Theo CNN đưa tin, ngày 22/3, phiên tòa xét xử vụ tai nạn trượt tuyết năm 2016 liên quan đến Gwyneth Paltrow đã bắt đầu.

Nữ diễn viên kiêm doanh nhân đã có mặt tại phòng xử án ở Thành phố Park, Utah, Mỹ khi bồi thẩm đoàn ngồi vào vị trí và bắt đầu tuyên bố mở đầu vụ án. Terry Sanderson (76 tuổi) là một bác sĩ đo thị lực đã nghỉ hưu, cáo buộc Gwyneth Paltrow đã đâm vào mình và khiến ông bị thương nặng khi cả hai đang trượt tuyết trên một ngọn núi ở Utah vào tháng 2/2016.

Nữ diễn viên "Iron man" hầu tòa

Gwyneth Paltrow tại phiên tòa ngày 22/3. (Ảnh: IT).

Trong các tài liệu tòa án do Sanderson đệ trình ban đầu và được CNN thu thập vào năm 2019, Sanderson tuyên bố rằng trong khi trượt tuyết tại Deer Valley Resort, Paltrow bị cáo buộc "trượt mất kiểm soát, lao vào ông rất mạnh, khiến ông bất tỉnh. Hậu quả là ông bị chấn thương sọ não, gãy bốn xương sườn và bị những vết thương nghiêm trọng khác".

Sanderson cũng khẳng định, Gwyneth Paltrow và người hướng dẫn trượt tuyết của cô đã bỏ trốn khỏi hiện trường vụ việc mà không đưa ông tới nơi chăm sóc y tế.

Ở phía nữ diễn viên Gwyneth Paltrow, cô cũng đệ đơn kiện Sanderson, cho rằng ông ta đã trượt tuyết lao vào cô.

Theo đơn kiện của Paltrow, cô đang tận hưởng chuyến trượt tuyết cùng gia đình trong kỳ nghỉ ở Utah thì Sanderson ở phía trên cao hơn đã tông vào lưng cô. Cô đã phải chịu một tổn thương rất nặng và bày tỏ sự tức giận với người đàn ông 76 tuổi. Sau đó, người này xin lỗi, Gwyneth Paltrow cũng trở về khách sạn.

Theo tài liệu từ tòa án, Sanderson ban đầu đã kiện Paltrow với số tiền 3,1 triệu USD, nhưng sau đó đã sửa đổi đơn kiện của mình và hiện đang tìm kiếm khoản bồi thường thiệt hại hơn 300.000 USD. Paltrow đang đòi bồi thường thiệt hại 1 USD, cộng với phí luật sư.

Phiên tòa dự kiến kéo dài khoảng một tuần. Vẫn chưa biết liệu Paltrow có đứng ra bào chữa hay không, nhưng luật sư của cô nói với bồi thẩm đoàn rằng, họ sẽ nghe lời khai từ các thành viên gia đình đang trượt tuyết cùng cô vào thời điểm xảy ra vụ việc.

Gwyneth Paltrow là một nữ diễn viên và doanh nhân người Mỹ. Cô sinh năm 1972 tại Los Angeles, California, Mỹ. Cô là con gái của diễn viên nổi tiếng Blythe Danner và nhà sản xuất truyền hình Bruce Paltrow.

Gwyneth Paltrow đã đóng nhiều vai diễn nổi tiếng trong các bộ phim Hollywood. Cô đã giành giải Oscar cho vai diễn chính trong bộ phim "Shakespeare in Love" (1998). Cô cũng đã đóng các vai trong các bộ phim nổi tiếng khác như "Seven" (1995), "The Talented Mr. Ripley" (1999), "The Royal Tenenbaums" (2001), "Iron Man" (2008), "Contagion" (2011) và "The Avengers" (2012).