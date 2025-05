Nữ danh ca Pháp thành công nhất trên thế giới





Celine Dion sinh năm 1968 trong một gia đình bình dân đông con tại vùng Quebec, Canada. Dù không được theo học ca hát bài bản tại trường lớp nhưng từ nhỏ Celine Dion đã rất đam mê và sớm bộc lộ năng khiếu ca hát cùng chất giọng trời phú.

Ngay từ khi còn là một cô bé, Celine Dion đã bộc lộ tài năng và niềm đam mê ca hát một cách rõ rệt. Năm 12 tuổi, với sự hỗ trợ của mẹ, cô thu âm hai ca khúc đầu tiên có tựa đề “Ce n’était qu’un rêve” (tạm dịch: Đó chỉ là giấc mơ) và “La Voix de ma mère” (Bà nội). Những bản thu âm này sau đó đã được gửi đến nhà sản xuất âm nhạc René Angélil – người không chỉ trở thành quản lý, mà sau này còn là người bạn đời của Celine.

Celine Dion thời trẻ. (Ảnh: FBNV)

Với niềm tin mãnh liệt vào tài năng của cô bé 12 tuổi, René Angélil đã quyết định thế chấp ngôi nhà của mình để tài trợ cho album tiếng Pháp đầu tay mang tên La Voix du Bon Dieu, phát hành năm 1981. Thành công nhanh chóng đến với Celine khi bà giành huy chương vàng tại Liên hoan Bài hát nổi tiếng Thế giới của Yamaha năm 1982 và Eurovision năm 1988. Từ hai cuộc thi lớn này, Celine Dion bắt đầu học tiếng Anh và được ký hợp đồng với những hãng thu âm lớn, tạo tiền đề để bà tiến vào hai thị trường âm nhạc lớn là Anh, Mỹ rồi từ đó lan tỏa tầm ảnh hưởng ra cả thế giới.

Đầu thập niên 1990, Celine Dion bắt đầu hành trình chinh phục thị trường âm nhạc Mỹ bằng việc phát hành album tiếng Anh đầu tiên mang tên Unison (1990). Từ đây, tên tuổi của bà vươn xa với loạt album ăn khách như The Colour of My Love, Falling into You, và Let’s Talk About Love.

Celine Dion là nghệ sĩ hát tiếng Pháp có doanh số cao nhất trong lịch sử. (Ảnh: Celine Dion Fange)

Những năm 1990 là thời kỳ rực rỡ nhất trong sự nghiệp của bà, khi liên tục tạo dấu ấn với các bản hit như The Power of Love, Because You Loved Me, Where Does My Heart Beat Now?, và đặc biệt là My Heart Will Go On – bản nhạc phim Titanic (1997) kinh điển đã đưa tên tuổi Celine Dion lên đỉnh cao toàn cầu. Ca khúc này mang về cho bà hàng loạt giải thưởng danh giá: Oscar, Quả cầu vàng và 4 giải Grammy.

Tính đến nay, Celine Dion là nghệ sĩ nữ người Canada bán đĩa chạy nhất và cũng là nghệ sĩ hát tiếng Pháp có doanh số cao nhất trong lịch sử. Với giọng hát giàu nội lực, giàu cảm xúc và kỹ thuật bậc thầy, bà đã ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng hàng triệu người hâm mộ trên toàn thế giới.

Tính đến năm 2023, số tài sản của Celine Dion được ước tính lên đến 800 triệu USD, tương đương đương 20.000 tỷ đồng. Bà cũng là một trong những nữ nghệ sĩ giàu nhất thế giới tính đến thời điểm hiện tại.

Celine Dion và René Angélil trong hôn lễ. (Ảnh: Celine Dion Fanpage)

Đương đầu với mất mát và bệnh tật

Mối quan hệ giữa Celine Dion và chồng - René Angélil không chỉ là chuyện tình yêu đẹp, mà còn là một câu chuyện về sự tin tưởng và gắn bó trọn đời. Họ bắt đầu hẹn hò vào năm 1987, công khai mối quan hệ năm 1993 và kết hôn một năm sau đó. René hơn Celine 26 tuổi, nhưng tình yêu giữa họ luôn bền vững qua năm tháng. Họ có ba người con: René-Charles (sinh năm 2001) và cặp song sinh Eddy và Nelson (sinh năm 2010), đều nhờ phương pháp thụ tinh nhân tạo.

Năm 2016 đánh dấu một giai đoạn đen tối trong cuộc đời Celine Dion khi chồng bà – người bạn đời, người thầy và người bạn lớn nhất – qua đời sau nhiều năm chiến đấu với bệnh ung thư vòm họng. Chỉ vài ngày sau đó, anh trai bà, Daniel Dion, cũng qua đời vì căn bệnh tương tự. Những mất mát liên tiếp khiến bà phải tạm rút khỏi ánh đèn sân khấu để dành thời gian cho gia đình và hồi phục tinh thần.

Celine Dion biểu diễn trong show "1001 Seasons of Elie Saab" vào tháng 11/2024. (Ảnh: Instagram Rani Fawaz)

Cuối năm 2022, Celine Dion công bố rằng bà mắc hội chứng cứng người – một bệnh thần kinh hiếm gặp, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng kiểm soát cơ bắp và giọng hát. Điều này buộc bà phải hoãn tất cả hoạt động biểu diễn để tập trung điều trị. Bà miêu tả: "Trước khi tôi bị SPS, giọng hát là điều mà tôi tự hào nhất. Khi tôi thở, phổi của tôi vẫn ổn nhưng có cái gì đó chặn ngay trước cổ họng khiến tôi không thể lên được những nốt cao hơn. Rất khó để miêu tả một cách rõ ràng với các bạn".

Dù phải đối diện với căn bệnh khó khăn, Celine vẫn giữ tinh thần lạc quan, thể hiện ý chí mạnh mẽ và lòng dũng cảm đáng khâm phục. Trong bộ phim tài liệu I Am: Céline Dion, bà chia sẻ hành trình chiến đấu với bệnh tật, đồng thời truyền cảm hứng về sự kiên cường, nhân ái và tình yêu cuộc sống.

Ngày hôm nay, dù không còn thường xuyên đứng trên sân khấu, Celine Dion vẫn tiếp tục là biểu tượng của lòng kiên trì, tình yêu thương và tài năng phi thường. Bà dành thời gian chăm sóc các con, tham gia các hoạt động từ thiện và vẫn được người hâm mộ trên toàn thế giới dành tình cảm yêu quý, mến phục.