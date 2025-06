Nữ diễn viện hạng A xứ Hàn công khai bị gạ gẫm "đổi tình lấy tiền"

Ngày 1/6, truyền thông Hàn Quốc đăng tải thông tin nữ diễn viên hài Maeng Seung Ji công khai loạt tin nhắn cô nhận được từ một người đàn ông tự xưng là quản lý nghệ sĩ. Trong tin nhắn, người này gợi ý trả 40 triệu won (tương đương hơn 754 triệu đồng) cho ba đêm hẹn hò với một “ông lớn” giấu tên. Người đàn ông còn tự nhận là trung gian của một công ty chuyên kết nối “dịch vụ riêng tư” với các doanh nhân, nhà đầu tư nước ngoài và khẳng định khách hàng đã chọn Maeng Seung Ji.

Nữ diễn viên ban đầu từ chối lịch sự, song người này tiếp tục liên lạc với cô qua nhiều nền tảng mạng xã hội khác. Không thể tiếp tục chịu đựng sự quấy rối, Maeng Seung Ji quyết định công khai toàn bộ tin nhắn và nêu rõ lập trường: “Tôi không có nhu cầu nhận sự bảo trợ bằng tình dục. Xin đừng làm phiền tôi nữa”.

Nữ diễn viên công khai tin nhắn gạ tình. IG VN.

Đây không phải lần đầu tiên cô gặp phải tình huống này. Trước đó, một người đàn ông 20 tuổi từng đề nghị trả cô 500 triệu won (hơn 9,4 tỷ đồng) để đổi lấy một cuộc hẹn riêng. Tuy nhiên, Maeng Seung Ji luôn từ chối những lời mời gạ gẫm và giữ vững nguyên tắc cá nhân trong hành trình làm nghề.

Phát biểu sau vụ việc, nữ diễn viên cho biết cô muốn lên tiếng không chỉ để tự bảo vệ mà còn để phơi bày hệ thống môi giới trá hình vẫn đang tồn tại trong giới nghệ thuật Hàn Quốc. Những chia sẻ của cô đã nhanh chóng lan rộng, tạo hiệu ứng tích cực trong dư luận và được nhiều người trong ngành giải trí ủng hộ.

Vụ việc của Maeng Seung Ji một lần nữa khiến công chúng đặt câu hỏi về hệ sinh thái giải trí Hàn Quốc – nơi nghệ sĩ trẻ thường đối mặt với những cám dỗ và nguy cơ bị lạm dụng dưới nhiều hình thức. Không ít cá nhân núp bóng danh nghĩa quản lý, nhà đầu tư hay trung gian môi giới để tiếp cận các nghệ sĩ, từ đó đưa ra lời đề nghị gạ gẫm đổi tình lấy tiền.

Những người này thường hứa hẹn sẽ giúp nghệ sĩ “phát triển sự nghiệp”, “bảo trợ lâu dài” hoặc “kết nối với nhân vật có ảnh hưởng”. Tuy nhiên, thực chất những lời mời đó là cách ngụy trang cho hành vi môi giới tình dục hoặc lạm dụng quyền lực trong ngành.

Trước đây, vụ án liên quan đến Seungri, thành viên nhóm BigBang, trong bê bối “Burning Sun” đã phơi bày đường dây tiệc tùng và môi giới mại dâm có tổ chức, từng gây chấn động làng giải trí Hàn Quốc. Nữ diễn viên quá cố Jang Ja Yeon cũng từng để lại thư tuyệt mệnh tố cáo bản thân bị ép quan hệ với nhiều nhân vật có ảnh hưởng trong ngành truyền thông. Những vụ việc này cho thấy các hành vi lạm dụng trong giới nghệ thuật không phải là cá biệt mà là biểu hiện của một hệ thống có tổ chức, được che giấu dưới lớp vỏ hào nhoáng của danh vọng.

Giữa bối cảnh đó, hành động công khai của Maeng Seung Ji được nhìn nhận như một cử chỉ dũng cảm. Thay vì im lặng vì sợ mất cơ hội làm nghề, cô đã lựa chọn đối đầu trực diện với vấn đề. Sự kiện không chỉ làm sáng tỏ những chiêu trò gạ gẫm trá hình mà còn tiếp thêm dũng khí cho nhiều nghệ sĩ khác, đặc biệt là những người mới bước chân vào ngành.

Maeng Seung Ji là gương mặt quen thuộc với khán giả Hàn Quốc qua các bộ phim “So Not Worth It”, “Pinocchio” và các chương trình truyền hình như “Radio Star”, “I Can See Your Voice”, “Good Friends”. Với ngoại hình ưa nhìn và khả năng ứng biến linh hoạt trên sóng truyền hình, cô được đánh giá là nghệ sĩ trẻ triển vọng. Tuy nhiên, sự thẳng thắn của cô trong lần lên tiếng này mới chính là điều khiến công chúng nể trọng.