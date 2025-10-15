Là một trong những giám khảo chấm qua 3 mùa Tiếng hát Hà Nội, NSND Quang Vinh chia sẻ với Dân Việt về cuộc thi cũng như lời khuyên cho các ca sĩ trẻ.

NSND Quang Vinh - Chủ tịch Hội đồng giám khảo Tiếng hát Hà Nội 2025. (Ảnh: BTC)

NSND Quang Vinh đưa ra lời khuyên cho các bạn trẻ trước khi muốn trở thành người nổi tiếng

“Trong bối cảnh có nhiều cuộc thi ở nhiều dạng khác nhau, Tiếng hát Hà Nội là một cuộc thi âm nhạc có định hình chuẩn mực. Tuy nhiên, chúng ta không thể giữ nguyên định kiến theo một lối cũ mà phải chấp nhận tiếp thu thêm những cách thể hiện mới. Các bạn trẻ bây giờ có rất nhiều cách để thể hiện, không ngừng thay đổi. Bản thân Hội đồng cũng phải theo dõi, nắm bắt các hoạt động xã hội, lắng nghe và chắt lọc.

Chúng tôi nhận thấy xu hướng thí sinh trẻ hóa và có nhiều bạn có kỹ năng biểu diễn rất tốt. Các bạn ấy biết kết hợp các hiệu ứng công nghệ đối với âm nhạc, thậm chí có thể tạo ra cho mình phong cách và cách hát mới. Ngôn ngữ và cách diễn đạt bài hát cũng có những điều rất mới mà Hội đồng phải theo dõi, nắm được để phân tích, đánh giá. Nếu chỉ dựa trên một lối đi cũ để đánh giá, điều đó có thể chưa thật sự công bằng với thí sinh”, NSND Quang Vinh cho hay.

Tiếng hát Hà Nội 2025 công bố khởi động cuộc thi âm nhạc. (Ảnh: BTC)

Theo NSND Quang Vinh, năm nay cuộc thi có nhiều thay đổi như thí sinh nước ngoài được tham gia dự thi, có phần game.

“BTC để thí sinh nước ngoài tham dự, là một câu chuyện mở rất hay. Trong mọi mặt đời sống xã hội có rất nhiều hoạt động liên kết giữa người Việt Nam và nhiều nước, vậy tại sao trong âm nhạc lại không có? Tiếng hát Hà Nội là một thương hiệu của Hà Nội và mọi người trên toàn quốc, thậm chí trên toàn thế giới có thể tham gia.

Tôi biết là tại Việt Nam có rất nhiều bạn nước ngoài nói và giao tiếp tiếng Việt rất tốt, tin chắc rằng các bạn ấy sẽ trình bày những bài hát rất tốt. Hội đồng sẽ có cách nghe để phù hợp với điều kiện của người nước ngoài khi hát tiếng Việt. Chúng ta không thể đòi hỏi một người nước ngoài hát giống như một ca sĩ Việt Nam, nhưng cũng không vì thế mà làm mất đi sự cân bằng.

Đối với các nghệ sĩ sau khi bước ra từ cuộc thi, chúng tôi nhận thấy rằng kể cả có những ca sĩ không đạt được giải cao nhất trong cuộc thi nhưng họ lại rất thành công ở ngoài đời bởi họ biết vận dụng cơ hội này, biết tạo may mắn cho mình.

Trong một cuộc thi, đêm chung kết có tới ba bạn trẻ hát rất tốt nhưng chỉ có một giải, đương nhiên sẽ có hai người không may mắn vào ngày hôm đó, nhưng họ lại rất biết tạo ra cho mình cái may mắn khác trong cuộc sống. Có rất nhiều người khi ra ngoài đời đã trở thành nghệ sĩ rất thành công. Vì vậy có thể nói yếu tố quyết định cho sự thành công đó là do năng lực, sự cố gắng ở mỗi cá nhân”, NSND Quang Vinh cho biết.

Ca sĩ Khánh Thy biểu diễn tại buổi họp báo công bố khởi động Tiếng hát Hà Nội 2025. (Ảnh: BTC)

Chia sẻ thêm về phần game tại mùa giải năm nay, nhà báo Thái Hằng, Phó trưởng ban tổ chức cho hay, cuộc thi của Hà Nội vốn là một sân chơi thiên về chuyên môn, dành cho các học viên chuyên nghiệp. Tuy nhiên, năm nay, chúng tôi quyết định bổ sung thêm yếu tố giải trí, cùng thi thêm, nhằm mang đến sự gần gũi hơn với đời sống.

“Số liệu mà chúng tôi đã tính toán cho thấy, phần giải trí (Entertainment) không làm giảm giá trị nghệ thuật. Nó chỉ là tạo thêm không gian để cho thí sinh bộc lộ cá tính và khả năng biến hóa của mình thôi. Đây cũng là xu hướng chung của các cuộc thi âm nhạc trên thế giới và quốc tế.

Chúng tôi cũng đã tính toán để đảm bảo tính chuyên môn của cuộc thi: phần giải trí chỉ chiếm khoảng 30% trong tổng số điểm quyết định của thí sinh, và chuyên môn vẫn chiếm 70%”, nhà báo Thái Hằng nói.

Trước câu hỏi, nhiều bạn trẻ khi bước ra từ cuộc thi đã không tạo được may mắn, cơ hội dẫn tới đi sai đường, tạo sự nổi tiếng bằng scandal, thậm chí vướng vào vòng lao lý. Vậy theo anh, lời khuyên nào cho những bạn trẻ để không lạc lối?

NSND Quang Vinh cho hay: “Tôi cho đó là sự may rủi, có những bạn trẻ trong một tích tắc đưa ra quyết định sáng suốt nhưng cũng có bạn đã chuẩn bị cho con đường mình chọn đi với thời gian rất lâu nhưng khi quyết định lại không đúng.

Tôi có lời khuyên, các bạn trẻ khi đưa ra những quyết định trong cuộc đời mình, cần nhìn nhận một cách thẳng thắn, rõ ràng xem mình là ai, mình có gì, mình đang ở đâu, khả năng của mình và xã hội đang cần gì, mình mạnh ở chỗ nào và không mạnh ở chỗ nào. Nếu có sự chuẩn bị kỹ trước và biết kết hợp trước khi đưa ra quyết định”.

Ca sĩ Mộc An biểu diễn trong buổi họp báo Tiếng hát Hà Nội 2025. (Ảnh: BTC)

Tiếng hát truyền hình Hà Nội là cuộc thi âm nhạc trên sóng truyền hình mang dấu ấn đặc trưng riêng, qui tụ và lựa chọn ra những gương mặt, giọng ca xuất sắc, tài năng. Nhiều giọng ca bước ra từ cuộc thi đã trưởng thành, thành danh với con đường nghệ thuật trở thành các nghệ sĩ, ca sĩ nổi tiếng được công chúng mến mộ.

Năm nay, format có nhiều điểm mới, trong đó mở rộng đối tượng dự thi ra toàn cầu, chào đón tất cả thí sinh trên khắp thế giới, không phân biệt quốc tịch, chỉ cần đáp ứng các điều kiện trong Quy chế và Thể lệ.

Điểm nhấn nữa là có phần game với các thử thách được thiết kế gắn liền với âm nhạc như hát ngẫu hứng, remix trong thời gian giới hạn, biểu diễn với nhạc cụ…

Về cơ cấu giải thưởng, 1 giải đặc biệt trị giá lên tới 600 triệu đồng; 3 giải nhất trị giá 100 triệu đồng…



Tiếng hát Hà Nội 2025 qui tụ đội ngũ Ban Giám khảo và cố vấn chuyên môn nổi tiếng như: NSND Quang Vinh – Chủ tịch Hội Âm nhạc Hà Nội, NSND Quốc Hưng – Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, NSND Hà Thủy, NSND Mai Hoa, NSND Thanh Lam, NSND Tấn Minh, Ca sĩ Anh Thơ, Ca sĩ Hồ Quỳnh Hương, Ca sĩ Khánh Linh, Nhạc sĩ Lê Minh Sơn…