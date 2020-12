NSƯT Hồng Vy được con trai làm điều này trong đêm nhạc đặc biệt khiến khán giả bật khóc

Mới đây, đêm nhạc "Vy Live concert" diễn ra tại Hà Nội của NSƯT Hồng Vy khiến khán giả rơi nước mắt, xúc động. Dù sức khỏe không được tốt do bị ung thư giai đoạn cuối nhưng nữ nghệ sĩ vẫn hát bằng tất cả sức lực, sự mạnh mẽ và lạc quan.

NSƯT Hồng Vy gây xúc động trong đêm nhạc "Vy Live concert". (Ảnh: Tuệ Ân)



Đêm nhạc "Vy Live concert" được chia làm ba phần: Phần đầu là "Bài ca hy vọng" do tốp nam nữ: Thuý Nội, Hà Phạm Thăng Long, Hương Giang, Duyên Huyền, Tuấn Hiệp, Đào Mác thể hiện. Phần giữa là sự xuất hiện lộng lẫy từ hình ảnh đến giọng hát của NSƯT Hồng Vy. Đây là tiết mục kết hợp giữa Hồng Vy và những người bạn của mình.

Sau đó, Hồng Vy thể hiện xuất sắc ca khúc "Cô gái vót chông" trong sự vỗ tay nồng nhiệt của khán giả. Đây là ca khúc tái hiện lại thời điểm Hồng Vy đoạt giải Á quân cuộc thi Sao Mai 2001, chính thức bước vào con đường ca hát.

Tiếp nối chương trình là những ca khúc trữ tình cách mạng như: "Bài ca bên cánh võng" song ca cùng người bạn thân Lương Huy, đơn ca bài "Bài ca trên núi"…

Phần thứ hai là những ca khúc semi classic với chủ đề tình yêu và gia đình. Hồng Vy gây ngạc nhiên cho khán giả qua bài "Đêm nằm mơ phố" hay màn tứ ca giữa Hồng Vy, Đăng Dương, Đào Mác, Duyên Huyền với bài "Gió đánh đò đưa".

NSƯT Hồng Vy, Đăng Dương, Đào Mác, Duyên Huyền với bài "Gió đánh đò đưa".

Điểm thú vị trong phần hai này là màn đồng ca với tốp nữ qua ca khúc "Ôi quê tôi!". Đây là màn biểu diễn của NSƯT Hồng Vy với những người bạn - những người lính của Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội - nơi Hồng Vy từng đầu quân suốt tuổi thanh xuân của mình.

Tiết mục khiến nhiều khán giả rơi nước mắt, cả khán phòng lặng đi chính là khi Hồng Vy hát bản mashup "Mẹ yêu con - Cảm ơn mẹ". Chia sẻ về tiết mục này, Hồng Vy muốn dành tặng riêng cho cậu con trai - Chí Nam đang học lớp 5 và tặng cho bố mẹ ruột và bố mẹ nuôi của mình.

NSƯT Hồng Vy đón nhận bó hoa từ con trai, cô xúc động kìm nén những giọt nước mắt.

Dường như tất cả con tim, tình yêu thương bất tận của Hồng Vy dành cho những người cô yêu thương được dồn vào giọng hát, được thăng hoa cùng cảm xúc trong phần biểu diễn này. Ngay khi kết thúc bài hát, con trai của Hồng Vy đã cầm bó hoa lên tặng mẹ, cậu ôm chặt mẹ trên sân khấu như muốn giữ chặt mẹ mãi mãi bên mình.

Phần ba của đêm nhạc là sự thể hiện đẳng cấp của Hồng Vy với thể loại opera. Hồng Vy đã hát hoàn chỉnh một Aria khó và đầy kỹ thuật. Mặc dù sức khỏe không tốt nhưng với sự đam mê và niềm khát khao dâng hiến, Hồng Vy đã hát bằng tất cả sức lực và trái tim để tỏa sáng rực rỡ nhất trong live show của riêng mình. Sự tham gia của các nghệ sĩ đến từ phương Nam như tiếp thêm sức mạnh để Vy hoàn thiện chùm ca khúc opera trong tiếng vỗ tay vang dội kéo dài không dứt của khán giả.

Bài kết của chương trình là "When you believe" như một thông điệp mà Hồng Vy muốn nhắn gửi tới khán giả. Đó là khi bạn có niềm tin thì bạn sẽ vững vàng vượt qua khó khăn gian khổ. Và Hồng Vy đã có niềm tin vào cuộc đời bởi tình yêu của gia đình, bạn bè, khán giả luôn dành cho cô. Người hâm mộ luôn mong NSƯT Hồng Vy vượt qua bệnh tật để tiếp tục tận hiến với âm nhạc.

Có thể nói đêm nhạc "Vy Live concert" của NSƯT Hồng Vy đã chiếm trọn tình cảm, tình yêu của khán giả dành cho nữ nghệ sĩ. Không chỉ vì niềm đam mê, tình yêu với âm nhạc mà còn bởi cô mạnh mẽ, bản lĩnh khi đối diện bệnh tật, sẵn sàng cháy hết mình với đêm nhạc.