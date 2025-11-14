Nữ kế toán tử vong trong vụ cháy trường mầm non ở Lào Cai

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, vào hồi 19 giờ 50 ngày 13/11/2025, Công an xã Thác Bà, tỉnh Lào Cai nhận được tin báo từ bà Ngô Thị Thắng, sinh năm 1984, trú tại thôn Trung Tâm, xã Thác Bà, tỉnh Lào Cai về việc xảy ra cháy ở phòng Kế toán và phòng Hiệu trưởng tại Trường Mầm non xã Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái cũ, nay là trường mầm non Bạch Hà, xã Thác Bà, tỉnh Lào Cai.

Vụ cháy Trường Mầm non Bạch Hà được xác định lửa bắt nguồn từ phòng Kế toán lan sang phòng Hiệu trưởng ở tầng 2.

Nhận được thông tin, chính quyền xã Thác Bà đã huy động lực lượng công an, dân quân cùng tham gia chữa cháy. Khi đám cháy được dập tắt, phát hiện một tử thi bên trong phòng Kế toán đã bị cháy đen, đồ dùng và tài liệu trong phòng bị cháy.

Quá trình xác minh, được nhân dân cung cấp tử thi là chị Triệu Thị Ng., sinh năm 1989, là kế toán của Trường Mầm non Bạch Hà. Vị trí cháy là từ phòng Kế toán sau đó cháy lan sang phòng Hiệu trưởng.

Gần 12 giờ đêm 13/11, vẫn còn rất đông người dân hiếu kỳ theo dõi cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường vụ cháy Trường Mầm non Bạch Hà. Ảnh: Hoàng Hữu.

Trước đó như Dân Việt đã đưa tin, đêm 13/11, trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Ngọc Quỳnh, Bí thư Đảng ủy xã Thác Bà, tỉnh Lào Cai xác nhận, khoảng 20h cùng ngày, tại Trường Mầm non Bạch Hà trên địa bàn xã xảy ra cháy lớn. Sau khoảng 30 phút đám cháy được khống chế. Công an phong tỏa hiện trường để làm rõ sự việc.



Người dân sống gần khu vực nhà trường cho biết, khoảng thời gian từ 19 giờ đến 20 giờ phát hiện mùi khét và có tiếng nổ từ hướng khu vực trường mầm non. Người dân quanh vùng chạy ra kiểm tra thì phát hiện vụ cháy xảy ra tại tầng 2 của Trường Mầm non Bạch Hà.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường vụ cháy Trường Mầm non Bạch Hà, xã Thác Bà, tỉnh Lào Cai. Ảnh: Hoàng Hữu.

Ghi nhận của PV Dân Việt tại hiện trường, từ đêm ngày 13/11 đến sáng ngày 14/11, cơ quan công an vẫn đang phong tỏa, khám nghiệm hiện trường bên trong vụ cháy.

Nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.