá trị nông sản, tạo hiệu quả kinh tế, góp phần vào công cuộc giảm nghèo nhanh và bền vững cho thành phố Đà Nẵng.

HDBank nhận 3 giải thưởng uy tín về hiệu quả kinh doanh, thương hiệu và đổi mới sáng tạo
Kinh tế

HDBank nhận 3 giải thưởng uy tín về hiệu quả kinh doanh, thương hiệu và đổi mới sáng tạo

Kinh tế

HDBank tiếp tục ghi dấu ấn trong những ngày đầu tháng 10/2025 bằng 3 giải thưởng uy tín, phản ánh toàn diện năng lực kinh doanh hiệu quả, thương hiệu bền vững và đổi mới công nghệ.

Agribank tiếp sức người nuôi cua ở Năm Căn, Cà Mau
Doanh nghiệp

Agribank tiếp sức người nuôi cua ở Năm Căn, Cà Mau

Doanh nghiệp

Thực hiện chủ trương tái cơ cấu ngành nông nghiệp, nhiều địa phương vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đã mạnh dạn chuyển đổi sản xuất, phát triển mạnh nghề nuôi trồng thủy sản. Tôm, cua biển… trở thành sinh kế bền vững, góp phần nâng cao thu nhập cho nông dân. Đồng hành cùng bà con trên hành trình này, Agribank luôn giữ vai trò tiên phong trong cung ứng tín dụng, kịp thời hỗ trợ nguồn vốn để sản xuất.

LĐBĐ Indonesia (PSSI) sa thải HLV Patrick Kluivert
Thể thao

LĐBĐ Indonesia (PSSI) sa thải HLV Patrick Kluivert

Thể thao

Theo truyền thông Indonesia, LĐBĐ Indonesia đã quyết định chấm dứt hợp đồng trước thời hạn với HLV Patrick Kluivert trong vai trò HLV trưởng của ĐT Indonesia sau thất bại ở vòng loại thứ ba World Cup 2026.

Danh họa Tô Ngọc Vân “đối thoại” với 7 hậu bối của trường Mỹ thuật Đông Dương
Văn hóa - Giải trí

Danh họa Tô Ngọc Vân “đối thoại” với 7 hậu bối của trường Mỹ thuật Đông Dương

Văn hóa - Giải trí

Danh họa Tô Ngọc Vân sẽ “đối thoại giả tưởng” xuyên thế hệ cùng 7 nghệ sĩ đương đại trong triển lãm mỹ thuật “Hình vang vọng ý”.

Hé lộ về thành viên đứng đầu liên danh gói thầu vừa cải tạo đã hỏng hóc tại trường Hà Nội - Amsterdam
Kinh tế

Hé lộ về thành viên đứng đầu liên danh gói thầu vừa cải tạo đã hỏng hóc tại trường Hà Nội - Amsterdam

Kinh tế

Thay vào vai trò nhà thầu cạnh tranh tại các gói thầu sử dụng ngân sách, hoạt động gần đây của C BHI cho thấy doanh nghiệp đang chuyển hướng sang làm chủ đầu tư dự án nhà ở, với việc giữ vị trí chủ chốt ở các dự án tại Quy Nhơn.

Cộng đồng Đà Nẵng quyên góp trên 7 tỷ đồng hỗ trợ bà con vùng bão lũ
Đại đoàn kết dân tộc

Cộng đồng Đà Nẵng quyên góp trên 7 tỷ đồng hỗ trợ bà con vùng bão lũ

Đại đoàn kết dân tộc

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng cho biết, từ ngày 6 đến 15/10, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người dân thành phố đã quyên góp hơn 7 tỷ đồng, ủng hộ đồng bào các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ bị thiệt hại do bão số 10.

Sự thật về 'bạn trai quốc dân' tận tụy chăm sóc, thay tã cho bạn gái bị hôn mê: Thực chất là kẻ vũ phu
Xã hội

Sự thật về "bạn trai quốc dân" tận tụy chăm sóc, thay tã cho bạn gái bị hôn mê: Thực chất là kẻ vũ phu

Xã hội

Người người phụ nữ ở Trung Quốc tỉnh dậy sau cơn hôn mê và tiết lộ rằng chính bạn trai, người đã chi 200.000 nhân dân tệ (tương đương 28.000 USD) để chăm sóc cô, là kẻ đã đánh cô đến bất tỉnh.

Nuôi cá giống kiểu gì mà một anh nông dân Quảng Trị có thu nhập cao?
Nhà nông

Nuôi cá giống kiểu gì mà một anh nông dân Quảng Trị có thu nhập cao?

Nhà nông

Mỗi năm, anh Trần Đức Hoài (SN 1976, trú thôn Tân Lập, xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Linh cũ, nay là xã Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị) bán ra thị trường hàng triệu con cá giống, lãi 200 triệu đồng từ mô hình nuôi cá giống.

Nguy cơ tàu khách quốc tế không được cập cảng Cái Mép – Thị Vải: Doanh nghiệp du lịch lo “đứt tuyến”
Chuyển động Sài Gòn

Nguy cơ tàu khách quốc tế không được cập cảng Cái Mép – Thị Vải: Doanh nghiệp du lịch lo “đứt tuyến”

Chuyển động Sài Gòn

Tàu biển quốc tế Ovation of the Seas chở hơn 4.000 du khách nước ngoài dự kiến cập cảng Cái Mép – Thị Vải (thuộc TP.HCM hiện nay) ngày 18/10 có nguy cơ không thể thực hiện kế hoạch, sau khi cơ quan quản lý yêu cầu tạm ngưng tiếp nhận tàu du lịch quốc tế tại khu vực này theo quy định.

Tổng Bí thư: Hà Nội đã nói là làm, làm nhanh, làm đúng, làm hiệu quả, làm đến cùng
Tin tức

Tổng Bí thư: Hà Nội đã nói là làm, làm nhanh, làm đúng, làm hiệu quả, làm đến cùng

Tin tức

Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ 18, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh Hà Nội phải thay đổi triệt để tư duy bằng tinh thần mới: “Hà Nội đã nói là làm - làm nhanh, làm đúng, làm hiệu quả, làm đến cùng".

Đà Nẵng: Đầu tư 151 tỷ đồng mở rộng nghĩa trang Hòa Sơn, di dời 34 hộ dân “kẹt” suốt 10 năm sau phản ánh của Dân Việt
Bạn đọc

Đà Nẵng: Đầu tư 151 tỷ đồng mở rộng nghĩa trang Hòa Sơn, di dời 34 hộ dân “kẹt” suốt 10 năm sau phản ánh của Dân Việt

Bạn đọc

Sẽ đầu tư 151 tỷ đồng triển khai Dự án Mở rộng nghĩa trang Hòa Sơn, đó là thông tin vừa được Sở Xây dựng TP Đà Nẵng phản hồi Dân Việt về hướng xử lý với 34 hộ dân sinh sống sát nghĩa trang Hòa Sơn, sau khi Báo phản ánh tình trạng người dân “kẹt” suốt 10 năm trong vùng quy hoạch nghĩa trang lớn nhất TP.

Phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ I: Bầu Đoàn Chủ tịch gồm 19 đồng chí
Tin tức

Phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ I: Bầu Đoàn Chủ tịch gồm 19 đồng chí

Tin tức

Sáng 16/10, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Cà Mau diễn ra phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ I (nhiệm kỳ 2025-2030), với 450 đại biểu tham dự.

Ra quân “mật phục”, một phường ở Đà Nẵng tịch thu nhiều phương tiện đổ thải trái phép
Xã hội

Ra quân “mật phục”, một phường ở Đà Nẵng tịch thu nhiều phương tiện đổ thải trái phép

Xã hội

Qua 10 ngày ra quân “mật phục” tại các điểm nóng về rác thải, lực lượng chức năng UBND phường Sơn Trà đã phát hiện 17 hành vi vi phạm, lập biên bản xử lý 9 trường hợp và tịch thu nhiều phương tiện, tang vật đổ thải trái phép.

Sunshine Group “ngược dòng”: phát triển nhà cao cấp giá hợp lý trong bối cảnh chi phí leo thang
Kinh tế

Sunshine Group “ngược dòng”: phát triển nhà cao cấp giá hợp lý trong bối cảnh chi phí leo thang

Kinh tế

Giá căn hộ sơ cấp và thứ cấp tại Hà Nội và TP.HCM đang liên tiếp lập đỉnh, đẩy mặt bằng chung lên mức kỷ lục. Ngay giữa “cơn sốt giá”, Sunshine Group bất ngờ tung ra loạt dự án cao cấp có giá thấp hơn thị trường 20–25%. Điều gì đứng sau chiến lược “ngược dòng” này?

Nguyễn Xuân Son không thể gánh cả ĐT Việt Nam
Thể thao

Nguyễn Xuân Son không thể gánh cả ĐT Việt Nam

Thể thao

Sự trở lại của Nguyễn Xuân Son mang ý nghĩa tích cực, nhưng nếu ĐT Việt Nam không cải thiện khả năng kết nối và vận hành lối chơi thì vẫn khó bứt phá.

Dàn mỹ nhân trong lễ ăn hỏi của Hoa hậu Đỗ Thị Hà và Tổng giám đốc tập đoàn Sơn Hải
Văn hóa - Giải trí

Dàn mỹ nhân trong lễ ăn hỏi của Hoa hậu Đỗ Thị Hà và Tổng giám đốc tập đoàn Sơn Hải

Văn hóa - Giải trí

Hoa hậu Thanh Thủy, Kiều Duy, á hậu Ngọc Thảo... xuất hiện rạng rỡ trong lễ ăn hỏi của Hoa hậu Đỗ Thị Hà sáng nay (16/10).

Vì sao người thu nhập thấp tại TP. Huế rất khó tiếp cận nhà ở xã hội?
Nhà đất

Vì sao người thu nhập thấp tại TP. Huế rất khó tiếp cận nhà ở xã hội?
5

Nhà đất

Số dự án nhà ở xã hội tại TP. Huế mới chỉ đáp ứng phần nhỏ nhu cầu trong khi giá bán vẫn cao khiến người thu nhập thấp rất khó tiếp cận.

Cận cảnh dung mạo và gia thế 'không phải dạng vừa' của chồng Hoa hậu Đỗ Thị Hà
Video

Cận cảnh dung mạo và gia thế "không phải dạng vừa" của chồng Hoa hậu Đỗ Thị Hà

Video

Sáng 16/10, tại tư gia của hoa hậu Đỗ Thị Hà ở Thanh Hóa đã diễn ra lễ nạp tài (ăn hỏi) giữa hoa hậu và thiếu gia của Tập đoàn Sơn Hải Nguyễn Viết Vương. Sự kiện thu hút sự chú ý của đông đảo người dân và quan khách.

Đang chữa bệnh tâm thần, cặp vợ chồng vẫn đánh bạc tiền tỷ trong khách sạn Pullman Hà Nội, rủ cả bác sĩ dự tiệc ma túy
Pháp luật

Đang chữa bệnh tâm thần, cặp vợ chồng vẫn đánh bạc tiền tỷ trong khách sạn Pullman Hà Nội, rủ cả bác sĩ dự tiệc ma túy

Pháp luật

Phạm tội và được đưa đi chữa bệnh bắt buộc nhưng cặp vợ chồng vẫn có thể ra ngoài, chi mỗi người hàng tỷ đồng để đánh bạc hàng chục lần trong khách sạn Pullman Hà Nội và còn tổ chức tiệc ma túy ở biển Sầm Sơn với sự tham gia của cán bộ, nhân viên y tế.

Tin đọc nhiều

1

Người dân ở Hà Nội đã uống phải hàng chục nghìn bình nước Lavie giả bơm từ nước máy

Người dân ở Hà Nội đã uống phải hàng chục nghìn bình nước Lavie giả bơm từ nước máy

2

Doanh nhân Đào Minh Phú bị bắt cùng Shark Bình: “Đam mê” Poker, từng thắng giải 1,67 triệu USD

Doanh nhân Đào Minh Phú bị bắt cùng Shark Bình: “Đam mê” Poker, từng thắng giải 1,67 triệu USD

3

Cựu Phó chủ tịch tỉnh Phú Thọ Hồ Đại Dũng đánh bạc hơn 7 triệu USD tại khách sạn Pullman và 140 người sắp hầu tòa

Cựu Phó chủ tịch tỉnh Phú Thọ Hồ Đại Dũng đánh bạc hơn 7 triệu USD tại khách sạn Pullman và 140 người sắp hầu tòa

4

“ĐT Việt Nam vẫn nắm quyền tự quyết trong tay"

“ĐT Việt Nam vẫn nắm quyền tự quyết trong tay'

5

Giá vàng SJC tăng kỷ lục: Nhà vàng đồng loạt "đóng cửa", giá chợ đen vọt lên hơn 160 triệu đồng/lượng

Giá vàng SJC tăng kỷ lục: Nhà vàng đồng loạt 'đóng cửa', giá chợ đen vọt lên hơn 160 triệu đồng/lượng