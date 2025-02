Nữ Bí thư Tỉnh ủy thôi giữ chức để về Trung ương công tác

Chiều 19/2, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Nam đã tổ chức Hội nghị bàn giao nhiệm vụ Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

Bà Lê Thị Thủy thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam để về Trung ương công tác. Ảnh Báo Hà Nam

Ngày 14/02/2025, Văn phòng Trung ương Đảng đã có Văn bản số 13402-CV/VPTW thông báo ý kiến của Bộ Chính trị về việc bà Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Chính phủ, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Nam thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025; thôi giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Giao cho bà Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy điều hành công việc của Tỉnh ủy Hà Nam cho đến khi Bộ Chính trị quyết định nhân sự Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại Hội nghị, bà Lê Thị Thủy và bà Đinh Thị Lụa đã ký biên bản bàn giao nhiệm vụ Bí thư Tỉnh ủy.

Bà Lê Thị Thủy và bà Đinh Thị Lụa bàn giao nhiệm vụ Bí thư Tỉnh ủy. Ảnh Báo Hà Nam

Phát biểu tại hội nghị, bà Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Chính phủ trân trọng cảm ơn các cán bộ trong Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hà Nam trong suốt chặng đường hơn 5 năm qua đã đồng hành, quan tâm, tạo điều kiện, ủng hộ để bà hoàn thành nhiệm vụ mà Bộ Chính trị đã giao cho.

Bà Lê Thị Thủy sinh năm 1964, quê Nghệ An. Bà là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII; Đại biểu Quốc hội khóa IX, XIV. Trong quá trình công tác bà từng giữ chức Chánh Thanh tra tỉnh Nghệ An; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nghệ An; Phó Tổng Thanh tra Chính phủ; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Tháng 7/2019, bà nhận quyết định của Bộ Chính trị về Hà Nam công tác và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2016 -2020 và tái cử chức vụ này ở nhiệm kỳ 2020 -2025. Ngày 3/2/2025, bà nhận quyết định của Bộ Chính trị giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ.