Nữ hiệu trưởng ở Hà Nội từng tốt nghiệp thủ khoa, nhận Huân chương hạng Ba: "Tôi rất thương giáo viên"

Tốt nghiệp thủ khoa khoa Giáo dục Mầm non, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 14 năm đạt danh hiệu "Chiến sĩ thi đua" cấp cơ sở, 3 năm cấp thành phố; Giấy khen "Giỏi việc nước – Đảm việc nhà" các cấp; 2 lần nhận bằng khen UBND thành phố Hà Nội, 2 lần nhận giấy khen của Sở GDĐT Hà Nội; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Nhà giáo ưu tú; Huân chương lao động Hạng Ba năm 2021 và là 1 trong 40 Nhà giáo Tiêu biểu của ngành giáo dục Thủ đô năm 2022... đó là một số thành tích mà cô Vũ Ngọc Dự nhận được sau nhiều năm đam mê, cống hiến với ngành Giáo dục Mầm non. Cô Vũ Ngọc Dự (SN 1975) hiện là hiệu trưởng Trường Mầm non Ánh Sao, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Cô Vũ Ngọc Dự hiện là hiệu trưởng Trường Mầm non Ánh Sao, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Ảnh: Tào Nga

Nữ hiệu trưởng đam mê nghề giáo viên mầm non

Sau khi tốt nghiệp THPT vào năm 1993, cô Vũ Ngọc Dự quyết định chọn khoa Giáo dục mầm non, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội để theo đuổi đam mê trở thành giáo viên. Quá trình theo học ở trường, cô liên tiếp nhận được học bổng và tốt nghiệp thủ khoa khoa Giáo dục mầm non năm 1997.

Với những thành tích xuất sắc này, cô Dự khi đó được giới thiệu về dạy tại Trường Mẫu giáo Việt Triều Hữu Nghị, quận Đống Đa, Hà Nội. 11 năm giảng dạy ở đây, được ban giám hiệu, đồng nghiệp hỗ trợ, giúp đỡ, phụ huynh tin tưởng, yêu thương, cô Dự thỏa sức sáng tạo và được ghi nhận là giáo viên dạy giỏi cấp Thành phố.

Năm 2007, cô Dự được phân công về làm Phó hiệu trưởng Trường Mầm non Mai Dịch. Hơn 2 năm sau, khi ở tuổi 35 tuổi, cô được bổ nhiệm làm hiệu trưởng, cũng là hiệu trưởng trẻ nhất quận Cầu Giấy ở thời điểm đó.

Nhận nhiệm vụ mới cũng đúng vào giai đoạn ngành Giáo dục Mầm non và UBND thành phố Hà Nội thí điểm mô hình trường chất lượng cao - mô hình hoàn toàn mới mẻ, chưa có khuôn mẫu. Trường mầm non Mai Dịch được chọn là 1 trong các trường thí điểm của Thủ đô.

"Đây là giai đoạn bùng nổ tuổi thanh xuân của tôi", cô Dự nhớ lại.

Cô Dự nhiều lần nhận giấy khen, bằng khen. Ảnh: NVCC

Từ những kinh nghiệm giảng dạy và làm quản lý, cô Dự đã xây dựng cơ sở vật chất, phòng chức năng, nâng cao chất lượng đội ngũ, các hoạt động chăm sóc, ứng dụng các phương pháp giáo dục tiên tiến, lấy học sinh làm trung tâm. Cô mạnh dạn mời các chuyên gia về đào tạo đội ngũ giáo viên. 10 năm làm việc tại đây, từ một ngôi trường có tuổi đời non trẻ đã trở thành trường thí điểm của thành phố, nhiều lần đón tiếp giáo viên từ 63 tỉnh thành về thăm quan, học tập, là điểm sáng của ngành giáo dục. Trường có 2 lần được cờ thi đua, liên tục là tập thể lao động xuất sắc, bằng khen của UBND thành phố, Huân chương lao động Hạng Ba và rất nhiều giáo viên ở trường có thành tích cá nhân.

Năm 2020, cô Dự được luân chuyển sang Trường Mầm non Ánh Sao - tiếp tục là cơ hội để cô thể hiện tình yêu, đam mê, nhiệt huyết của mình trên cương vị quản lý. Khi đó, cơ sở vật chất của trường chưa được như hiện tại. Cô và đội ngũ giáo viên như con ong cần mẫn xây dựng. Đặc biệt, đây là thời điểm dịch Covid-19 bùng phát phải thực hiện giãn cách khiến học sinh không được đến trường. Các cô giáo không ngồi yên mà xây dựng các clip gửi cho phụ huynh để dạy con ở nhà.

Trong 3 năm đầu, trường đã hoàn thiện khu bể cát sỏi cho học sinh vui chơi với diện tích hơn 100m2, khu chợ quê với 100m2 và khu giáo dục steam cũng hơn 100m2. Cô cho hoàn thiện phòng thư viện, phòng thể chất, phòng máy tính và phòng nghệ thuật. Cô cho trang trí nhiều cây xanh, khu tiểu cảnh cho học sinh vừa thư giãn vừa được tiếp xúc với thiên nhiên ở khắp nơi, từ lớp học đến hành lang, cầu thang, sân trường. Cô Dự cũng xây dựng trường học hạnh phúc, nhà vệ sinh thân thiện, trang trí đẹp có nến thơm, âm nhạc, ánh sáng được học sinh yêu thích, phụ huynh đánh giá 5 sao.

Sự sáng tạo của cô và trò đã giúp Trường Mầm non Ánh Sao được công nhận lại chuẩn quốc gia mức độ 2 năm 2024. 5 năm liên tục trường được nhận bằng khen của thành phố, đạt tập thể lao động xuất sắc và đón cán bộ quản lý, giáo viên cốt cán các tỉnh thành về thăm quan, học tập.

Hình ảnh tại Trường Mầm non Ánh Sao. Ảnh: NVCC

Ít ai biết rằng, cô Dự có tới 3 bằng ở 3 ngành khác nhau là bằng Giáo dục mầm non, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội; bằng Tài chính doanh nghiệp, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân và bằng Thạc sĩ Quản lý giáo dục, Học viện khoa học và xã hội. Cô có đầy đủ kiến thức của một giáo viên mầm non, nhà quản lý giáo dục và tài chính. Thế nhưng, với cô Dự, sách vở chỉ cho mình kiến thức tư duy, khoa học lý luận, thực tế khi bắt tay vào làm phải tự mày mò và học hỏi từ đồng nghiệp. Suốt cả chặng đường từ khi ra trường, cô Dự chia sẻ chỉ biết luôn cố gắng, tâm huyết với nghề, làm điều tốt đẹp cho nhà trường, giáo viên và học sinh.

Thương giáo viên mầm non vất vả

Hơn 10 năm làm giáo viên mầm non trước khi lên làm quản lý, cô Dự thấu hiểu, sẻ chia được với các giáo viên của mình. Đây là một nghề quá vất vả, gian nan, áo lực từ công việc, phụ huynh, xã hội mặc dù thời gian làm việc lên tới 9-10 tiếng với cường độ liên tục.

Trong khi đó, mầm non là cấp học thấp nhất, không chỉ có ăn ngủ mà còn hoạt động vui chơi, học tập theo chủ đề.

"Một lớp có 2-3 cô trông từ 20-40 em. Buổi sáng đón trẻ, cho các con tập thể dục rồi tổ chức hoạt động học, hoạt động vui chơi trong lớp thành từng nhóm theo chủ đề. Sau đó các cô lại chuẩn bị bàn cho các con ăn. Không phải như ở nhà chỉ cần ngồi vào bàn ăn, ở đây các cô phải lau bàn đúng tiêu chuẩn với 1 khăn ướt, 1 khăn khô như khách sạn. Bát đĩa cho trẻ thì bếp phải rửa sạch, sấy khô và mang lên cho các cô chia cho các con ăn.

Trước khi ăn, các cô tổ chức cho cả lớp rửa tay, rồi ngồi bàn ăn. Để một bức ăn khoa học, trình tự như vậy rất vất vả cho các cô. Sau đó, một cô giáo trông các con ăn xong, một cô thì dọn dẹp lớp rồi trải đệm, cho các con đi vệ sinh và đi ngủ. 2h chiều, các cô lại gọi học sinh dậy chuẩn bị cho bữa chiều, quy trình lại như cũ đến khi các em ra về.

Chưa nói đến việc phải sát sao với học sinh, bảo đảm an toàn, uốn nắn, dỗ dành cho các em. Có những em chạy nhảy khắp lớp, giật xé hết những đồ trang trí của cô trong lớp, không chịu học... Các cô lại phải chia học sinh theo nhóm để uốn nắn các con vào nếp.

Cô Dự thường xuyên tham gia hội đồng góp ý thông tư, dự thảo; báo cáo viên chia sẻ chuyên đề cho giáo viên cốt cán. Ảnh: NVCC

Một ngày các cô quay cuồng như vậy nên tôi luôn trăn trở làm thế nào để giáo viên mầm non đỡ vất vả. Nhà nước đã rất quan tâm và cố gắng có những chính sách ưu tiên giáo viên mầm non nhưng tôi mong giáo viên mầm non cần tương xứng như giáo viên cấp giáo dục phổ thông. Nhiều người tốt nghiệp đại học, thậm chí có bằng thạc sĩ, làm trong môi trường độc hại hơn nhưng lương của giáo viên mầm non lại luôn thấp hơn", cô Dự chia sẻ.

Thêm một điều nữa, cô Dự mong phụ huynh cảm thông hơn, mở lòng, suy nghĩ tích cực, ghi nhận, đồng hành với giáo viên, coi việc giáo dục mầm non không phải của nhà trường. Thực sự khi được phụ huynh thấu hiểu tính chất công việc sẽ tạo động lực thay vì áp lực hơn cho giáo viên.

Hạnh phúc nhìn thấy học sinh tiến bộ

Giữ cương vị làm quản lý bận rộn, không có nhiều thời gian tiếp xúc với học sinh nhưng cô Dự luôn hạnh phúc mỗi khi được nhìn thấy các em tiến bộ mỗi ngày. "Nhiều bạn mới đến trường vẫn còn thói quen ăn bốc nhưng sau đó được uốn nắn đã cầm thìa ăn ngon lành. Có bạn phải đóng bỉm đi học nhưng rồi đã được bỏ bỉm. Hay có em chỉ biết nói câu "chào bố"; "chào mẹ" nhưng không có chữ "ạ". Sau 1 tuần em đã biết nói "con chào bố/mẹ ạ" và đứng rất đúng tư thế. Phụ huynh vui vẻ nói với các cô là tập cho con ở nhà mãi không được nên bất ngờ thấy con thay đổi sau khi đi học", cô Dự kể lại.

Ngay cả bản thân cô Dự cũng vui khi học sinh còn nhận ra cả cô hiệu trưởng thay đổi kiểu tóc. "Mỗi năm tôi đi cắt ngắn một lần và vẫn kiểu cũ là kẹp tóc lên. Có lần vừa cắt xong và cũng kẹp tóc như vậy nhưng một học sinh đã thấy và hỏi "Bác Dự ơi nay bác có đầu mới". Thực sự tôi vô cùng hạnh phúc", cô Dự cho hay.

Được biết, cô Dự có 2 con sinh năm 2000 và 2008. Con gái đầu của cô từng học Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam, sau đó học đại học ngành Kinh doanh, rất tích cực tham gia các hoạt động hỗ trợ sinh viên. Con trai thứ 2 của cô đang học lớp 11 vừa đạt giải Nhất học sinh giỏi Hóa cấp Trường và đang ôn luyện thi cấp cụm.

"Tham gia nhiều hoạt động ở trường nên tôi không có thời gian sát cánh cùng con. Các con tự lực học tập cũng như các hoạt động. Tôi rất may mắn khi các thành viên trong gia đình hỗ trợ, tạo điều kiện để theo đuổi nghề. Chồng thì chăm lo nhà cửa, con cái, các con thì hỗ trợ mẹ công nghệ thông tin, tư vấn mua sắm và luôn hỏi mẹ đi làm có mệt không. Tôi coi các con như bạn bè chứ không áp đặt. Cứ có thời gian là gia đình lại bên nhau", cô Dự chia sẻ.

Nói về kế hoạch sắp tới, cô Dự cho biết cứ có cơ hội là cô lại tiếp tục học hỏi các phương pháp giáo dục mới của quốc tế, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên. "Chất lượng giáo viên là đồng nghĩa với chất lượng của nhà trường", cô Dự bày tỏ.