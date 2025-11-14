Nữ danh ca được mệnh danh là nữ hoàng âm nhạc, điện ảnh

Danh ca Thanh Lan sinh năm 1948 tại thành phố Vinh (cũ), Nghệ An. Từ năm 9 tuổi, bà đã được tiếp xúc với âm nhạc khi học piano cùng các sơ trường Saint Paul, sau đó tiếp tục được vợ nhạc sĩ Thẩm Oánh và nhạc sĩ Nghiêm Phú Phi dìu dắt. Trong thời gian theo học tại trường Marie Curie, Thanh Lan đã tham gia nhiều ban nhạc như Việt Nhi của nhạc sĩ Nguyễn Đức, Hải Âu của nhạc sĩ Lê Hựu Hà, và sau đó là đoàn văn nghệ học sinh – sinh viên Nguồn Sống.

Trước năm 1975, Thanh Lan được báo chí và khán giả gọi là “nữ hoàng” của cả lĩnh vực âm nhạc, điện ảnh và sân khấu. Bà sở hữu vóc dáng thon gọn, gương mặt thanh tú, đôi mắt đen láy, nốt ruồi duyên ở khóe môi, cùng chất giọng ngọt ngào và khả năng diễn xuất nổi bật – những yếu tố giúp bà nhanh chóng trở thành một trong những nghệ sĩ đa năng sáng giá nhất thời kỳ này.

Danh ca Thanh Lan thời trẻ. (Ảnh: NX)

Trong âm nhạc, nữ danh ca Thanh Lan đặc biệt nổi tiếng vào giai đoạn phong trào nhạc trẻ Việt Nam phát triển mạnh. Bà được biết đến với các ca khúc lời Pháp, đồng thời hát tốt cả dân ca, bolero và nhạc Anh. Năm 1970, bà trở thành ca sĩ đầu tiên tại TP.HCM được mời thu âm riêng một đĩa nhạc. Những ca khúc gắn liền với tên tuổi của Thanh Lan gồm Phượng hồng, Em đi chùa Hương, Khi xưa ta bé (Bang Bang), Búp bê không tình yêu, Triệu đóa hoa hồng… Ở thập niên 1990, các đêm diễn riêng của bà đều thu hút đông đảo khán giả.

Song song với ca hát, Thanh Lan còn sớm khẳng định dấu ấn ở sân khấu và điện ảnh. Khi 18 tuổi, bà tham gia ban kịch Vũ Đức Duy và nhanh chóng được giao nhiều vai chính trong các vở kịch truyền hình. Sau này, khi sang Mỹ định cư, bà vẫn tiếp tục diễn xuất và đảm nhận vai chính trong nhiều vở như Lá sầu riêng, Lôi vũ, Lồng đèn đỏ… Bà từng được khán giả tại California bình chọn là “Nữ kịch sĩ xuất sắc”.

Sự nghiệp điện ảnh của Thanh Lan bắt đầu năm 1970 với vai chính trong bộ phim Tiếng hát học trò, giúp bà nhận danh hiệu “Nữ diễn viên nhiều triển vọng nhất” của Giải thưởng Văn học Nghệ thuật năm 1971. Trong 5 năm tiếp theo, bà tham gia 8 phim điện ảnh và 2 phim truyền hình.

Dấu ấn lớn nhất trong sự nghiệp của Thanh Lan là vai Thùy Dung trong Ván bài lật ngửa. Ban đầu vai này thuộc về diễn viên Thúy An, nhưng do mang thai, Thúy An dừng lại sau 3 tập. Đạo diễn Lê Hoàng Hoa sau đó chọn Thanh Lan để đảm nhận vai. Suốt 4 năm (1984–1987), bà gắn bó với nhân vật Thùy Dung và tạo nên vai diễn để đời, gắn liền với tên tuổi bà suốt nhiều thập kỷ. Sau đó, bà tiếp tục thành công với nhiều bộ phim khác như Bài hát không chỉ là nốt nhạc, Hai chị em, Đằng sau một số phận… và có thời gian được mệnh danh là “quả bom sex” vì sự táo bạo khi tham gia những bộ phim có cảnh khỏa thân.

Danh ca Thanh Lan ở tuổi ngoài 70. (Ảnh: NSX)

Từ thập niên 1970 đến 1990, Thanh Lan là một trong những nghệ sĩ đắt giá nhất, được giới chuyên môn ưu ái gọi bằng nhiều danh xưng như “Công chúa của nghệ thuật”, “Nữ tài tử đẹp nhất Sài Gòn”...

Dù sự nghiệp rực rỡ, đường tình duyên của Thanh Lan lại nhiều lận đận. Khi chưa đầy 18 tuổi, trong lần biểu diễn tại Đà Lạt, bà gặp và yêu Dũng “Long Biên”, một thiếu gia nổi tiếng ăn chơi đất Sài Gòn. Cả hai nhanh chóng kết hôn và có một con gái, nhưng cuộc hôn nhân chỉ kéo dài khoảng ba năm. Nhiều nguồn tin cho rằng chồng bà vũ phu và hay ghen, nhưng Thanh Lan cho rằng nguyên nhân chính là thiếu sự thấu hiểu.

Năm 1993, bà sang Mỹ định cư và tiếp tục ca hát tại hải ngoại. Thời gian này, bà viết hồi ký kể lại cuộc đời mình và được đông đảo độc giả đón nhận.

Ở tuổi xế chiều, sau nhiều thăng trầm, bà tìm được hạnh phúc bên người chồng người Pháp kém bà 9 tuổi. Cả hai gặp trong một lần bà đi hát ở nước ngoài. Không hẹn hò, không tỏ tình theo cách thông thường, người đàn ông ấy chỉ bất ngờ hỏi: “Bà có muốn sống với tôi không?”. Sau câu nói ấy, ông chuyển sang Mỹ và sống cùng bà cho đến nay. Ở tuổi U80, Thanh Lan cho biết bà hài lòng với cuộc sống hiện tại, hạnh phúc vì có một người chồng tử tế, đàng hoàng, và cả hai luôn thoải mái, không ghen tuông hay giấu nhau điều gì.