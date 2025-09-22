Nữ doanh nhân “say nắng” phi công trẻ, chi hàng trăm nghìn USD giúp ly hôn nhưng sau đó đòi lại tiền

Theo báo Huashang Daily, bà Zhu – chủ một công ty ở Trùng Khánh – đã phải lòng He, nhân viên trẻ hơn mình. Thông tin chi tiết về công việc kinh doanh của Zhu không được tiết lộ.

Cả hai đều có gia đình nhưng nảy sinh tình cảm và dự định ly hôn để bắt đầu cuộc sống mới. Để hỗ trợ He, bà Zhu chuyển 3 triệu nhân dân tệ cho vợ He là Chen như một khoản bồi thường ly hôn và tiền nuôi con.

Tuy nhiên, sau một năm chung sống, bà Zhu và He chia tay. Bà Zhu liền khởi kiện, yêu cầu He và Chen hoàn trả số tiền đã chuyển.

Ảnh minh họa: AI

Tòa sơ thẩm đứng về phía bà Zhu, cho rằng khoản tiền này vi phạm “trật tự công cộng và thuần phong mỹ tục”, là “món quà không hợp lệ” nên buộc phải hoàn trả.

Sau đó, Chen và He đã đệ đơn kháng cáo. Một tòa án cấp cao hơn đã xác định rằng Zhu không cung cấp đủ bằng chứng để chứng minh rằng cô đã tặng số tiền này cho Chen. Thay vào đó, số tiền này được phân loại là khoản thanh toán thay mặt He cho khoản bồi thường ly hôn và chi phí nuôi con, theo tuyên bố của tòa phúc thẩm. Kết quả là, tòa phúc thẩm đã lật ngược phán quyết ban đầu, miễn cho Chen nghĩa vụ trả lại tiền.

Ngoài ra, tòa án cho rằng, việc bà Zhu tìm cách đòi tiền sau khi đã góp phần thúc đẩy vụ ly hôn thể hiện “thiếu thiện chí”.

Phán quyết này đã gây xôn xao dư luận Trung Quốc. Nhiều ý kiến trên mạng xã hội châm biếm bà Zhu: “Chi 3 triệu nhân dân tệ giúp nhân viên ly hôn thì thật vô lý”; “Đã can thiệp vào hôn nhân của người khác còn đòi lại tiền sau khi họ ly hôn”. Một người khác hài hước: “Cứ cưới chồng đẹp trai đi, biết đâu có ngày lọt vào mắt xanh của bà chủ giàu có và đổi đời”.