Nữ doanh nhân nhìn ra “cửa thắng” của nông nghiệp Việt

Thách thức cho nông nghiệp Việt từ góc nhìn của một nhà quản trị tiên phong

Trong bối cảnh nông nghiệp Việt Nam đứng top 15 thế giới về kim ngạch xuất khẩu, đạt 62,5 tỷ USD năm 2024, nhưng vẫn đối diện nghịch lý “được mùa rớt giá”, hay tình cảnh phải “giải cứu nông sản” và áp lực biến đổi khí hậu, cuốn sách đặt câu hỏi: “Cửa thắng” thật sự của nông nghiệp Việt nằm ở đâu và làm thế nào để doanh nghiệp Việt vươn ra biển lớn.

Bà Đặng Huỳnh Ức My, Chủ tịch Hội đồng Quản trị AgriS (Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa) và Betrimex (Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Bến Tre) tại buổi tọa đàm ra mắt sách. Ảnh: Anbooks

Cuốn sách “Right to Win - ‘Cửa thắng’ của nông nghiệp Việt” ghi lại hành trình của AgriS và Betrimex trong việc đưa cây mía và trái dừa Việt tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu. AgriS đã đưa đường Việt Nam lên sàn ICE London và New York, đồng thời xây dựng hệ quản trị chuẩn quốc tế. Betrimex từ một công ty xuất nhập khẩu đã phát triển thương hiệu Cocoxim, với hơn 80 sản phẩm hiện diện tại hơn 80 quốc gia, được vận hành trên chuỗi giá trị tuần hoàn toàn diện.

Tuy nhiên, bà Đặng Huỳnh Ức My cũng đặt ra nhiều câu hỏi nhức nhối: Vì sao nông dân Việt vẫn phải bán rẻ?, vì sao sản lượng lớn nhưng giá trị gia tăng thấp?, vì sao thương mại quốc tế không chỉ dừng ở xuất khẩu sản phẩm?

Theo bà, thách thức lớn nhất không phải năng suất, mà là lãng phí từ phân bón, phương thức canh tác, cho đến việc sản xuất xong mới lo đầu ra. Gốc rễ nằm ở chỗ thiếu một hệ thống tính toán tổng thể.

Chủ biên của cuốn sách - bà Đặng Huỳnh Ức My khẳng định ESG không chỉ là “giấy thông hành” mà phải trở thành gốc rễ trong chiến lược, một “hệ điều hành” giúp doanh nghiệp Việt: Giao tiếp bằng ngôn ngữ toàn cầu, tiếp cận vốn xanh, nâng cao năng lực quản trị và xây dựng niềm tin dài hạn.

Đồng thời, nông nghiệp công nghệ cao cần bắt đầu từ nông học chính xác và dữ liệu minh bạch, được nhân rộng qua những nông trường kiểu mẫu (demo farm).





MC Quốc Khánh đặt câu hỏi giao lưu với bà Đặng Huỳnh Ức My - tác giả của cuốn sách

Bà Đặng Huỳnh Ức My chia sẻ: Trong bối cảnh hiện nay, các thảo luận thường gặp là Việt Nam cần phải phát triển AI, hạ tầng, vươn lên để cạnh tranh với các nước như Phillippines hay Indonesia, cũng như các biến động hết sức đáng lo ngại từ phía Mỹ. Chúng ta cũng nói nhiều về những yêu cầu của chất lượng sản phẩm và an sinh xã hội. Thế nhưng không ai nói về nông nghiệp, về cách giải quyết những áp lực và biến động đối với gia đình, dù chúng ta luôn cần quay trở về với sức khỏe của gia đình để vượt qua tất cả những biến động.

“Thực ra, AgriS đã có câu chuyện đi tìm “cánh cửa” và “chìa khóa” trong một thời gian khá dài. Chúng tôi là một trong những đơn vị đi rất sớm trong việc tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu. Trong dịch Covid-19, AgriS phải cung ứng đường cho TP.HCM và các tỉnh lân cận. Chúng tôi tổ chức 3 tại chỗ để không để chuỗi dinh dưỡng đứt đoạn, không có đường thì ai cũng dễ stress.

Tôi gặp những người thầy, người đồng hành hay trăn trở về sức khỏe cho người già, người trẻ và người ở độ tuổi đi làm, để thấy rằng “cánh cửa” là quay về những giá trị tinh thần, “cánh cửa” cũng là quay về những gì bản chất cũng được chứng minh giá trị về dinh dưỡng cũng như hệ sinh thái xung quanh. Agris có cách tiếp cận khác liên quan đến các sản phẩm từ tự nhiên”, bà My nhấn mạnh.

Chỉ có thể mở “cửa thắng” khi coi bền vững là bản chất

Nhận định về “cửa thắng” nông nghiệp Việt, bà Đặng Huỳnh Ức My cho rằng không nằm ở năng suất, mà ở cách tổ chức phát triển bền vững trên toàn bộ hệ thống.

Theo đó, bền vững không phải là khẩu hiệu hay công cụ truyền thông, có cũng không chỉ là những bộ tiêu chuẩn để doanh nghiệp đạt chứng chỉ. Bền vững phải trở thành bản chất, gắn vào mọi quyết định từ đồng ruộng, nhà máy đến bàn đàm phán thương mại quốc tế.





Bà Đặng Huỳnh Ức My (Omi Dang) hiện là Chủ tịch HĐQT AgriS (Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa, HOSE: SBT). Với gần 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tài chính và Nông nghiệp, bà mang trong mình sứ mệnh đổi mới, dẫn dắt những dấu mốc chuyển mình quan trọng để AgriS trở thành doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam trong phát triển nông nghiệp thông minh, đồng thời nâng tầm nền nông nghiệp hiện đại của đất nước. Dưới sự lãnh đạo của bà, AgriS đã thúc đẩy mạnh mẽ mô hình nông nghiệp tuần hoàn và củng cố cam kết đạt mục tiêu Net Zero vào năm 2035, tuân thủ các chuẩn mực ESG (Môi trường, Xã hội và Quản trị).