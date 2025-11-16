Nữ diễn viên đột tử ở tuổi 28

Chiều 15/11, Yahoo News đưa tin nữ diễn viên phim 18+ Nhật Bản Meiko Nakao đột ngột qua đời ở tuổi 28. Nguyên nhân cái chết đang được điều tra. Diễn viên Hibari Hijiri - bạn thân của Meiko Nakao - xác nhận thông tin qua bài đăng trên X. Trong bài đăng, Hibari Hijiri tự trách mình vì không dành thời gian quan tâm bạn thân nhiều hơn.

"Nếu tôi có thể đồng hành cùng cô ấy, có lẽ Meiko Nakao đã tránh được một kết cục như vậy. Tôi thực sự muốn xin lỗi cô ấy. Tôi không thể làm gì cho cô ấy", Hibari Hijiri viết. Theo lời kể của bạn thân, Meiko Nakao có tính cách đáng yêu. Hibari Hijiri và Meiko Nakao gia nhập ngành giải trí Nhật Bản cùng thời điểm. Họ thường trò chuyện qua điện thoại mỗi khi rảnh rỗi. Những ngày gần đây, do chuyện cá nhân nên họ ít liên lạc hơn. "Đối với tôi, cô ấy giống như một người chị đáng yêu", Hibari Hijiri cho biết.

Meiko Nakao đóng phim từ năm 2015.

Truyền thông Nhật Bản đặt ra nghi vấn Meiko tự tử do sức khỏe tinh thần không ổn định. Blogger Ichiken Kanshunshu cho rằng những diễn viên phim 18+ như Meiko Nakao thường gặp các vấn đề về tâm lý. Tuy nhiên, sức khỏe tinh thần của họ thường bị coi nhẹ. "Từ tận đáy lòng, tôi hy vọng Meiko Nakao được yên nghỉ", blogger chia sẻ.

Meiko Nakao sinh năm 1996, bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ năm 2015. Ban đầu, cô hoạt động dưới nghệ danh Aoyagi Hinata, và sau đó đổi tên thành NOA. Sau khi thay đổi công ty quản lý vào năm 2017, nữ diễn viên dùng tên thật để hoạt động. Meiko Nakao là người kín tiếng trên mạng xã hội. Cô đăng bài cuối cùng trên X vào năm 2023.

