Nữ công nhân Supe Lâm Thao may hàng nghìn khẩu trang tặng người lao động

Hưởng ứng "Tháng Công nhân", "Tháng An toàn vệ sinh lao động" năm 2021 trong bối cảnh vừa đảm bảo sản xuất chất lượng - năng suất - an toàn - hiệu quả, vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid - 19, Ban Nữ công Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao đã phát động nữ công nhân lao động tham gia phong trào may khẩu trang tặng người lao động.



Nữ công nhân lao động Supe Lâm Thao hưởng ứng phong trào may khẩu trang tặng người lao động. Ảnh: D.H

Khẩu trang do chị em nữ công nhân lao động may có chung một kiểu dáng gồm 3 lớp, lớp trong cùng được thiết kế hở 2 bên để người sử dụng có thể lồng thêm vào 1 khẩu trang bảo hộ 8 lớp của công ty nhằm ngăn khí, bụi mà vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ, hoặc có thể lồng thêm tấm lọc than hoạt tính tùy theo nhu cầu của người sử dụng.

Trên khẩu trang có in lô gô 3 nhành cọ - nhãn hiệu được bảo hộ của công ty.

Ngay sau khi phát động, đã có nữ công nhân lao động tại 16 đơn vị đăng ký tham gia. Tranh thủ thời gian ngoài giờ và ngày nghỉ, chỉ sau một thời gian ngắn, chị em đã may được gần 1.500 khẩu trang để tặng người lao động trong đơn vị.