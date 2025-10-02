Nữ Phó Giám đốc ĐHQG-HCM trở thành Viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học Thế giới

GS.TS NGƯT Nguyễn Thị Thanh Mai, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM (ĐHQG-HCM), chính thức được công nhận là Viện sĩ TWAS tại Diễn đàn Hội nghị lần thứ 17 của Viện, diễn ra từ ngày 29/9 đến 2/10/2025 tại Rio de Janeiro, Brazil.

Nghi thức tiếp nhận thành viên mới diễn ra trước sự chứng kiến của hơn 300 đại biểu là các nhà khoa học trên khắp thế giới. Bà đã cùng Thiếu tướng, GS.TS Nguyễn Thế Hoàng nhận Bằng công nhận Viện sĩ chính thức của TWAS từ Chủ tịch TWAS, GS.TS Quarraisha Abdool Karim. Quyết định công nhận có hiệu lực từ ngày 1/1/2025, nâng tổng số viện sĩ TWAS lên 1.444 người.

GS.TS NGƯT Nguyễn Thị Thanh Mai, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM (ĐHQG-HCM), chính thức được công nhận là Viện sĩ TWAS. Ảnh: ĐHQG-HCM

Năm nay, TWAS bầu chọn 74 viện sĩ mới, đánh dấu số lượng nhiều nhất trong lịch sử của tổ chức này. Việt Nam, cùng với Cuba, Ai Cập và Hoa Kỳ, đều có hai đại diện được bầu chọn.



GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai, sinh năm 1974, quê Quảng Ngãi, là nhà khoa học hàng đầu trong nghiên cứu thuốc từ dược liệu Việt Nam. Bà tốt nghiệp ngành Hóa học tại Trường Đại học Tổng hợp TP.HCM (nay là Trường ĐH Khoa học tự nhiên, ĐHQG-HCM). Bà được phong học hàm Phó Giáo sư năm 2014 và Giáo sư năm 2020.

Nhóm nghiên cứu của GS Mai đã phát triển thành công hai sản phẩm hỗ trợ điều trị ung thư đường tiêu hóa và viêm khớp từ dược liệu trong nước. Đến nay, bà đã công bố hơn 80 bài báo quốc tế uy tín, đóng góp quan trọng cho ngành y dược.

Với những đóng góp này, GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai đã nhận nhiều phần thưởng cao quý, bao gồm Giải thưởng Kovalevskaia, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, và Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục”.



TWAS (The World Academy of Sciences) là tổ chức quốc tế thuộc UNESCO, được thành lập năm 1983. Tổ chức này quy tụ hơn 1.400 nhà khoa học xuất sắc từ hơn 100 quốc gia. TWAS được Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc chính thức công nhận từ năm 1985.

Hội nghị TWAS năm nay diễn ra với chủ đề “Xây dựng tương lai bền vững: Vai trò của khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đối với phát triển toàn cầu”, tập trung vào các phiên khoa học, thảo luận cấp cao và nghi thức chào đón các viện sĩ mới.